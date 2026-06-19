IBMは、組織がIBM z/OS上の疑わしいアクティビティーを特定、調査、対応できるように設計された、新しい堅牢な脅威管理ソリューションであるIBM zSecure Detectionを発表します。
IBM zSecure Detectionは、セキュリティー・チームが脅威を早期に検知し、調査を迅速化し、潜在的な脅威に対応する際の運用負担を軽減し、システムの動作、データ・セットの権限昇格、および予期しない暗号化アクティビティーを分析して措置を講じられるように構築されています。
IBM zSecure検知は、脅威監視、ネットワーク・インサイト、AI駆動型アクセス異常検知、自動対応機能を統合して、z/OS全体のアクティビティーの可視性を向上させます。
組織は数十年かけてハイブリッドIT環境全体の予防的セキュリティー管理を強化してきました。ID管理、アクセス制御、暗号化、コンプライアンス・プログラムは、依然として強力なセキュリティー戦略に不可欠なコンポーネントです。しかし、今日の状況は変わりました。
サイバー脅威は、従来のセキュリティー・モデルを上回るペースで進化しています。攻撃者はもはや手動での検出や隔離されたエクスプロイトだけに依存しているわけではありません。AI対応ツールは、環境をスキャンし、構成ミスを特定し、マシン並みの速度で脆弱性を発見できるようになり、脆弱性の露出から悪用までの時間を大幅に短縮しています。
同時に、インフォスティーラー・マルウェアは、初期アクセスの問題を変化させています。現在、多くの攻撃は「侵入」ではなく、エンドポイント、ブラウザー、または開発者ツールから収集した有効な認証情報を使用してログインすることから始まります。これにより、ユーザーの正当なアクティビティと悪意のある行動の境界線が曖昧になり、境界ベースとシグネチャベースの防御だけでは不十分になります。
課題は単にアクセスを防止することだけではありません。正当なアクセスが疑わしいように見え始める時期を理解することが課題です。
セキュリティー・チームは、ユーザーが機密データをどのように扱うか、時間の経過に伴うワークロードの動作を可視化する必要があります。例えば、高速化された暗号処理が利用された場合や、重要なオペレーションを実行するためにユーザーIDの権限が昇格された場合、あるいは重要なプログラムや構成が更新された場合などです。予想される行動と、潜在的なサイバー攻撃を示す可能性のある行動を区別する能力が必要です。さらに、この脅威インテリジェンスの課題を効果的に行うには、特定のオペレーティング・システムとソフトウェア・ソリューション・スタックに合わせて高度にカスタマイズする必要があります。
ここで、IBM zSecure Detectionの出番です。
IBM zSecure Detectionは、IBM Z環境全体で発生するアクティビティーについてより幅広いインサイトを提供することで、組織が従来の監視アプローチを超えた対応を実現できるよう設計されています。
このソリューションは、システム・アクティビティーを継続的に分析し、権限昇格、不審なコマンドの実行、異常なデータ・セット・アクセス・パターン、異常な暗号化オペレーションに関連する動作を特定します。IBM zSecure Detectionは、AI駆動型のデータ・アクセス異常検知と組み合わせることで、セキュリティー・チームが単に多くのアラートを処理するのではなく、よりリスクの高いアクティビティーに集中し、調査を優先し、実行可能な洞察を得ることができるようにします。
同時に、IBM zSecure Detectionは、既存のセキュリティー運用ワークフローに統合可能なセキュリティー情報イベント管理（SIEM）連携用アダプターを活用して、より広範なエンタープライズ・セキュリティー・プログラムにほぼリアルタイムのアラートとセキュリティー・インテリジェンスを提供します。これにより、組織はIBM Zのセキュリティー・インサイトをより広範なエンタープライズ・セキュリティー・プログラムに組み込むことができます。
脅威に関するアクティビティーが単独で発生することはほとんどありません。多くの場合、アプリケーション、ユーザー、システムがどのように通信するかを理解することは、個々のシステムで何が起こっているのかを理解するのと同じくらい重要です。IBM zSecure Detectionは、z/OS環境全体のネットワーク通信と接続パターンに関するインサイトを提供することで、ホスト・アクティビティーを超えた可視性を実現します。
このソリューションでは、観察された通信動作に基づいてカスタマイズされたセグメンテーション・ポリシーを生成する自動ネットワーク・マイクロセグメンテーション機能も導入されています。これにより、組織は不必要な接続を減らし、ラテラル・ムーブメントの機会を制限し、クリティカルな環境全体でのセキュリティー管理を強化できます。
脅威の検知、ネットワークの洞察、対応機能を統合ソリューションに統合することで、組織は次のことが可能になります。
セキュリティー・チームは、重大な被害が発生する前に、異常なユーザーの行動、疑わしいデータ・セットへのアクセス、または予期しない特権アクティビティーを特定できます。これらのアクティビティーは、侵害されたアカウントまたは内部脅威を示す可能性があります。
異常なデータ・アクセス、予期しない権限昇格、高速な暗号化処理、その他の要因についてz/OSシステムのアクティビティーを監視することで、組織は潜在的に悪意のあるアクティビティーを示す複数の指標を把握し、それらに対応する能力を強化できます。
異常なデータ・セット・アクセス、予期せぬ特権アクティビティー、または侵害された認証情報に関連するインジケーターが検出されると、セキュリティー・チームはアクティビティーを調査し、その潜在的な影響を理解し、的を絞った封じ込めアクションを実行できます。IBM zSecure Detectionは、ユーザー、ワークロード、データ、ネットワークにまたがる可視性を組み合わせることで、チームが検知から調査、対応へとより迅速に移行できるよう支援します。
IBM zSecure Detectionは、IBM z/OSの脅威管理の次の進化を表しており、組織が脅威の滞留期間を短縮し、調査を迅速化し、サイバー・レジリエンスを強化し、重要な環境全体の可視性を向上させることを支援します。AI駆動型のアクセス異常検知、ネットワーク・インサイト、対応機能を単一のソリューションに統合することで、組織は事後対応型の監視を超え、よりプロアクティブなアプローチでサイバー・リスクを管理できるようになります。
IBM zSecure Detectionは一般提供を開始しました。