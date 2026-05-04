Infragraphを活用したHCP Terraformのご紹介：パブリック・プレビューを開始

ハイブリッドクラウドおよびマルチクラウド環境は、データ・サイロを生み出します。Infragraphを活用したHCP Terraformは、インフラストラクチャーの最適化と安全性の確保に役立つ、信頼できる唯一の情報源を提供します。
クラウドに移行することで、インフラストラクチャーのプロビジョニングと管理が容易になるはずでした。多くの企業にとって、現実はもっと複雑です。クラウドのスピード、セキュリティー、拡張性を損なう新たな問題点が出現しました。
組織にとって「通常」の状態を例に取れば、これはつまりインフラストラクチャー・データがサイロに保存された状態です。その結果、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境で何が起こっているかを統一的に把握することはほとんどできません。代わりに、プラットフォーム・チームが自分たちでまとめるか、役立つさまざまなツールを購入することになり、無秩序なスプロール現象がさらに起きています。さまざまなリソースの所有者と責任者を追跡するのに苦労しているのです。セキュリティー・パッチの適用やリスク軽減は困難になり、複雑さが増し、コストも増大しています。
ここで、Infragraphを利用したHCP Terraformが役立ちます。一元化されたイベント駆動型のナレッジ・グラフであるInfragraphは、統合された可視性を提供し、本来の業務に焦点を当てて、組織がインフラストラクチャーを保護し、最適化できるよう支援します。静的な洞察は、組織の全資産から得られたデータを活用した動的更新に置き換えられます。将来的には、これにより企業がAIを使用して主要なワークフローを自動化するために必要な基盤が提供されます。
IBM Thinkでは、Infragraphを使用したHCP Terraformが、パブリック・プレビューでHCP Terraformの対象となるお客様に提供されることを考察します。このブログでは、AI時代の複雑なインフラストラクチャーの管理という増え続ける課題に取り組むプラットフォーム・チームにとって、Infragraphが必須のリソースである理由について説明します。また、HCP Terraformのお客様がこの機能の使用を今すぐ開始する方法についても詳しく説明します。
プラットフォーム・チームにとって、真実は長い間、扱いにくいものでした。HashiCorpの研究によると、ほとんどの企業は平均して5つ以上のサービスを利用してクラウド環境を管理しています。
正確なスナップショットを発見するには、さまざまなエコシステム、ワークフロー、アプリケーションすべてのデータを統合する必要があり、多くの場合、手作業の煩雑なプロセスを経ます。分析に使える頃には、データは既に期限切れになっています。この静的なビューは応答時間を遅らせ、予期せぬ支出につながります。特にインフラストラクチャーの変更がより頻繁に行われ、エクスプロイトがより早く実現し、コストがより早く制御不能になるにつれて、問題は改善されていません。
例えば、AIを使用してハッカーが驚くべきスピードと精度で脆弱性をターゲットにした場合、セキュリティーの欠陥をリアルタイムで発見してパッチを適用する必要があります。あるいは、コストを抑えるために、プラットフォーム・チームは、請求額を膨らませる前に、予期せぬ使用量の急増を調査する必要があります。しかし、事前対応のアラートではなく、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド管理のレガシー・アプローチでは、サーバー、VM、クラウド・システムからの古い情報、いわゆる「ダーティ・データ」が組織に残されることがよくあります。
Infragraphでは、すべてのエコシステムへの直接接続を通じて資産が定期的に更新され、より深いデータストリームやカスタムデータストリームに対してTerraform検索も利用できます。データがAWS、Azure、GCP、またはオンプレミス・システムに到着すると、Infragraphは更新できるため、最終的にプラットフォーム・チームに求めていた統合インフラストラクチャーの実現が実現します。
クラウド・パッチ適用、ドリフト管理、コンプライアンス、レポート監査。多くの組織では、これらのコア・プロセスは依然としてアドホックで手動であり、高コストです。問題を積極的に検出するために費やすべき時間は、データ・サイロのナビゲートに費やされます。
より強力なセキュリティーとデータ機能を導入しても、データが分散している場合、問題の特定、修復、防止に関しては、同社は依然として背後から対応することになります。人間と同様、AIエージェントも、基盤となるデータの断片化を対処しなければ、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境でサイロを乗り越えることが困難です。
Infragraphは、リソースの割り当てと所有権をより明確に把握し、インフラストラクチャーの支出を最適化するのに役立ちます。CloudOps、プラットフォーム、およびセキュリティー・チームは、自然言語クエリーを通じて洞察を得ることができます。そして、より多くの企業がAIの導入を検討する中、Infragraphは、信頼できる自動化されたワークフローを強化する統合されたナレッジ基盤として機能することでしょう。
IBM Think 2026で発表されたように、2026年5月8日時点でHCP Terraformのお客様である場合、Infragraphを利用したTerraformのパブリック・プレビューにアクセスできるようになります。
Infragraphを試すには、HCP組織にロギングし、Infragraphタイルをクリックして接続の設定、クエリーの設定、ユーザーの追加を行います。