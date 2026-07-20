IBM webMethods Integration Flow Pilotのご紹介：AI時代のスピードで統合開発を進める

Flow Pilotは、webMethods Flow Services用の人間にとって読みやすい、バージョン管理に適したソース形式であるフロー・スクリプトを導入しています。ソース管理での確認や比較が難しい従来のFlow成果物とは異なり、Flow Scriptは、開発者同士のコラボレーションとAIとの連携の両方を目的として設計された、統合ロジックの明確なテキスト表現を提供します。

Flow Scriptは、AIアシスタントとwebMethods Flow Servicesの間に構造的な橋渡しをし、AIが実行可能なフロー・サービスとの整合性を維持しながら、統合ロジックを理解、説明、文書化、強化できるようにします。

これにより、Flow Servicesは開発ライフサイクル全体を通じて、読みやすく、レビューしやすく、比較しやすく、保守しやすくなります。開発者は、使い慣れたソース管理手法を用いて統合ロジックを扱うことができます。一方、アーキテクトやレビュアーは、サービスがどのように構築され、時間の経過とともにどのように変更されるかを、より明確に把握できるようになります。

長年にわたって進化していく統合環境においては、レビューの容易性を向上させることで、保守リスクの低減、チーム間の知識共有の促進、そして統合センター・オブ・エクセレンス全体にわたる一貫した開発標準の適用が容易になります。