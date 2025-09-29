IBM® MaaS360 Fast Startのご紹介：中小企業向けのシンプルなデバイス管理

ビジネスが成長するにつれて、デバイスの管理は難しくなります。携帯電話の紛失や個人用携帯電話の利用で機密データが危険にさらされたり、小規模なITチームがすべてを最新の状態に保とうとして手一杯になったり、従業員は異なるデバイス間で一貫性のないアクセスに苦労したり、新しいスタッフのオンボーディングに必要以上に時間がかかったりした経験があるかもしれません。

Fast Startは、これらのギャップを埋め、データを保護し、複雑さを増すことなくチームの生産性を維持するのに役立ちます。また、ステップバイステップのガイド付きセットアップと使いやすいコンソールに従うことで、数日ではなく数分でデバイスを管理できるようになります。