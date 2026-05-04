IBM Cyber Fraudのご紹介：AIによる不正調査の変革

デジタル決済が成長し続けるにつれて、詐欺の規模と巧妙化も成長し続けます。金融機関は不正アクセスの検知において大きな進歩を遂げてきましたが、多くは依然として次に何が起こるかに制約されています。

今日の詐欺対策チームは、意思決定を行う前に、複数の接続されていないシステムを操作し、手動でデータを収集し、洞察をまとめなければならないことがよくあります。このプロセスでは、数日、場合によっては数週間かかって対応が遅れ、運用コストが増加し、組織は継続的なリスクにさらされることになります。

IBMでは、これを根本的に変える機会があると考えています。IBM Cyber Fraudは、不正、支払い、セキュリティー・システム全体からのデータを、統合された調査エクスペリエンスに提供します。データ収集の自動化、ワークフローのオーケストレーション、自然言語による分析を可能にすることで、調査担当者は最も重要なこと、つまり情報に基づいた意思決定に集中できるようになります。

ツールを切り替えたり、手作業でコンテキストをつなぎ合わせたりする代わりに、チームは単一の調査ワークスペースで作業し、解決を加速し、ケース間の一貫性を向上させることができます。