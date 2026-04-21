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IBM MQ 10.0のご紹介：失敗が許されない場合のエンタープライズ・メッセージング

2026年4月21日に正式に発表され、2026年6月16日（MQ for z/OSは2026年6月19日）から一般に利用可能になるIBM MQ 10.0 Long Term Support（LTS）は、業界で最も信頼されているメッセージング・プラットフォームの大きな進化です。

公開日 2026年04月21日

IBM MQ 10.0は、ビジネスが依存している信頼性を損なうことなく、組織が統合アーキテクチャーをモダナイズできるように設計されています。数十年にわたる実績のあるメッセージングの性能と、ハイブリッドクラウド、イベント駆動型システム、クラウドネイティブのデプロイメントをサポートする新しい機能を組み合わせます。これは単なる増分更新ではなく、エンタープライズ・メッセージングにおける段階的な変化です。

IBM MQ 10.0：メッセージを失わない現代の企業向けに構築

組織がハイブリッドクラウド、イベント駆動型アーキテクチャー、リアルタイムの意思決定に向けて加速するにつれて、メッセージング・システムに対する期待は根本的に変化しています。かつては「十分に信頼できる」ものであったものが、現在では常時稼働し、設計段階で安全が確保され、エコシステム全体でシームレスに統合されている必要があります。

セキュリティーに対する期待は急速に進化しており、ダウンタイムに対する許容度はゼロに近づいています。この変化は、企業のリーダーにとってクリティカルな疑問を提起します。それは、メッセージング・プラットフォームが次の何かに対応する準備ができているのかというものです。メッセージングの失敗は、特に規制された業界では、トランザクションの不整合、ダウンタイム、コンプライアンス・リスクにつながる可能性があります。

IBM MQ 10.0は、以下の4つの戦略的柱にわたるイノベーションを通じて、これらの課題に対処します。

1. ダウンタイムゼロの世界におけるレジリエンス

ネイティブの高可用性とクロスリージョンの複製機能により、分散環境全体で事業継続性を確保します。システムは障害が発生した場合でも稼働し続け、現代の企業の常時稼働の期待をサポートします。

2. 未来を見据えたセキュリティー

耐量子計算機暗号と最新の認証モデルをサポートするIBM MQ 10.0は、組織が移動中の機密データを保護しながら、新たな脅威に先手を打つために役立ちます。

3. AIと観察可能性によるよりスマートな運用

強化されたオブザーバビリティーとAI支援のオペレーションにより、チームはメッセージング環境を監視、管理、トラブルシューティングする方法が向上し、運用の複雑さが軽減され、問題解決が加速されます。

4. 妥協のない接続性

Kafka統合からKubernetesネイティブのデプロイメントまで、IBM MQ 10.0はハイブリッド・アーキテクチャー間でのシームレスな通信を可能にし、従来のシステムと最新のアプリケーションを橋渡しします。

今すぐアップグレードすべき理由

IBM MQ 10.0は単なる機能リリースではなく、メッセージングが最新のハイブリッド・アーキテクチャーをどのようにサポートするかという戦略的変更です。

  • ゼロダウンタイムアーキテクチャーを採用し、ネイティブHAとCRRによる継続的なオペレーションとほぼゼロのデータ損失を実現
  • 耐量子計算機暗号（GSKit 9）とJWTベースの認証でセキュリティー体制を強化し、進化するコンプライアンスと規制への対応を支援
  • AI搭載のMQエージェント、OpenTelemetryベースのオブザーバビリティー、最新のMQコンソールにより、運用負荷を軽減
  • MQ-Kafka接続、Kubernetesネイティブなデプロイメント（EKS/RHOSのOperator）、マルチクラウドSaaSオプションを使用し、クラウドネイティブなシステム全体を統合しながら中断なくモダナイズ

メッセージングから革新的なプラットフォームへ

メッセージングの役割は進化しています。もはや、システムを接続するだけではありません。企業全体で継続的かつリアルタイムで信頼できるデータ・フローを実現することを意味します。IBM MQ 10.0は、この変化を反映しています。企業が信頼する信頼性と、最新の統合に必要な柔軟性を組み合わせ、組織が安定性とイノベーションのどちらかを選択する必要がないようにします。今日の環境では、その両方が必要だからです。

IBM MQ 10.0 LTSを試す

IBM MQ 10.0 LTSは2026年6月16日（MQ for z/OSは6月19日）から一般公開され、最新のメッセージングとハイブリッド統合の強力な基盤を提供します。IBM MQが、レジリエントで安全かつ将来に備えた統合プラットフォームの構築にどのように役立つかをご覧ください。

IBM MQについて詳しく学ぶ

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Jacob Uzzell

Senior Product Manager, MQ for z/OS, automation

IBM Software

Témi Ogunyemi

Product Manager, Go-To-Market, IBM MQ