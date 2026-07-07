LinuxONE 5は、AI、セキュリティー、効率性を1つのプラットフォームに統合し、組織が現在どのような状況にあっても、明確な前進への道筋を示せるよう設計されています。
昨年IBM LinuxONE Emperor 5を発表した際、私たちは増大する課題への対応に取り組みました。それは、企業が大規模なLinuxワークロードを実行し、データが存在する場所でAIを活用し、エネルギー・コストの上昇やサプライチェーンの制約が続く中でも、安全かつ効率的に運用できるインフラストラクチャーを必要としているという課題です。市場の反応は、私たちがすでに信じていたことを裏付けるものでした。IBM LinuxONEが提供するセキュリティー、AI機能、効率性の組み合わせは、あらゆる規模でLinuxを運用する組織にとって価値のあるものであることが示されました。
そこで本日、このニーズに応えるため、IBM LinuxONE 5ファミリーを2つの新しいシステム、IBM LinuxONE Rockhopper 5とIBM LinuxONE 5 Expressで拡充します。
長年にわたり、IBM LinuxONEに関する話題は規模に焦点が当てられることが少なくありませんでした。「これは最大手の銀行や大手通信事業者向けのものだ」と。しかし、企業の規模や処理能力にかかわらず、あらゆる企業には高性能なソリューションが必要です。IBM LinuxONE は、Linuxを安全かつ効率的に、適切なコストで実行できるように設計されています。これは、200 台の x86サーバーを運用する中規模の金融機関にとっても、2,000台を運用するグローバル銀行にとっても同様に重要です。
IBM LinuxONE Emperor 5を特徴付けるすべての要素、すなわち、オンチップAIアクセラレーターを備えたTelum IIプロセッサー、ハードウェアに組み込まれた耐量子暗号、機密コンピューティングを実現するIBM Secure Execution、そしてチームがすでに利用している同じオープン・ツールチェーンが、これら2つの新しいモデルの基盤となっています。私たちは、LinuxONEを単に小型化したモデルを作ったのではありません。プラットフォーム導入のさまざまな段階にある組織に適したエントリー・ポイントを提供するよう設計しました。
IBM LinuxONE 5 Expressは、標準的なデータセンター・ラックに収まり、既存のx86インフラストラクチャーと並べて導入できる、19インチ・ラックマウント型の単一システムです。特別な設置スペース、冷却設備、電源容量を計画する必要はありません。この事前構成済みシステムは、定義済みの部品表（BOM）と予測可能な初期コストにより、世界最大級の企業が採用しているものと同じアーキテクチャー上で、組織がIBM LinuxONEを迅速に導入できるよう設計されています。
これは、比較的小規模なx86環境を統合したい組織、初めてLinuxONEを評価する組織、またはデジタル資産、AIを活用したトランザクション処理、機密コンピューティングなどの特定のワークロードを導入したい組織を対象としています。大規模モデルと同等の設置規模を必要としません。
Expressは、セキュリティー、コンプライアンス体制、またはアップグレード・パスにおいて妥協しません。IBM LinuxONE 5 の包括的なセキュリティー・モデルをサポートし、RHEL、SLES、およびUbuntuの同じディストリビューションを実行できます。また、ワークロードの要件が増加した場合でも、LinuxONE 5世代内で拡張できます。現在利用しているチーム、ツールチェーン、スキルをそのまま活用できます。
IBM LinuxONE Rockhopper 5は、評価段階を終え、x86環境の大部分を統合する準備が整った組織向けに設計されています。Rockhopper 5は、より小さな設置面積で導入できるよう設計されており、導入した物理サーバーの台数ではなく、実際に実行するワークロードに基づくソフトウェア・ライセンス・モデルを採用しています。IBM LinuxONE Emperor 5と同じアーキテクチャーを採用しており、同じソフトウェア製品を実行するクラウドネイティブなコンテナ化ワークロードをx86ソリューションから移行することで、5年間で消費電力を最大65%、ソフトウェア・コストを最大94%、総所有コスト（TCO）を最大44%削減できます。1
また、IBM Spyre Acceleratorをサポートしているため、専用のGPU層を設けることなく、生成AIやマルチモデル推論を、トランザクション・ワークロードとともに、規制対象データと同じ場所で、セキュリティー境界内で実行できます。金融サービス、医療、その他の規制産業の組織では、AIワークロードを機密データ上で直接実行できるため、データを信頼された環境の外部へ移動する必要がありません。その結果、あらゆる規模の企業向けにAIの性能とIT効率を大規模に最適化できます。
CIOやCTOと話をすると、この2年間で話題は大きく変わったことを実感します。以前は、「インフラストラクチャーをどう最新化すればよいか」という問いが中心でした。現在では、「セキュリティーを損なうことなく、また管理対象となる新たなインフラストラクチャー層を増やすことなく、最も機密性の高いデータ上でAIをどのように実行すればよいか」という問いへと変わっています。
そして、その問いの背景には、さらに差し迫った課題があります。
これらは、それぞれ独立した課題ではありません。これらは互いに密接に関係しています。そして、その答えは、同じx86アーキテクチャーを単に刷新することではありません。必要なのは、これらすべての課題にまとめて対応できるよう設計されたプラットフォームです。IBM LinuxONE 5ファミリーは、まさにそれを実現します。現在のニーズに合わせた3つのソリューションを提供し、お客様の成長に合わせて拡張できるよう設計されています。
IBM LinuxONE 5 Express、IBM LinuxONE Rockhopper 5、IBM LinuxONE Emperor 5は、いずれも評価から本格的な統合までの明確な拡張ロードマップを組織に提供するよう設計されています。すべて同じアーキテクチャー、同じツールチェーン、同じセキュリティー・モデルに基づいています。
1同じソフトウェア製品を実行するクラウドネイティブなコンテナ化ワークロードを、比較対象のx86ソリューションからIBM LinuxONE Emperor 5に移行することで、5年間で消費電力を最大65%、ソフトウェア・コストを最大94%、総所有コスト（TCO）を最大44%削減できます。
免責事項：IBM®が社内で実施したコア統合に関する性能テストでは、以下のサーバーを比較対象としました。IBM Machine Type 9175 MAX 136システムは、136個の構成可能なプロセッサー・ユニットを搭載した3基のCPCドロワーと、ネットワークおよび外部ストレージをサポートする6基のI/Oドロワーで構成されています。x86ソリューションでは、市販のエンタープライズ・サーバー（第5世代Intel® Xeon® Platinum 8592+プロセッサーを2基搭載し、各CPUは64コア）を使用しました。両ソリューションは同一のストレージにアクセスしました。ワークロードは、Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）v4.17上で実行されるコンテナ化されたオンライン・トランザクション処理（OLTP）用のWebSphere Liberty v25アプリケーションと、同じOCPクラスター上でコア・オンライン・バンキング機能をシミュレートするEDB Postgres for Kubernetes v1.25で構成されています。両ソリューションとも、Red Hat Enterprise Linux v9.5およびKVMを使用しました。結果は環境によって異なる場合があります。テスト結果は、本番環境と非本番環境が相互に分離された、一般的な完全な顧客ITソリューションを想定して外挿したものです。TCOには、ソフトウェア、ハードウェア、エネルギー、ネットワーク、データセンターの設置スペース、および人件費が含まれています。完全なソリューションを構成する場合、IBM z17側ではIBM z17 Type 9175 MAX 136が1台必要であるのに対し、x86側では比較対象となるサーバーが23台必要です。