IBM Engineering AI Hub 1.2の新しいAIエージェントのご紹介：高品質な作業項目、迅速な実行

IBM Engineering Lifecycle Management（ELM）は、Engineering Workflow Managementの品質と一貫性を向上させるために、AIを活用したオートメーションの機能を間もなく拡張する予定です。
IBM Engineering AI Hub 1.2は、IBM Engineering Workflow Managementインターフェース内で直接、エピック、機能、ユーザー・ストーリーの高品質で適切に構造化されたドラフトを作成するように設計された、新しい作業項目構成エージェントをリリースする準備を進めています。
これにより、手作業によるオーサリングを減らし、作業項目作成のベースラインの品質を向上させることができるため、エンジニアは意図の明確化に費やす時間を減らし、望ましい結果と顧客価値を実現するための時間をより多く確保できるようになります。
2026年3月26日に一般提供される予定で、今回のリリースは、組織がエンジニアリング・データの価値を最大化し、開発ライフサイクル全体にわたって生産性を向上させるのに役立つ最新の使いやすいソリューションを提供するというIBMの取り組みを強化するものです。
新しい作業項目作成エージェントは、構造化された高品質の出発点である作成プロセスを支援することで、エピック、主要な機能、ユーザー・ストーリーの下書きに伴う手作業と反復作業を最小限に抑えます。これにより、反復的なオーサリング・タスクに費やす時間が短縮され、すべての作業項目が明確で一貫した基盤から始まることが保証されます。
エージェントは統一された構造と言語を適用することでチーム全体の明確性を高め、製品、エンジニアリング、品質の利害関係者が最初から足並みを揃えられるようにし、一般的にチームの作業を遅らせる誤解を減らすことができます。
適切に作成されたドラフトを早期に入手できるため、チームはより自信を持って効率的に計画サイクルに入ることができます。作業項目構成エージェントは、重要なコンテキストと意図をすでにキャプチャしている作業項目を提供し、グルーミング・セッションの迅速化、見積もりの精度向上、スプリントとリリース計画のスムーズ化につながります。作業項目はより完全な詳細から始まるため、不明瞭な情報や欠落情報によって発生する下流でのやり直しが大幅に減少し、チームは遅延を回避し、待ち時間を短縮し、顧客価値をより迅速に提供できるようになります。
この新しいエージェントは、近日リリース予定のIBM Engineering AI Hub V1.2の中心に位置し、成長中のAIエージェント・スイートを拡張し、ELMのEngineering Workflow Management内で直接、チームが高品質の主要な機能、ユーザー・ストーリー、タスクを迅速に作成できるように構築されています。俊敏性を向上させ、計画を迅速化し、チーム、プロジェクト、プログラム、製品ライン全体での整合性、一貫性、明確性を向上させるために設計されています。
したがって、この新しいAI自動化によってサポートされるエンジニアリング・イノベーションが計画が行われる場所に組み込まれ、反復処理が迅速化され、回避可能なプロセスのオーバーヘッドが削減されます。
作業項目コンテキスト・エージェントに加えて、V1.2ではさらなる進歩がもたらされます。管理者用の新しいWebベースのクライアントで、Engineering AIハブとそれが管理するエージェントを構成できます。また、Quality Analysisの強化により、実務者は自分の専門知識と一致しないスコアを無視できるようになります。
IBM Engineering AI Hubは、ライフサイクル全体にわたって時間のかかる、または反復的なエンジニアリング作業を自動化することで、チームがエンタープライズ規模に重点を置いて複雑なプログラムを管理できるようにします。これにより、専門家はミッションおよび安全性がクリティカルなデリバリーに対する正確性を維持しながらより迅速に動きことができます。
IBM Engineering AI Hubには、作業項目作成エージェントの他に、要件Quality Analysis（明確さと正確さの向上）、エンジニアリング・アシスタント（会話によるクエリ、トピック検索、翻訳）、MBSEユースケースの検出（自然言語による要求とシステムモデルへの接続）、作業項目概要（複雑な作業や欠陥の概要）のエージェントが含まれています。
これらのエージェントを組み合わせることで、要件から計画、実行までのデジタル継続性とトレーサビリティーが強化されるため、エンジニアリング組織は品質、整合性、可視性を犠牲にすることなくデリバリーを拡張できます。