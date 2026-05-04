Infragraphを活用したHCP Terraformのご紹介：パブリック・プレビューを開始

クラウドに移行することで、インフラストラクチャーのプロビジョニングと管理が容易になるはずでした。多くの企業にとって、現実はもっと複雑です。クラウドのスピード、セキュリティー、拡張性を損なう新たな問題点が出現しました。

組織にとって「通常」の状態を例に取れば、これはつまりインフラストラクチャー・データがサイロに保存された状態です。その結果、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境で何が起こっているかを統一的に把握することはほとんどできません。代わりに、プラットフォーム・チームが自分たちでまとめるか、役立つさまざまなツールを購入することになり、無秩序なスプロール現象がさらに起きています。さまざまなリソースの所有者と責任者を追跡するのに苦労しているのです。セキュリティー・パッチの適用やリスク軽減は困難になり、複雑さが増し、コストも増大しています。

ここで、Infragraphを利用したHCP Terraformが役立ちます。一元化されたイベント駆動型のナレッジ・グラフであるInfragraphは、統合された可視性を提供し、本来の業務に焦点を当てて、組織がインフラストラクチャーを保護し、最適化できるよう支援します。静的な洞察は、組織の全資産から得られたデータを活用した動的更新に置き換えられます。将来的には、これにより企業がAIを使用して主要なワークフローを自動化するために必要な基盤が提供されます。

IBM Thinkでは、Infragraphを使用したHCP Terraformが、パブリック・プレビューでHCP Terraformの対象となるお客様に提供されることを考察します。このブログでは、AI時代の複雑なインフラストラクチャーの管理という増え続ける課題に取り組むプラットフォーム・チームにとって、Infragraphが必須のリソースである理由について説明します。また、HCP Terraformのお客様がこの機能の使用を今すぐ開始する方法についても詳しく説明します。