2026年4月21日に正式に発表され、2026年6月16日（MQ for z/OSは2026年6月19日）から一般に利用可能になるIBM MQ 10.0 Long Term Support（LTS）は、業界で最も信頼されているメッセージング・プラットフォームの大きな進化です。
IBM MQ 10.0は、ビジネスが依存している信頼性を損なうことなく、組織が統合アーキテクチャーをモダナイズできるように設計されています。数十年にわたる実績のあるメッセージングの性能と、ハイブリッドクラウド、イベント駆動型システム、クラウドネイティブのデプロイメントをサポートする新しい機能を組み合わせます。これは単なる増分更新ではなく、エンタープライズ・メッセージングにおける段階的な変化です。
組織がハイブリッドクラウド、イベント駆動型アーキテクチャー、リアルタイムの意思決定に向けて加速するにつれて、メッセージング・システムに対する期待は根本的に変化しています。かつては「十分に信頼できる」ものであったものが、現在では常時稼働し、設計段階で安全が確保され、エコシステム全体でシームレスに統合されている必要があります。
セキュリティーに対する期待は急速に進化しており、ダウンタイムに対する許容度はゼロに近づいています。この変化は、企業のリーダーにとってクリティカルな疑問を提起します。それは、メッセージング・プラットフォームが次の何かに対応する準備ができているのかというものです。メッセージングの失敗は、特に規制された業界では、トランザクションの不整合、ダウンタイム、コンプライアンス・リスクにつながる可能性があります。
IBM MQ 10.0は、以下の4つの戦略的柱にわたるイノベーションを通じて、これらの課題に対処します。
ネイティブの高可用性とクロスリージョンの複製機能により、分散環境全体で事業継続性を確保します。システムは障害が発生した場合でも稼働し続け、現代の企業の常時稼働の期待をサポートします。
耐量子計算機暗号と最新の認証モデルをサポートするIBM MQ 10.0は、組織が移動中の機密データを保護しながら、新たな脅威に先手を打つために役立ちます。
強化されたオブザーバビリティーとAI支援のオペレーションにより、チームはメッセージング環境を監視、管理、トラブルシューティングする方法が向上し、運用の複雑さが軽減され、問題解決が加速されます。
Kafka統合からKubernetesネイティブのデプロイメントまで、IBM MQ 10.0はハイブリッド・アーキテクチャー間でのシームレスな通信を可能にし、従来のシステムと最新のアプリケーションを橋渡しします。
IBM MQ 10.0は単なる機能リリースではなく、メッセージングが最新のハイブリッド・アーキテクチャーをどのようにサポートするかという戦略的変更です。
メッセージングの役割は進化しています。もはや、システムを接続するだけではありません。企業全体で継続的かつリアルタイムで信頼できるデータ・フローを実現することを意味します。IBM MQ 10.0は、この変化を反映しています。企業が信頼する信頼性と、最新の統合に必要な柔軟性を組み合わせ、組織が安定性とイノベーションのどちらかを選択する必要がないようにします。今日の環境では、その両方が必要だからです。
IBM MQ 10.0 LTSは2026年6月16日（MQ for z/OSは6月19日）から一般公開され、最新のメッセージングとハイブリッド統合の強力な基盤を提供します。IBM MQが、レジリエントで安全かつ将来に備えた統合プラットフォームの構築にどのように役立つかをご覧ください。