非人間アイデンティティーのIAMを強化するためのマシンID管理の導入
この新しいアプローチにより、すべてのデジタルエンティティ（人間か機械かを問わない）が認証され、承認され、継続的に検証されます。
マシンID管理（MIM）は、従来のIDおよびアクセス管理（IAM）の進化形として重要なツールであり、API、コンテナ、IoT（モノのインターネット）デバイス、ワークロード、自動化サービスなどの人間以外のエンティティーを保護、管理するために設計されています。
IAMは従来、人間のユーザーに焦点を当ててきましたが、MIMはIDガバナンスをハイブリッド環境やマルチクラウド環境で急速に増加しているマシン間のやり取りにまで拡張しています。この新しいアプローチにより、すべてのデジタルエンティティ（人間か機械かを問わない）が認証され、承認され、継続的に検証されます。
今日の組織は、デバイス、API、サービスなど、非人間アイデンティティーの急激な増加を経験しています。その数は人間のアイデンティティーを40対1を超える比率で上回っています。
適切なガバナンスがなければ、これらの管理されていない認証情報は直ちに隠れた脆弱性となり、組織を潜在的なセキュリティー脅威にさらす可能性があります。MIMを実装すると、この課題に取り組むための包括的なソリューションが得られます。デジタル・システム全体で使用される証明書、キー、トークンを保護することで、セキュリティーの適用範囲を強化し、認証情報の漏洩や悪用のリスクを大幅に軽減します。
また、MIMはオートメーションを通じて運用効率を高め、マシンの認証情報の検出、発行、更新、失効を合理化することで、手作業によるミスや管理上の負担を最小限に抑えます。すべてのマシンIDを一元的に可視化することで、組織はゼロトラスト、NIST、ISO 27001 などのフレームワークへのコンプライアンスと監査に確実に対応することができます。
MIMが期限切れの証明書や管理ミスに関連する問題を防ぐことで、停止やダウンタイムを削減し、よりスムーズなオペレーションを実現します。最後に、MIMはその原則を機械通信に拡張することで、最小限の特権、継続的な検証、および堅牢で安全な環境を維持するための短期間の認証情報の使用を強制し、組織のゼロトラスト態勢を強化します。
MIMは、人間以外のエンティティが安全な認証と通信のために使用するデジタル認証情報の保護に重点を置いています。
マシンIDライフサイクルには、組織のデジタルエコシステム全体で人間以外のすべての認証情報の完全な可視性、管理、セキュリティを確保するように設計されており、いくつかの重要な段階が含まれます。
効果的なマシンID管理の指針となる重要な原則は、最小権限、ゼロトラスト、自動化に根ざしています。
効果的なマシンID管理（MIM）ソリューションを実装することは、従来のIDフレームワークでは見過ごされがちないくつかの重要な課題を組織が克服するのに役立ちます。
大きな問題の1つは、孤立した、または過剰な特権を持つマシンIDの存在です。これらは、時間の経過とともに蓄積され、適切に管理されなければ重大なセキュリティー・リスクをもたらす可能性があります。MIMには、正式なIDおよびアクセス管理（IAM）システムの外側に存在するため、可視性とガバナンス制御から逃れるマシンIDである「シャドウ」認証情報も隠されています。もう1つの一般的な課題は、ハードコードされたAPIキーや静的トークンがアプリケーションや環境全体に散在する「シークレットの無秩序な増加」です。これにより、不正アクセスや認証情報の漏洩のリスクが増大します。
MIMは、人間以外のエンティティのライフサイクル管理のギャップを埋め、作成から廃止まで、すべてのマシンIDが適切に検出、追跡、管理されるようにします。
MIMは、複雑なデジタル環境におけるセキュリティーと運用の一貫性を強化するため、現実世界の幅広いユースケースにわたってクリティカルな役割を果たしています。
構造化および自動化され、ゼロトラストに合わせたアプローチを通じてマシンIDを保護および管理することで、組織は全体的なサイバーセキュリティー体制を強化し、運用リスクを軽減し、すべてのデジタルやり取りにわたるシームレスな信頼性を確保できます。
IBM Security Verifyでマシンのアイデンティティを保護し、IAMストラテジーを推進する方法について詳しく学びましょう。これは、ゼロトラストの強制、アイデンティティガバナンスの自動化、ハイブリッドクラウド環境全体での人間および非人間のアクセス保護を支援する統合プラットフォームです。