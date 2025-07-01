IBM Aspera Liteのご紹介：ターゲットを絞った、スケーラブルなユースケースのための高速ファイル転送

2025年7月1日

 

Rashmi Kaushik

Product Director, App Integration Portfolio, Core Software Automation

IBM

あらゆる規模の企業が、大量のデータを迅速、安全、確実に移動させる必要に迫られています。分散したチームのサポート、リモート・コラボレーションの実現、時間的制約のあるファイル転送の自動化など、効率的なデータ移動の必要性はかつてないほど高まっています。

しかし、すべての組織が最初から本格的なエンタープライズのデプロイメントを開始する準備ができているわけではありません。中小企業（SMB）だけでなく大企業内の多くの部門でも、よりシンプルでコスト効率の高い方法を探しています。高解像度のアセットを共有するメディア・チームであっても、データ・セットを動かす研究部門であっても、基本的なワークフローの合理化を試みる中小企業であっても、スピードやセキュリティーを犠牲にすることなく、それぞれの状況に合わせて対応できるソリューションが必要です。

そこでIBM Aspera Liteの出番です

Aspera Liteは、用途を限定し、エントリー・レベルのデプロイメントを対象に設計された、サブスクリプション・ベースのオンプレミス・ファイル転送ソリューションです。IBM® Asperaの特許取得済みFASPテクノロジーによる力で、高速、安全で、予測可能なファイル転送を実現します。より高度なデータ・ワークフローへの移行を始めたばかりの、小規模なチーム、部門、または組織向けにパッケージ化されています。

Aspera Liteでは、次のことが可能です。

  • サイズや距離の制限なしに、大容量ファイルをすばやく共有・受信
  • 日常的な転送を自動化して手作業を削減
  • 分散したユーザー間で高速なコラボレーションを実現
  • 小規模から始め、データ転送のニーズ増加に合わせて拡張

大企業内の部門であっても、無駄のないITリソースを備えた中小企業であっても、Aspera Liteは、自社の条件に合わせて高速かつ安全でスケーラブルなファイル転送をモダナイズする方法を提供します。

データのニーズが増大しているチーム向けに構築

多くの組織では高速で安全なファイル転送が必要ですが、大規模なデプロイメントモデルは必要ない場合や、その準備ができていない場合もあります。IBM Aspera Liteでは、以下をサポートするスケーラブルなサービスによってこの問題に対応します。

  • ローカルデータセンターからの基本的なコラボレーションとデータ共有
  • オンプレミスの拠点間やパートナーとのデータ転送のためのシンプルな自動化
  • 無駄のないITチームによる簡単なデプロイメントと管理
  • 従来のMFTツールを上回る高速パフォーマンス

簡素化されたパッケージング

IBM Aspera Liteには、高速で安全なファイル転送と共有をサポートするためにキュレートされたソフトウェアコンポーネントの厳選コレクションが含まれています。

  • IBM® Aspera High-Speed Transferエンドポイント：AsperaのFASPテクノロジーを使用して、エンドポイント間の安全な高速転送を可能にするコア・エンジン
  • IBM® Aspera Faspex：直感的なWebインターフェースとEメール・スタイルのワークフローにより、安全なパッケージ・ベースのファイル交換を促進します。
  • IBM® Aspera Shares：ユーザーはシンプルなWebインターフェースを介して、分散ストレージ全体でファイルを参照、アクセス、共有できます。
  • IBM® Aspera Console：すべての転送で一元的なモニタリング、自動化、および制御を実現します。
  • IBM® Aspera Proxy：内部IPをマスキングし、アクセス制御を実施することで、ファイアウォールを介した安全なファイル転送を可能にします。
  • IBM® Aspera HTTP Gateway：制限環境のユーザーやソフトウェアをインストールしていないユーザー向けに、ブラウザーベースのHTTPS転送をサポートします。

パフォーマンスのニーズに基づいて、3つの帯域幅オプション（100 Mbps500 Mbps1 Gbps）から選択できます。すべての階層に無制限のデータ転送量が含まれ、年間固定契約によるライセンスが提供されています。

3つの主要なビジネス・インパクト

  1. コラボレーションの加速：チームやパートナーとの大容量ファイルのやり取りを迅速かつ確実に行い、プロジェクトのタイムラインを短縮します。
  2. 運用オーバーヘッドの削減：管理と自動化を簡素化し、限られた技術リソースでもデプロイメントと使用が容易になります。
  3. コストの予測可能性と柔軟性：データ転送が無制限の固定期間料金体系を提供し、変動する使用料金を排除し、自信を持って予算を管理できるようにします。

IBM Asperaのリーチ拡大

IBM Aspera Liteでは、IBM Asperaの高速ファイル転送テクノロジーの力を新しいセグメントやユースケースに提供します。時間の経過とともに、より広範なデプロイメントと共同のパートナーエコシステムに拡張できる戦略的エントリーポイントを提供します。

Aspera Liteは、小規模なワークロードと厳しい予算を持つ組織のニーズに対応することで、より広範なIBM Asperaポートフォリオを補完します。

IBM Aspera Liteをお試しください

ファイル転送を簡素化する準備はできていますか？IBM Aspera Liteは、高速で安全なデータ移動を実現するグローバルなサブスクリプション・ベースのソリューションとして利用可能になりました。注文の詳細、ドキュメントおよび参考資料は、IBM Documentationから入手できます。

詳細についてはIBM担当者にお問い合わせいただくか、IBM Aspera製品ページをご覧ください。

