組織がハイブリッドクラウド、イベント駆動型アーキテクチャー、リアルタイムの意思決定に向けて加速するにつれて、メッセージング・システムに対する期待は根本的に変化しています。かつては「十分に信頼できる」ものであったものが、現在では常時稼働し、設計段階で安全が確保され、エコシステム全体でシームレスに統合されている必要があります。

セキュリティーに対する期待は急速に進化しており、ダウンタイムに対する許容度はゼロに近づいています。この変化は、企業のリーダーにとってクリティカルな疑問を提起します。それは、メッセージング・プラットフォームが次の何かに対応する準備ができているのかというものです。メッセージングの失敗は、特に規制された業界では、トランザクションの不整合、ダウンタイム、コンプライアンス・リスクにつながる可能性があります。

IBM MQ 10.0は、以下の4つの戦略的柱にわたるイノベーションを通じて、これらの課題に対処します。