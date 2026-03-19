IBM Cloud Key Protect Dedicatedのご紹介：高保証クラウド・ワークロード向けに構築

データ主権、監査可能性、地域コンプライアンスに関するプレッシャーが高まる中、セキュリティー・リーダーは、暗号化キーは自分だけのものであり、クラウド・プロバイダーや外部関係者が使用できないという絶対的な確信を必要としています。

IBM Cloud Key Protect Dedicatedは、シングルテナント、Keep Your Own Keyモデル、専用HSMドメインを使用したIBMのクラウドネイティブなキー管理サービスの独立した最初のデプロイメント、および厳格な顧客所有の信頼モデルを提供します。

Key Protect Dedicatedは、専用のHSMと顧客が制御するアクセス制御を使用して、クラウド・オペレーターからキーを暗号化して分離することで、高い技術的保証を提供します。この設計により、職務の分離が確保され、暗号化キーにアクセスまたは操作できるのが顧客のみであることが保証されます。