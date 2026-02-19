IBM Engineering AI Hub 1.2の新しいAIエージェントのご紹介：高品質な作業項目、迅速な実行

IBM Engineering AI Hub 1.2は、IBM Engineering Workflow Managementインターフェース内で直接、エピック、機能、ユーザー・ストーリーの高品質で適切に構造化されたドラフトを作成するように設計された、新しい作業項目構成エージェントをリリースする準備を進めています。

これにより、手作業によるオーサリングを減らし、作業項目作成のベースラインの品質を向上させることができるため、エンジニアは意図の明確化に費やす時間を減らし、望ましい結果と顧客価値を実現するための時間をより多く確保できるようになります。

2026年3月26日に一般提供される予定で、今回のリリースは、組織がエンジニアリング・データの価値を最大化し、開発ライフサイクル全体にわたって生産性を向上させるのに役立つ最新の使いやすいソリューションを提供するというIBMの取り組みを強化するものです。