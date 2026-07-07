IBM COBOL Elevate for z/OS：COBOLアプリケーションの最適化とモダナイゼーションの新時代

IBMは、IBM Z上でCOBOLアプリケーションを実行する組織向けに、自動化されたパフォーマンス最適化、コンパイラーのアップグレードの迅速化、実用的なパフォーマンス分析情報を通じて、ミッションクリティカルなCOBOLアプリケーションのモダナイゼーションを支援する包括的なソリューションIBM COBOL Elevate for z/OSを発表しました。
COBOLアプリケーションは、現在も世界で最も重要な数多くの業務システムの基盤となっています。組織がIT環境のモダナイゼーションを進める中で、アプリケーションのパフォーマンス向上、サポート対象ソフトウェア・レベルの維持、専門スキルへの依存の低減を図る一方、ビジネス運用を止めることなく継続することへのプレッシャーが高まっています。
IBM COBOL Elevate for z/OSは、自動化、分析、AI支援機能を単一のソリューションに統合することで、これらの課題への対応を支援します。IBM Z上でCOBOLアプリケーションを実行する組織向けに設計されており、モダナイゼーションの取り組みを簡素化するとともに、アプリケーション品質、開発者の生産性、および運用効率の向上を目指します。
IBM z17は、業務に不可欠なCOBOLアプリケーション向けの業界をリードするプラットフォームです。専用ハードウェアと次世代COBOLコンパイラーを組み合わせることで、比類のないパフォーマンス、レジリエンス、効率性を実現します。既存の投資価値を最大限に高め、新しいCOBOL機能を活用してモダナイゼーションを加速するために、新しいz17シングルフレームおよびラックマウントに対応したIBM COBOL Elevateをご確認ください。
IBM COBOL Elevate for z/OSは、組織がCOBOLアプリケーションの最適化、アップグレード、およびパフォーマンスの効率化を行えるよう、相互に補完し合う3つの機能を統合しています。
IBM COBOL Elevate for z/OSは、どのCOBOLプログラムに最適化が必要かを判断するために、事前のパフォーマンス分析を実施します。シンプルな一度限りのセットアップを通じて、最適化が必要なCOBOLプログラムを特定し、その最適化プロセスを支援するよう設計されています。特定されたCOBOLアプリケーションは、ソース・コードを変更したり、再コンパイルを行ったり、大規模なパフォーマンス分析を実施したりすることなく最適化されます。
IBM COBOL Elevateは、最適化されたCOBOLモジュールのデプロイ前テストに必要な工数を削減するよう設計されており、組織が既存のCOBOLアプリケーションからさらなる価値を引き出せるよう支援します。
Simplify Compiler Upgrades機能は、サポート対象のEnterprise COBOLコンパイラー・レベルへのアップグレードを迅速化できるよう組織を支援するために設計されています。
自動化されたインベントリー分析、移行準備状況評価、AIを活用した修正支援、およびガイド付きワークフローを通じて、チームはアプリケーションの依存関係をより適切に把握し、アップグレード要件を特定するとともに、プロジェクトのリスクを予測できます。これにより、組織は最新のEnterprise COBOLおよびIBM Zのイノベーションを活用しながら、ソフトウェアを最新のサポート対象レベルに維持できます。
Performance Insightsは、COBOLソースコード内で潜在的なパフォーマンスの問題を直接特定し、優先順位を付けるのに役立ちます。静的分析と動的分析を実際の実行データと組み合わせることで、IBM COBOL Elevateは実用的な推奨事項を提示し、開発者が影響の大きい問題に優先的に取り組めるよう支援します。分析結果をソースコードに直接関連付けることで、組織は問題の特定から修正までを迅速に進められます。
組織は、ビジネスに不可欠な信頼性とレジリエンスを維持しながら、既存のアプリケーションを実践的な方法でモダナイズする手段を求めています。
IBM COBOL Elevate for z/OSは、次の方法でCOBOLアプリケーションのモダナイゼーションにおける主要な課題への対応を支援するよう設計されています。
これらの機能は連携して、組織がCOBOLアプリケーションに組み込まれたビジネス・ロジックと運用の安定性を維持しながら、より迅速にモダナイゼーションを進められるよう支援するよう設計されています。
IBM COBOL Elevate for z/OS 1.1は、2026年9月18日より提供開始の予定です。IBM COBOL Elevate for z/OSの詳細については、IBM営業担当員またはIBM Business Partnerにお問い合わせください。