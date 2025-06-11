IBM Software HubとSoftware Hub Premiumの紹介

2025年6月11日
IBM® Software Hubは、Red Hat OpenShift上でカスタマイズされたIBMソフトウェア製品のインストール、管理、監視をすべて統一されたインターフェースで合理化するクラウドネイティブ・プラットフォームです。IBM Software Hubは、幅広いIBMデータとAI製品をサポートするように設計されており、多様なワークロードにわたって一元化された一貫性のあるエクスペリエンスを提供します。
IBM Software Hubは、IBM Cloud Pak for Dataのアーキテクチャーから進化した分離型プラットフォームです。現在は独立して運営されていますが、引き続きIBM Cloud Pak for Dataと緊密に連携し、watsonxを含む幅広いIBMソフトウェア製品のサポートを拡大し、データとAIのポートフォリオ全体の柔軟性を高めています。その信頼により、4,000件を超えるデプロイメントにおいて企業から導入されており、初期設定から日常的な管理まで、あらゆることを処理します。面倒な作業を引き受けることにより、ユーザーは価値の構築、革新、提供に集中できます。
IBM Software Hub内のサービスカタログを使用すると、ユーザーは、データ、ガバナンス、分析、AIのニーズに合わせてキュレートされた IBMソフトウェア機能群を利用できます。
IBM Software Hubは主要なDay 2機能を提供する一方で、デプロイメントの管理と管理にさらなる機能強化を提供するアドオンもあります。これらの機能強化は、IBM Software Hub Premiumに含まれています。このソリューションは、高度なオーケストレーションとハイブリッドなデプロイメント・サポートを通じて、チームが複雑で大規模な分散環境をより簡単に管理できるように支援することで、その中心的機能を基盤として構築されます。
Software Hub Premiumには、Deployment SuiteとIntelligence Suiteが含まれています。Deployment Suiteには2つの機能があります。まず、マルチクラスターと複数インスタンスをサポートしているControl Centerでは、お客様が1つの中央コンソールでデプロイメントを容易に管理できます。2つ目の機能として、リモート・データ・プレーンの機能が含まれており、従来の1つのOpenShiftクラスターの範囲を超えて、オンプレミスとクラウドの両方で物理的な複数のクラスターを1つのインスタンスとして拡張し、ハイブリッドのエクスペリエンスを実現します。この環境横断的な機能は、一元管理を可能にし、拡張性を向上させ、レジリエンスを強化し、運用の複雑さを軽減することで大きな価値をもたらします。リソース・ユニット（RU）を通じて購入されるため、お客様のニーズに基づいて柔軟でスケーラブルな消費を実現します。
データ環境がより動的になるにつれて、プラットフォームのオペレーションを常に把握し続けることが困難になる可能性があります。ここで、IBM Software Hub AI Assistantが大きな違いを生みます。これは単なるサポート・ツールに留まらず、管理者がリアルタイムの洞察とスマートで実行可能な推奨事項によって、常に先を読んだ対応ができるよう支援します。
AI Assistantは、日常業務をスマートにパーソナライズして支援し、物事を円滑に進めやすくします。日常的な作業を処理してくれるので、チームはより大きく、より戦略的な作業に集中できます。環境の管理も、性能向上を試みる場合でも、アシスタントがプラットフォームの安全性と効率性を保つためにサポートします。
IBM Software Hubの最新リリースとSoftware Hub Premiumの優れた機能により、オペレーションの管理がはるかに簡単になりました。インテリジェントな自動化、AI支援による管理、スムーズなマルチクラスター管理、オールインワンの使いやすいプラットフォームにより、生産性を高め、イノベーションを加速できます。