IBM Cyber Fraudのご紹介：AIによる不正調査の変革

不正行為の規模と複雑さが増大するにつれて、組織は調査に対する新しいアプローチを必要としています。IBM Cyber Fraudは、AIによるインテリジェンスを提供し、チームがより迅速に行動し、自信を持って行動できるよう支援します。
IBM Think 2026では、組織が手動の断片化された調査からより迅速でインテリジェントなオペレーションに移行できるように設計された新しいAI支援不正調査ソリューションであるIBM Cyber Fraudのプライベート・プレビューを発表します。
デジタル決済が成長し続けるにつれて、詐欺の規模と巧妙化も成長し続けます。金融機関は不正アクセスの検知において大きな進歩を遂げてきましたが、多くは依然として次に何が起こるかに制約されています。
今日の詐欺対策チームは、意思決定を行う前に、複数の接続されていないシステムを操作し、手動でデータを収集し、洞察をまとめなければならないことがよくあります。このプロセスでは、数日、場合によっては数週間かかって対応が遅れ、運用コストが増加し、組織は継続的なリスクにさらされることになります。
IBMでは、これを根本的に変える機会があると考えています。IBM Cyber Fraudは、不正、支払い、セキュリティー・システム全体からのデータを、統合された調査エクスペリエンスに提供します。データ収集の自動化、ワークフローのオーケストレーション、自然言語による分析を可能にすることで、調査担当者は最も重要なこと、つまり情報に基づいた意思決定に集中できるようになります。
ツールを切り替えたり、手作業でコンテキストをつなぎ合わせたりする代わりに、チームは単一の調査ワークスペースで作業し、解決を加速し、ケース間の一貫性を向上させることができます。
IBM Cyber Fraudを使用すると、組織は調査時間を最大90％1短縮しながら、意思決定の質と一貫性を向上させることができます。迅速な調査は迅速な対応を意味します。また、対応が早いということは、不正行為による損失を減らし、顧客体験を向上させ、リソースをより効率的に使用することを意味します。
Cyber Fraudは、データの収集と関連付けに必要な手作業を減らすことで、調査員が反復的な作業ではなく、より価値の高い分析に集中できるようにします。この変化により、生産性が向上するだけでなく、組織がより効果的に拡張できるようになり、比例して人員数を増やすことなく、増大するアラートを処理できるようになります。
同様に重要なことは、Cyber Fraudは既存の環境で動作するように設計されていることです。このシステムは、現在のケース管理および不正アクセス検知システムと統合できるAI支援の調査レイヤーとして機能するため、コストのかかる全面的な交換アプローチが不要になります。
IBM Cyber Fraudは、AIがリスクを検知するだけでなく、組織がリスクを調査して対応する方法を積極的にサポートする、不正アクセス対策の進化における次のステップです。当社は、この機能を市場に投入し、不正調査の未来を形作り続ける中で、クライアントと協力できることを嬉しく思います。
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1 早期プライベート・プレビューの参加者からのフィードバックに基づく