あらゆる規模の企業が、大量のデータを迅速、安全、確実に移動させる必要に迫られています。分散したチームのサポート、リモート・コラボレーションの実現、時間的制約のあるファイル転送の自動化など、効率的なデータ移動の必要性はかつてないほど高まっています。

しかし、すべての組織が最初から本格的なエンタープライズのデプロイメントを開始する準備ができているわけではありません。中小企業（SMB）だけでなく大企業内の多くの部門でも、よりシンプルでコスト効率の高い方法を探しています。高解像度のアセットを共有するメディア・チームであっても、データ・セットを動かす研究部門であっても、基本的なワークフローの合理化を試みる中小企業であっても、スピードやセキュリティーを犠牲にすることなく、それぞれの状況に合わせて対応できるソリューションが必要です。