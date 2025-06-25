Maximo Assistantのご紹介：チーム向けAI参考情報

IBM Maximoは資産管理を変革しています。

1. 状態ベースのメンテナンス：よりスマートで効率的

将来的には、一般的なカレンダー駆動型の保守スケジュールに別れを告げることができます。AIが資産の状態をリアルタイムで把握し、チームが必要なときに正確に設備にサービスを提供できるようになります。その成果は、資産の寿命を延ばし、不要なメンテナンスを減らし、技術者の集中度と生産性を高めることができました。

2. インテリジェントな作業指示管理：よりクリーンで洞察に富んだデータ

MaximoのAI駆動型Work Order Intelligenceは、記述に基づいて正確な問題コードを自動的に提案するため、傾向の特定と情報に基づく行動の実行が容易になります。この機能を拡張することで、ユーザーがデータの専門家でなくても、資産の種類や保守の履歴などのパターンを表示できるようになりました。