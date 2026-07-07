CIOやCTOと話をすると、この2年間で話題は大きく変わったことを実感します。以前は、「インフラストラクチャーをどう最新化すればよいか」という問いが中心でした。現在では、「セキュリティーを損なうことなく、また管理対象となる新たなインフラストラクチャー層を増やすことなく、最も機密性の高いデータ上でAIをどのように実行すればよいか」という問いへと変わっています。

そして、その問いの背景には、さらに差し迫った課題があります。

データセンターの設置スペースと電力が不足している

予算はすでに逼迫している

ハードウェア・コストは上昇し続けている

サプライチェーンのリードタイムは大幅に長期化している

これらは、それぞれ独立した課題ではありません。これらは互いに密接に関係しています。そして、その答えは、同じx86アーキテクチャーを単に刷新することではありません。必要なのは、これらすべての課題にまとめて対応できるよう設計されたプラットフォームです。IBM LinuxONE 5ファミリーは、まさにそれを実現します。現在のニーズに合わせた3つのソリューションを提供し、お客様の成長に合わせて拡張できるよう設計されています。