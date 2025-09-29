IBM® MaaS360 Fast Startのご紹介：中小企業向けのシンプルなデバイス管理

従業員の携帯電話、タブレット、ノートPCの管理によってワークロードが増えてはいけません。だからこそ、IBM MaaS360 Fast Startを開発しました。これは、コンシューマー・グレードのシンプルさを備えたエンタープライズ・グレードの保護を必要とする中小企業向けに特別に設計されたモバイル・デバイス管理（MDM）ソリューションです。
Fast Startは、従業員のデバイス（特にBYOD（個人所有デバイスの業務使用）やリモートワーク）上の機密性の高いビジネス・データを保護し、デバイスの紛失や盗難によるデータ損失を防ぐのに役立ちます。
ビジネスが成長するにつれて、デバイスの管理は難しくなります。携帯電話の紛失や個人用携帯電話の利用で機密データが危険にさらされたり、小規模なITチームがすべてを最新の状態に保とうとして手一杯になったり、従業員は異なるデバイス間で一貫性のないアクセスに苦労したり、新しいスタッフのオンボーディングに必要以上に時間がかかったりした経験があるかもしれません。
Fast Startは、これらのギャップを埋め、データを保護し、複雑さを増すことなくチームの生産性を維持するのに役立ちます。また、ステップバイステップのガイド付きセットアップと使いやすいコンソールに従うことで、数日ではなく数分でデバイスを管理できるようになります。
中小企業は大組織と同じセキュリティー・リスクに直面していますが、それらに対処する大規模なITチームはありません。MaaS360 Fast Startは次のことに役立ちます。
Fast Startを使用すると、次のことができます。
Fast Startは、成長するビジネスに適した価格でエンタープライズ・レベルのセキュリティーを提供します。
20人の従業員のコンサルティング会社であっても、急成長中の小売業者であっても、MaaS360 Fast Startを使用することで、デバイス管理の複雑さが解消され、最も重要な事業運営に集中できるようになります。