IBMは、IBM Z上の証明書ライフサイクル管理を自動化するように設計された新機能であるIBM zSecure Secret Managerを導入し、IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONEなどのエンタープライズ・シークレット・プラットフォームに統合します。
2026年6月19日にリリースされるIBM zSecure Secret Managerは、組織が手動の断片化された証明書プロセスからポリシー主導の証明書更新の自動化に移行し、運用オーバーヘッドを削減できるようにします。
証明書はシステムを保護し、信頼を確保するために不可欠です。信頼性の高い更新プロセスがなければ、組織はサービス停止のリスクが高まり、手動の証明書管理による運用負担が増大することになります。
企業全体で、組織は認証情報、鍵、証明書を管理するために、一元化されたシークレット管理プラットフォームを標準化しています。IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONEのようなEnterprise Secretsプラットフォームは、シークレットの記録システムを提供し、アプリケーションや環境全体で安全な発行、ストレージ、ライフサイクル制御を可能にします。
ただし、多くのIBM z/OS環境では、証明書のライフサイクル管理は依然として手動のアプリケーション固有のプロセスに依存しています。
同時に、証明書の寿命は急速に短縮しており、更新イベントの頻度が増加しています。
これにより、ギャップが生じます。組織はシークレット管理を一元的にモダナイズしている一方で、証明書ライフサイクルの実行がそれに追いついていません。
IBM zSecure Secret Managerは、証明書管理ストラテジーをIBM z/OS環境に直接拡張することで、このギャップに対処することを目指しています。
IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONEと連携することで、このソリューションは以下のことを実現します。
IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONEは、証明書とシークレット管理の中心的な役割を果たします。また、IBM zSecure Secret Managerは、証明書が自動的に更新され、IBM z/OS内で適用されることを保証するため、手動介入が不要です。
IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONEベースの証明書管理と、IBM Z上で自動化されたライフサイクルの実行を組み合わせることで、組織は次のことが可能になります。
今後の計画には、IBM zSecure Secret Managerに以下のような追加機能を設計・提供することが含まれます。
これらの機能は、47日ごとのトランスポート層セキュリティー（TLS）証明書更新への業界のシフトを含め、z/OS上での全体的なシークレット管理をさらに簡素化することを目的としています。1
IBM zSecure Secret Managerは、IBM z/OSを最新のシークレット管理アーキテクチャーに導入し、IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONEと接続し、証明書の自動更新を可能にします。
IBM zSecure Secret Managerは、2026年6月19日から一般提供される予定です。
組織がシークレットの一元管理と証明書ライフサイクルの短縮に向けて移行する中、この統合によりz/OS環境の参加が強化され、効率性が向上します。
1 CA/Browser Forum（2026年）「Baseline requirements for the issuance and management of publicly‑trusted certificates」
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