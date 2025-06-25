Maximo Assistantのご紹介：チーム向けAI参考情報

2025年6月25日
IBMでは、タスクを自動化し、ワークフローを合理化し、意思決定を強化する強力なAI機能を通じて、Maximo Application Suite全体にAIを組み込んでいます。重要な洞察を提供するインテリジェントなアシスタントであるだけでなく、企業の資産管理に対するよりスマートで効率的なアプローチでもあります。
Maximoの組み込みAIは、利便性があるだけではありません。チームがデータ、資産、およびチーム同士でやり取りする方法を根本的に変え、よりスマートな意思決定、ダウンタイムの削減、測定可能なビジネス成果の促進を支援します。
IBM Maximoは資産管理を変革しています。
1. 状態ベースのメンテナンス：よりスマートで効率的
将来的には、一般的なカレンダー駆動型の保守スケジュールに別れを告げることができます。AIが資産の状態をリアルタイムで把握し、チームが必要なときに正確に設備にサービスを提供できるようになります。その成果は、資産の寿命を延ばし、不要なメンテナンスを減らし、技術者の集中度と生産性を高めることができました。
2. インテリジェントな作業指示管理：よりクリーンで洞察に富んだデータ
MaximoのAI駆動型Work Order Intelligenceは、記述に基づいて正確な問題コードを自動的に提案するため、傾向の特定と情報に基づく行動の実行が容易になります。この機能を拡張することで、ユーザーがデータの専門家でなくても、資産の種類や保守の履歴などのパターンを表示できるようになりました。
3. 故障モード解析を加速
資産の信頼性と故障分析に費やされた数週間は終わりました。MaximoのAIは、履歴データと運用データの広範なリポジトリーにアクセスして、実行可能な洞察を迅速に生成するため、ダウンタイムと運用リスクを最小限に抑える事前保守戦略が可能になります。
4. AIで強化された外観検査
MaximoのVisual Promptingを使用すると、チームは特定の画像コンポーネント（生産ラインのコンポーネントなど）を簡単に強調表示でき、AIがそれを分離して分析する方法を学習します。その結果、複雑なデータ・ラベリングや大規模なAIトレーニングを必要とせず、迅速かつ正確な欠陥を検知します。
次のシナリオを考えてみましょう。海上石油掘削装置の監督者が、高リスクの変圧器に関する警告を受け取ります。MaximoのAIアシスタントは、関連する作業履歴、障害パターン、提案された修理の簡潔な要約を即座に提供します。ワンクリックで、監督者は次のステップを確認します。
検査技術者が物理的な損傷に気づくと、AIアシスタントをすぐに更新し、問題を検証し、正しいコードを割り当て、フォローアップ・アクションを開始します。このシームレスな相互作用により、より迅速な対応、エラーの減少、継続的に学習と改善を行うよりスマートなシステムが実現します。
資産管理は事後的に行う必要はありません。MaximoのAIアシスタントを使用すると、チームは自然な仕事の進め方を中断することなく、問題を予測し、事前に対応し、戦略的な意思決定を向上させることができます。
これは単なるツールではありません。真の参考情報であり、複雑さの中でも明確であり、重要な場所にインパクトをもたらします。
資産管理の未来は、支援的で、組み込まれ、進化し続けます。Maximoの次世代AIアシスタントは、ワークフローに自然に統合されるように設計されており、複雑なクエリーや破壊的なインターフェースを必要とせずに、業務を理解し、ニーズを予測し、意思決定を強化します。
単なるツールではありません。信頼できる参考情報です。繰り返し発生する問題を自律的に検出し、是正措置を開始することで、チームは最も重要なこと、つまり戦略的で影響力の高い業務に集中できるようになります。MaximoのAIは、対話型のやり取りと即時で実行可能な洞察を備えて、複雑さを明確にし、必要な場所で真の成果をもたらします。
IBM Maximo Application Suiteを確認する
このブログ記事は、「What’s New from IBM」ポッドキャストのエピソード15でのChristine Nishimotoのディスカッションから派生したものです。Christine Nishimotoは、IBMの資産管理製品担当ディレクターです。