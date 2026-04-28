IBM Envizi Emissions APIのご紹介：既に使用しているシステムに信頼性の高い排出量計算を導入

IBMは、IBM Envizi Emissions APIの一般提供を発表し、組織、開発者、ソフトウェア・プロバイダーが、すでに使用しているシステム、製品、ワークフローに排出量計算を直接組み込むことができるようにします。
リアルタイムでスケーラブルな排出量の洞察に対する需要が高まるにつれ、組織はスタンドアロンのツール以上のものを必要とし、製品やシステムに統合する柔軟なビルディング・ブロックに目を向けるようになっています。
排出量APIは、こうしたニーズを満たすように設計されており、Enviziの強固な排出量に関する専門知識、管理された係数データ、およびGHGプロトコルに準拠した方法論へのアクセスを提供します。Enviziの広範なポートフォリオの一部として、これらの計算機能をアプリケーション、製品、ワークフローに拡張し、完全に管理された企業ワークフロー、監査可能性、およびレポート作成のためのEnvizi Emissions Accounting、および実践的なセルフサービスアプローチのためのEnvizi Emissions Calculations in Excelと並んでいます。これらの製品を組み合わせることで、組織は排出量計算を柔軟に適用できるように設計されており、要件の進化と時間の経過に伴う拡張に応じて適応できるようになります。
排出量計算は、多くの場合実際よりも単純に思えます。実際には、信頼できる排出係数へのアクセス、活動の種類や地域に応じた適切な方法論を適用する能力、レビュー、報告、利害関係者の信頼を支える十分な透明性に依存しています。多くの組織は依然として、接続されていないデータ・ソース、手動計算、一貫性のない方法を通じてこれを管理しようとしています。
自社製品に排出量のロジックを追加することを検討している場合は、いくつかの課題に直面したことがあるでしょう。
これを社内で構築するということは、データセットを管理し、方法論をバージョン管理し、ユースケースや地域全体で一貫性を確保することを意味します。
Envizi Emissions APIは、その複雑さを一連のRESTエンドポイントに抽象化します。APIは次の情報に応答するように構成されています。
この例では、APIを使用して、ニューヨークの送電網から1 kWhの電力を消費することに関連する排出量を計算しています。リクエストは、活動データ（電力使用量）、場所、期間をAPIに送信し、計算された排出量と、使用された排出係数の詳細を返します。
これにより、Enviziが係数の選択と更新、方法論の調整、計算の一貫性を処理しながら、アプリケーションロジックに集中できます。
このAPIは、既存のシステムやワークフローに統合するように作られており、置き換えるものではありません。標準化された方法論と管理された排出係数データを適用することでスコープ1、2、3のユースケースをサポートし、システムやユースケース全体で計算の一貫性を維持します。これにより、チームはインフラストラクチャーに追加の複雑さをもたらすことなく、排出ロジックを組み込むことができます。
排出量計算を必要とする活動データは、多くの場合、ERP、調達、物流システムに分散しているため、スコープ3の計算は効果的なデータ統合と処理に依存しています。APIは、購入した商品、輸送、製品ライフサイクルの段階などのカテゴリー全体で、信頼性が高く追跡可能な成果をサポートします。
その一例がIBM Maximo HSEで、Enviziの排出量計算機能が、インシデント・チケットに関連する漏えい排出量と定常排出量の管理をサポートするために使用されています。
APIを使用することで、次のことを回避できます。
Envizi Emissions APIは、特に次のような場合に役立ちます。
排出量計算がより多くのシステム、製品、ワークフローの一部になるにつれて、組織は不必要な複雑さを増すことなく、それらを拡張する方法が必要となります。IBM Envizi Emissions APIは、チームが現在使用している環境に追跡可能な計算を導入し、排出ロジックを自ら構築し保守する作業に集中できるように設計されています。