IBM COBOL Elevate for z/OS：COBOLアプリケーションの最適化とモダナイゼーションの新時代

COBOLアプリケーションは、現在も世界で最も重要な数多くの業務システムの基盤となっています。組織がIT環境のモダナイゼーションを進める中で、アプリケーションのパフォーマンス向上、サポート対象ソフトウェア・レベルの維持、専門スキルへの依存の低減を図る一方、ビジネス運用を止めることなく継続することへのプレッシャーが高まっています。

IBM COBOL Elevate for z/OSは、自動化、分析、AI支援機能を単一のソリューションに統合することで、これらの課題への対応を支援します。IBM Z上でCOBOLアプリケーションを実行する組織向けに設計されており、モダナイゼーションの取り組みを簡素化するとともに、アプリケーション品質、開発者の生産性、および運用効率の向上を目指します。

IBM z17は、業務に不可欠なCOBOLアプリケーション向けの業界をリードするプラットフォームです。専用ハードウェアと次世代COBOLコンパイラーを組み合わせることで、比類のないパフォーマンス、レジリエンス、効率性を実現します。既存の投資価値を最大限に高め、新しいCOBOL機能を活用してモダナイゼーションを加速するために、新しいz17シングルフレームおよびラックマウントに対応したIBM COBOL Elevateをご確認ください。

Z17シングルフレームおよびラックマウントの発表レターを読んでください。

