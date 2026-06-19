組織は数十年かけてハイブリッドIT環境全体の予防的セキュリティー管理を強化してきました。ID管理、アクセス制御、暗号化、コンプライアンス・プログラムは、依然として強力なセキュリティー戦略に不可欠なコンポーネントです。しかし、今日の状況は変わりました。

サイバー脅威は、従来のセキュリティー・モデルを上回るペースで進化しています。攻撃者はもはや手動での検出や隔離されたエクスプロイトだけに依存しているわけではありません。AI対応ツールは、環境をスキャンし、構成ミスを特定し、マシン並みの速度で脆弱性を発見できるようになり、脆弱性の露出から悪用までの時間を大幅に短縮しています。



同時に、インフォスティーラー・マルウェアは、初期アクセスの問題を変化させています。現在、多くの攻撃は「侵入」ではなく、エンドポイント、ブラウザー、または開発者ツールから収集した有効な認証情報を使用してログインすることから始まります。これにより、ユーザーの正当なアクティビティと悪意のある行動の境界線が曖昧になり、境界ベースとシグネチャベースの防御だけでは不十分になります。

課題は単にアクセスを防止することだけではありません。正当なアクセスが疑わしいように見え始める時期を理解することが課題です。

セキュリティー・チームは、ユーザーが機密データをどのように扱うか、時間の経過に伴うワークロードの動作を可視化する必要があります。例えば、高速化された暗号処理が利用された場合や、重要なオペレーションを実行するためにユーザーIDの権限が昇格された場合、あるいは重要なプログラムや構成が更新された場合などです。予想される行動と、潜在的なサイバー攻撃を示す可能性のある行動を区別する能力が必要です。さらに、この脅威インテリジェンスの課題を効果的に行うには、特定のオペレーティング・システムとソフトウェア・ソリューション・スタックに合わせて高度にカスタマイズする必要があります。

ここで、IBM zSecure Detectionの出番です。