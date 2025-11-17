今日の組織は、デバイス、API、サービスなど、非人間アイデンティティーの急激な増加を経験しています。その数は人間のアイデンティティーを40対1を超える比率で上回っています。

適切なガバナンスがなければ、これらの管理されていない認証情報は直ちに隠れた脆弱性となり、組織を潜在的なセキュリティー脅威にさらす可能性があります。MIMを実装すると、この課題に取り組むための包括的なソリューションが得られます。デジタル・システム全体で使用される証明書、キー、トークンを保護することで、セキュリティーの適用範囲を強化し、認証情報の漏洩や悪用のリスクを大幅に軽減します。

また、MIMはオートメーションを通じて運用効率を高め、マシンの認証情報の検出、発行、更新、失効を合理化することで、手作業によるミスや管理上の負担を最小限に抑えます。すべてのマシンIDを一元的に可視化することで、組織はゼロトラスト、NIST、ISO 27001 などのフレームワークへのコンプライアンスと監査に確実に対応することができます。

MIMが期限切れの証明書や管理ミスに関連する問題を防ぐことで、停止やダウンタイムを削減し、よりスムーズなオペレーションを実現します。最後に、MIMはその原則を機械通信に拡張することで、最小限の特権、継続的な検証、および堅牢で安全な環境を維持するための短期間の認証情報の使用を強制し、組織のゼロトラスト態勢を強化します。