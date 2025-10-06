エンジニアリング チームは、複雑なエンジニアリングと製品ライフサイクル管理において広範なデジタル・トランスフォーメーションを経験していますが、生成AIはその一助となります。ただし、正確性とコンプライアンスが必須で、正確な結果を出さなければならないエンジニアリング分野では、生成AIを単純に適用することはできません。
たった1つの不適切な要件でも、コストのかかるやり直し、スケジュールの遅延、品質の低い結果につながり、製品や場合によっては会社の存続を危険にさらす可能性があります。自動車、航空宇宙、医療機器など、安全を重視した規制の厳しい業界では、人為的ミスが製品やビジネスの成功に影響を与える可能性があるため、これは特に重要です。エンタープライズ・グレードの厳格さを欠いたAIアプリケーションや、重要な安全策を省略しているAIアプリケーションは、目的とするスピードと自動化の約束を損う可能性があります。
これを正しく行った場合、スピードと明確さが向上し、エンジニアリング・チームや利害関係者の信頼が高まります。
エンジニアリングにおけるAIの有望なパターンの1つは、これらのタスクを実行するために特別設計された専用エージェントを活用した、タスクレベルのAI自動化を適用することです。これにより、大規模言語モデル（LLM）への一般的なクエリーから生じる生じるエラーのリスクをある程度回避しながら、新しい種類の自動化が可能になります。
近日リリース予定のIBM EngineeringAIHub v1.0製品では、このアプローチを採用しています。これはIBM Engineering Lifecycle Managementのアドオンで、ユーザーには既存のツールの新しい「スマート」機能として表示されるエージェントを提供します。
2025年10月14日より予定されている初回リリースには、次のユースケース向けに設計されたエージェントが含まれています。
エンジニアは、要件エンジニアリング・アプリケーションDOORS Next、追跡および計画アプリケーションのWorkflow Managementを使用する際、AIを活用したこれらの結果に、統合されたユーザー体験でアクセスできるようになります。
エージェントは有望ですが、万能薬ではありません。IBMの設計原則には、人間が主導権を握ること（AI が推奨し、人間が決定する）、ユーザーに対して現実的な期待を設定すること、検証と妥当性確認を通じてタスクレベルの自動化が十分なレベルの精度、信頼性、有用性を示しているという証拠を収集することなどが含まれます。
製品やシステムの「ソフトウェア定義型」が増え、複雑さが増すにつれて、よりスマートで自動化されたツールの必要性がかつてないほど高まっています。IBM EngineeringAIHub は、この方向への第一歩となるように構築されています。
今月提供開始となるサービスに備える方法について、専門家にご相談ください