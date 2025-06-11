IBM Software HubとSoftware Hub Premiumの紹介

IBM® Software Hubは、Red Hat OpenShift上でカスタマイズされたIBMソフトウェア製品のインストール、管理、監視をすべて統一されたインターフェースで合理化するクラウドネイティブ・プラットフォームです。IBM Software Hubは、幅広いIBMデータとAI製品をサポートするように設計されており、多様なワークロードにわたって一元化された一貫性のあるエクスペリエンスを提供します。

IBM Software Hubは、IBM Cloud Pak for Dataのアーキテクチャーから進化した分離型プラットフォームです。現在は独立して運営されていますが、引き続きIBM Cloud Pak for Dataと緊密に連携し、watsonxを含む幅広いIBMソフトウェア製品のサポートを拡大し、データとAIのポートフォリオ全体の柔軟性を高めています。その信頼により、4,000件を超えるデプロイメントにおいて企業から導入されており、初期設定から日常的な管理まで、あらゆることを処理します。面倒な作業を引き受けることにより、ユーザーは価値の構築、革新、提供に集中できます。

IBM Software Hub内のサービスカタログを使用すると、ユーザーは、データ、ガバナンス、分析、AIのニーズに合わせてキュレートされた IBMソフトウェア機能群を利用できます。