IBM webMethods Integration Flow Pilotのご紹介：AI時代のスピードで統合開発を進める

IBM webMethods Integration Flow Pilotは、任意のAIアシスタントを活用しながら、ガバナンス、一貫性、既存のランタイムへの投資を維持しつつ、AI支援開発によって統合の作成、モダナイズ、文書化、テストをより迅速に行えるよう、統合チームを支援します。
Flow Pilotは、企業承認済みのAIアシスタントを使用して、webMethods Flow Servicesをより迅速に構築、改善、文書化、テストするためのAI支援統合開発機能です。
Flow Pilotは、既存の開発者ワークフローにAI支援を組み込み、統合開発者が自然言語による指示に基づいて作業できるよう支援するとともに、エンタープライズ・チームに求められる標準、レビュープロセス、ガバナンス・モデルを維持できるようにします。
これは、すでにミッションクリティカルな統合資産をサポートしているランタイム基盤を置き換えることなく、webMethods Flow Servicesの構築と保守をモダナイズしたいチーム向けに設計されています。
AI支援開発は、現代のソフトウェアチームの働き方の一部になりつつあります。ガートナーは、2028年までに企業ソフトウェア・エンジニアの90%がAIコード・アシスタントを利用するようになり、その割合は2024年初頭の14%未満から大幅に増加すると予測しています。
統合チームにとって、この変化は新たな機会を生み出します。開発者は、自然言語のプロンプトを使用してロジックを生成し、コードを説明し、テストを作成するとともに、繰り返し発生する作業を削減しています。しかし、エンタープライズ統合には、一般的なAI支援以上のものが必要です。統合資産は、ハイブリッド環境全体でアプリケーション、API、パートナー、ファイル、イベント、ワークフローを接続し、確立されたガバナンスとランタイム・モデル内で確実に動作する必要があります。
適切なガードレールがなければ、AIによって生成された統合ロジックを大規模な環境で検証、レビュー、保守、管理することは困難です。統合チームには、企業の標準、開発プラクティス、すでに活用しているランタイムへの投資に沿った形でAIを活用する方法が必要です。
エンタープライズ統合チームは、より多くの成果をより迅速に提供することが求められています。新しいアプリケーション、パートナー・エコシステム、API、データ・フロー、オートメーション施策の増加により需要が高まり続ける一方で、それらを提供するチームは、増え続けるバックログ、専門的なスキルを持つ人材の不足、ドキュメント整備の遅れ、一貫性のない開発標準といった課題に直面しています。
AIを活用した開発ツールは生産性向上への道を開きますが、統合資産は多くの場合、ビジネス・クリティカルなプロセスを支え、基幹となるエンタープライズ・システムを接続し、長年にわたって本番環境で運用され続けます。速度は重要ですが、ガバナンス、品質、保守性、ランタイムの継続性も重要です。
Flow Pilotは、標準を損なうことなく、新たな開発サイロを生み出したり、大規模なランタイム変更を必要としたりすることなく、チームがAIを活用した統合の構築・保守をモダナイズできるよう支援することで、このギャップを埋めるよう設計されています。
エンタープライズAIの導入に、画一的なアプローチは通用しません。組織ごとに、独自のAIストラテジー、セキュリティー体制、調達、ガバナンスポリシーがあります。Flow Pilotは、そのような現実を踏まえて設計されており、統合チームは、自社のAI導入方針に合ったAIアシスタントを柔軟に利用できます。
IBM Bob、Claude、その他の企業向けAIアシスタントをサポートするFlow Pilotは、チームが単一のベンダーネイティブのAIエクスペリエンスに縛られることなく、AIを統合開発に導入できるよう支援します。チームは、企業がすでに採用している管理体制、標準、テクノロジーの選択に沿った状態を維持しながら、AIを活用してより迅速に開発を進めることができます。
Flow Pilotは、開発者が統合の意図から実行可能なサービス・ロジックへと、より迅速に変換できるよう支援します。自然言語によるオーサリングを使用することで、チームはAIの支援を受けながらwebMethods Flow Servicesを作成・改善でき、開発者はレビュー、改良、検証の主導権を維持できます。
これにより、反復的な開発作業が減り、統合チームは、増大するデリバリー・バックログに現実的に対処することができます。
