IBM Envizi Emissions Calculations in Excelのご紹介：スケーラブルな排出量算定への第一歩

私たちは、サステナビリティー・チームや組織向けに設計されたIBM Envizi Emissions Calculations in Excelを発表することをお知らせすることに喜びを感じています。スプレッドシートに依存して温室効果ガス（GHG）排出量の計算を行っている場合、排出量報告を始めたばかりであるか、複雑なスコープ3データを管理している場合でもご利用いただけます。
サステナビリティー・チームがこれらの排出量を計算する最初の場所として、Excelを使用することがよくあります。これは、柔軟性が高く、馴染みがあり、アクセスしやすいためです。しかし、要件が増えるにつれて、スプレッドシートの標準化、拡張、監査が困難になる可能性があります。
このソリューションは、チームの現在の状況に対応しながら、排出量会計に対するより構造化された監査可能なアプローチへの移行を助けるように設計されています。最初のステップとしてExcelのワークフローに標準化された計算を導入し、長期的にエンタープライズ・グレードの排出量管理に向けた明確な道筋を提供します。
炭素管理は、サステナビリティー・チームを超えて、ビジネスの優先事項になりつつあります。サプライヤーの要件を満たし、報告義務に備え、資金調達のニーズをサポートし、効率化の機会を特定するために、排出量を測定している組織が増えています。サプライチェーン全体では、サプライヤーはスコープ3の報告と進化する規制要求をサポートするために、炭素データを提供することがますます求められています。
多くの組織、特にサプライヤーやバリューチェーンの排出量に取り組む組織にとって、Excelは依然としてそのプロセスの重要な部分であり続けています。多くの場合、これは主要なツールであり、チームがゼロから計算を構築し、方法論を解釈し、排出係数を手動で取得する必要があるため、時間がかかり、追加のサポートなしでは標準化が困難です。
スプレッドシートは使い慣れており、柔軟性も高いため、多くのチームは依然として排出量の作業にスプレッドシートを利用しています。ただし、実用的なソリューションとして始まったものでも、時間の経過とともに標準化と維持が困難になる可能性があります。
スプレッドシートベースのアプローチは、排出量計算を試すうえで実用的な方法であり、チームに柔軟性と使いやすさをもたらします。しかし、データ量が増加し、より多くの利害関係者がアウトプットを利用するようになると、これらのアプローチの実際の管理が難しくなる可能性があります。チームはしばしば、ファイル間の一貫性のない方法論、手動による排出係数の選択、調整が困難な分断された計算に対処します。レポート用に結果を統合するには時間がかかり、監査可能性が制限されるため、数値がどのように算出されたかを検証したり説明したりすることが困難になります。
IBM Envizi Emissions Calculators in Excelは、手動セットアップを、事前定義された標準に準拠した計算ロジックとExcel内に直接埋め込まれた排出係数に置き換えることで、これらの課題に対処します。これにより、チームは手作業を減らしながらより一貫した作業を行うことができ、要件の進化に応じて、より構造化された排出量会計への実践的な道筋が得られます。
Excelは、初期段階の計算には依然として有用ですが、ビジネスにとってよりクリティカルになるにつれて、排出量計算が必要となる管理のレベル、一貫性、トレーサビリティーをサポートするようには設計されていません。排出プログラムが成熟するにつれて、スプレッドシートベースのアプローチはますます管理が困難になる可能性があります。チームは、ファイルやユーザー間で一貫性のない方法に遭遇したり、手動の排出係数の選択と保守に依存したり、監査可能性や追跡可能性が限られているため、レポート作成や分析のために成果を統合するという課題に直面する可能性があります。
これらの課題により手作業が増え、一貫性を維持し、報告要件に対応し、排出データを自信を持って伝えることが困難になる可能性があります。Excelは引き続き有用ですが、排出量計算の長期記録システムとして役立つようには設計されていません。
IBM Envizi Emissions Calculations in Excelは、すでに使用しているスプレッドシートに標準に準拠した計算ロジックを直接導入することで、チームがより体系的な排出量計算への第一歩を踏み出すのに役立ちます。このソリューションにより、ユーザーは、係数ライブラリーや計算手法を手作業で管理する必要なしに、一般に認められた基準に沿った世界および地域の排出係数を使用して、炭素排出量を計算できます。
これには次のようなものが含まれます。
Microsoft App Marketplaceを通じてExcelアドインとして入手できるこのソリューションは、標準化された排出量計算、組み込み排出係数、ガイド付きテンプレートをExcelに直接取り込み、すでに使用しているスプレッドシートで一貫した方法論を適用することができます。既存のワークフローを中断することなく、手作業で一貫性のない計算から、より一貫性があり反復可能なアプローチに移行する実践的な方法が可能になります。
時間の経過とともに、多くの組織はスプレッドシートベースのプロセスでは手に負えなくなります。複雑になり、レポートと監査可能性に対する期待が高まるにつれて、より構造化されたアプローチが必要になります。Enviziは、Excelを超えて、この進行をサポートしています。
組織はEnvizi Emissions APIを使って排出量計算をより広範なワークフローや運用プロセスに拡張したり、Envizi Emissions Accountingを採用して堅牢な企業報告、ガバナンス、監査プロセスを支援したりしつつ、排出量データを単一のデータ管理システムに統合できます。これにより、断片化された手動計算から、スケーラブルで監査可能な排出量計算機能に動きます。
IBM Enviziは、さまざまな成熟段階にある組織に明確な進歩をもたらします。
Excelは、排出量計算の便利な出発点となりますが、記録システムとして機能したり、排出量データが複雑になるにつれて必要な集計、レポート、分析をサポートしたりするように設計されていません。Excelは、排出量の計算に有用な出発点として使用できます。計算には使用できますが、レポート作成、一貫性、監査可能性に関する要件の増大をサポートするようには設計されていません。これらの要件が高まるにつれて、組織はより構造化された集中型のアプローチが必要になることがよくあります。
IBM Enviziは、今日のスプレッドシート・ワークフローに構造と標準化を導入すると同時に、時間の経過とともに企業向けの排出量会計への移行を可能にすることで、このギャップを埋めます。
その結果、スプレッドシートの管理に費やす時間が減り、排出量データの理解と対応に多くの時間を割くことができます。