IBM Envizi Emissions APIのご紹介：既に使用しているシステムに信頼性の高い排出量計算を導入

リアルタイムでスケーラブルな排出量の洞察に対する需要が高まるにつれ、組織はスタンドアロンのツール以上のものを必要とし、製品やシステムに統合する柔軟なビルディング・ブロックに目を向けるようになっています。

排出量APIは、こうしたニーズを満たすように設計されており、Enviziの強固な排出量に関する専門知識、管理された係数データ、およびGHGプロトコルに準拠した方法論へのアクセスを提供します。Enviziの広範なポートフォリオの一部として、これらの計算機能をアプリケーション、製品、ワークフローに拡張し、完全に管理された企業ワークフロー、監査可能性、およびレポート作成のためのEnvizi Emissions Accounting、および実践的なセルフサービスアプローチのためのEnvizi Emissions Calculations in Excelと並んでいます。これらの製品を組み合わせることで、組織は排出量計算を柔軟に適用できるように設計されており、要件の進化と時間の経過に伴う拡張に応じて適応できるようになります。