Flow Pilotは、webMethods Flow Services用の人間にとって読みやすい、バージョン管理に適したソース形式であるフロー・スクリプトを導入しています。ソース管理での確認や比較が難しい従来のFlow成果物とは異なり、Flow Scriptは、開発者同士のコラボレーションとAIとの連携の両方を目的として設計された、統合ロジックの明確なテキスト表現を提供します。
Flow Scriptは、AIアシスタントとwebMethods Flow Servicesの間に構造的な橋渡しをし、AIが実行可能なフロー・サービスとの整合性を維持しながら、統合ロジックを理解、説明、文書化、強化できるようにします。
これにより、Flow Servicesは開発ライフサイクル全体を通じて、読みやすく、レビューしやすく、比較しやすく、保守しやすくなります。開発者は、使い慣れたソース管理手法を用いて統合ロジックを扱うことができます。一方、アーキテクトやレビュアーは、サービスがどのように構築され、時間の経過とともにどのように変更されるかを、より明確に把握できるようになります。
長年にわたって進化していく統合環境においては、レビューの容易性を向上させることで、保守リスクの低減、チーム間の知識共有の促進、そして統合センター・オブ・エクセレンス全体にわたる一貫した開発標準の適用が容易になります。
多くの組織では、統合に関する標準は、ドキュメント、レビュー・チェックリスト、あるいは経験豊富なスペシャリストの知見に依存しています。Flow Pilotは、こうした標準を開発プロセスに組み込むことを支援します。
リポジトリー・レベルのガイダンスは、命名規則、ロギング、エラー処理、再利用可能なパターンを取り込むのに役立ち、AI支援による成果物を、手動レビューを開始する前の段階からエンタープライズの統合プラクティスに沿ったものにすることができます。
チームが成果を上げるというプレッシャーにさらされているため、ドキュメンテーションとテストが遅れることがよくあります。時間が経つにつれて、技術的負債が増加し、統合の理解、変更、運用が困難になる可能性があります。
Flow Pilotは、統合ロジック自体からドキュメント、パラメーターの説明、フロー図、単体テスト・シナリオを生成するのに役立ちます。これにより、チームは手作業によるドキュメント作成の負担を軽減し、関連する成果物をサービスの実際の動作により近い状態に保つことができます。
webMethodsの既存顧客にとって、モダナイゼーションは実用的なものでなければなりません。エンタープライズ統合環境はビジネス・クリティカルなプロセスを支えており、新しい開発モデルを導入するためだけに中断することはできません。
Flow Pilotは、既存のIBM webMethods Integrationランタイムへの投資との互換性を維持しながら、開発エクスペリエンスをモダナイズできるよう設計されています。チームは、大規模なランタイム変更を伴うことなく、Flow Servicesの構築・保守プロセスにAI支援開発を取り入れることができます。
そのため、Flow Pilotは、長年にわたって運用されているwebMethods環境、成熟した統合チーム、モダナイゼーションを積極的に進めている組織に特に適しています。
Flow Pilotは、コントロールを維持しながらデリバリー速度を向上させる必要があるチーム向けに設計されています。特に、次の場合に重要です。
エンタープライズ統合は新たな段階へ移行しています。組織はより迅速に構築する必要があるだけでなく、ガバナンスの一貫性を高め、技術的負債を削減し、ビジネスの運営を維持するシステムを保護する必要もあります。
Flow Pilotは、AI時代のハイブリッド統合に対するIBMの広範なビジョンを反映しており、企業が管理を維持しながらイノベーションを加速できるよう支援します。AI支援開発、エンタープライズAIの柔軟性、ガバナンスに基づく標準、自動生成されるドキュメントとテスト、そしてランタイムの継続性を組み合わせることで、Flow Pilotは、統合チームにビジネス・クリティカルな統合の構築・保守をモダナイズするための実践的な方法を提供します。
Flow Pilotは、ガバナンスや既存のランタイム投資を損なうことなく、開発労力を減らし、増大するバックログに対処し、統合デリバリーの一貫性を向上させる実用的な方法を統合チームに提供します。
Flow Pilotの詳細をご覧いただき、AI支援開発がお客様の統合ストラテジーをどのように支援できるかをご確認いただくか、お客様の環境への適用方法についてIBMまでお問い合わせください。
統合バックログの増加、専門スキルを持つ人材の不足、そして責任あるAI導入への高まるプレッシャーに直面している組織にとって、Flow Pilotは、より迅速な構築、より優れたガバナンス、そして既存の統合への投資を維持するための実践的な道筋を提供します。
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