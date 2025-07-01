2025年7月1日
あらゆる規模の企業が、大量のデータを迅速、安全、確実に移動させる必要に迫られています。分散したチームのサポート、リモート・コラボレーションの実現、時間的制約のあるファイル転送の自動化など、効率的なデータ移動の必要性はかつてないほど高まっています。
しかし、すべての組織が最初から本格的なエンタープライズのデプロイメントを開始する準備ができているわけではありません。中小企業（SMB）だけでなく大企業内の多くの部門でも、よりシンプルでコスト効率の高い方法を探しています。高解像度のアセットを共有するメディア・チームであっても、データ・セットを動かす研究部門であっても、基本的なワークフローの合理化を試みる中小企業であっても、スピードやセキュリティーを犠牲にすることなく、それぞれの状況に合わせて対応できるソリューションが必要です。
Aspera Liteは、用途を限定し、エントリー・レベルのデプロイメントを対象に設計された、サブスクリプション・ベースのオンプレミス・ファイル転送ソリューションです。IBM® Asperaの特許取得済みFASPテクノロジーによる力で、高速、安全で、予測可能なファイル転送を実現します。より高度なデータ・ワークフローへの移行を始めたばかりの、小規模なチーム、部門、または組織向けにパッケージ化されています。
Aspera Liteでは、次のことが可能です。
大企業内の部門であっても、無駄のないITリソースを備えた中小企業であっても、Aspera Liteは、自社の条件に合わせて高速かつ安全でスケーラブルなファイル転送をモダナイズする方法を提供します。
多くの組織では高速で安全なファイル転送が必要ですが、大規模なデプロイメントモデルは必要ない場合や、その準備ができていない場合もあります。IBM Aspera Liteでは、以下をサポートするスケーラブルなサービスによってこの問題に対応します。
IBM Aspera Liteには、高速で安全なファイル転送と共有をサポートするためにキュレートされたソフトウェアコンポーネントの厳選コレクションが含まれています。
パフォーマンスのニーズに基づいて、3つの帯域幅オプション（100 Mbps、500 Mbps、1 Gbps）から選択できます。すべての階層に無制限のデータ転送量が含まれ、年間固定契約によるライセンスが提供されています。
IBM Aspera Liteでは、IBM Asperaの高速ファイル転送テクノロジーの力を新しいセグメントやユースケースに提供します。時間の経過とともに、より広範なデプロイメントと共同のパートナーエコシステムに拡張できる戦略的エントリーポイントを提供します。
Aspera Liteは、小規模なワークロードと厳しい予算を持つ組織のニーズに対応することで、より広範なIBM Asperaポートフォリオを補完します。
ファイル転送を簡素化する準備はできていますか？IBM Aspera Liteは、高速で安全なデータ移動を実現するグローバルなサブスクリプション・ベースのソリューションとして利用可能になりました。注文の詳細、ドキュメントおよび参考資料は、IBM Documentationから入手できます。
詳細についてはIBM担当者にお問い合わせいただくか、IBM Aspera製品ページをご覧ください。