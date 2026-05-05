証明書はシステムを保護し、信頼を確保するために不可欠です。信頼性の高い更新プロセスがなければ、組織はサービス停止のリスクが高まり、手動の証明書管理による運用負担が増大することになります。

企業全体で、組織は認証情報、鍵、証明書を管理するために、一元化されたシークレット管理プラットフォームを標準化しています。IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONEのようなEnterprise Secretsプラットフォームは、シークレットの記録システムを提供し、アプリケーションや環境全体で安全な発行、ストレージ、ライフサイクル制御を可能にします。

ただし、多くのIBM z/OS環境では、証明書のライフサイクル管理は依然として手動のアプリケーション固有のプロセスに依存しています。

証明書は、システムおよびチーム全体で独立して追跡される

更新ワークフローには、アプリケーション所有者と認証当局間の調整が必要

認証情報とシークレット情報は環境間で重複することが多く、リスクと複雑さが増大

同時に、証明書の寿命は急速に短縮しており、更新イベントの頻度が増加しています。

これにより、ギャップが生じます。組織はシークレット管理を一元的にモダナイズしている一方で、証明書ライフサイクルの実行がそれに追いついていません。