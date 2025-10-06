エンジニアリング チームは、複雑なエンジニアリングと製品ライフサイクル管理において広範なデジタル・トランスフォーメーションを経験していますが、生成AIはその一助となります。ただし、正確性とコンプライアンスが必須で、正確な結果を出さなければならないエンジニアリング分野では、生成AIを単純に適用することはできません。

たった1つの不適切な要件でも、コストのかかるやり直し、スケジュールの遅延、品質の低い結果につながり、製品や場合によっては会社の存続を危険にさらす可能性があります。自動車、航空宇宙、医療機器など、安全を重視した規制の厳しい業界では、人為的ミスが製品やビジネスの成功に影響を与える可能性があるため、これは特に重要です。エンタープライズ・グレードの厳格さを欠いたAIアプリケーションや、重要な安全策を省略しているAIアプリケーションは、目的とするスピードと自動化の約束を損う可能性があります。

これを正しく行った場合、スピードと明確さが向上し、エンジニアリング・チームや利害関係者の信頼が高まります。