2025年8月12日
watsonx Orchestrateの強力な新機能であるFlowsを発表できることを嬉しく思います。これは、複雑な複数ステップのプロセスを通じて制御しながら精密にAIエージェントをガイドする構造化された信頼性の高い方法です。
企業がエージェント型AIを導入してより高度なタスクを自動化するにつれて、予測可能性、精度、再現性へのニーズが重要になります。それこそが、フローで提供するように設計されているものです。
AIエージェントは、ユーザーの目標を解釈し、使用すべきツールとその使用方法を自律的に決定するように設計されています。こうした自律性は強力で、エージェントがコンテキスト、データ、さらには確率的推論に基づいて適応することを可能にします。しかし、機密データの変換、ドキュメントの処理、システム間の調整など、リスクが高い場合は、結果を偶然に任せることはできません。そのため、watsonx Orchestrateではフローを使用してエージェントの動作をガイドし、インテリジェントで信頼性の高いアクションを実現します。
Flowsはエージェントの実行に決定論をもたらします。どのツールを、どのような順序で、どのような条件で使用するかを正確に定義します。エージェントがフローを呼び出すとき、それは即興ではなく、意図的に設計され、明確に定義された再利用可能なパスをたどっていきます。つまり、予期せぬ事態が減り、一貫性が高まり、すべての結果に対する信頼度が高まります。
エージェントがフローを呼び出したときは、次のような状態です。
これにより、フローは次の用途に最適になります。
多くのビジネス・プロセスには複数の担当者が必要です。Flowsを使用すると、マルチユーザー・エクスペリエンスを単一エージェントのインターフェースに簡単に構築でき、承認のために一時停止したり、利害関係者に通知したり、適切なタイミングで適切な担当者にタスクをルーティングしたりできます。
また、エージェントは自然言語でガイドすることができますが、正確さが重要な場合は、フローの方が信頼性の高い代替手段になります。ツールを単一の構造化ユニットに統合し、プロセスが毎回正しく実行されるようにします。現時点のwatsonx Orchestrateでは、個人が容易にタスクを自動化できます。今年の後半には、それをさらに一歩進めて、新たなレベルのチームの生産性と共有型のオートメーションの可能性を解き放つために、マルチユーザーコラボレーションを導入します。
Flowsは、精度とコンプライアンスが交渉の余地のない業界で特に価値があります。
たとえば、金融サービスでは、フローを使用して新規顧客のオンボーディングのエンドツーエンドのプロセス（本人確認、ドキュメントの収集、リスク評価の実施、コンプライアンス・チェックの開始）を自動化し、すべてのステップが規制ガイドラインに従っていることを確認できます。
医療では、フローはフォームからデータを抽出し、保険の詳細を検証し、情報を適切なシステムや担当者にルーティングすることで、患者の受け入れをサポートし、手作業によるミスを減らし、ターンアラウンドタイムを改善することができます。
小売やeコマースでは、フローによって在庫の更新を合理化し、プラットフォーム間で製品データを同期し、在庫レベルがしきい値を下回ったときにアラートをトリガーすることができるため、業務の効率化と顧客体験の向上を実現できます。
以上は、フローが組織が事後対応型のオートメーションから事前対応型のオーケストレーションに移行するのにどのように役立つかの数例に過ぎません。
このリリースでは、watsonx Orchestrateでエージェントとフローがどのように連携するかについて大きな一歩を踏み出したことにより、エージェントの柔軟性とフローの信頼性を融合させ、インテリジェントでスケーラブルな自動化を実現します。
watsonx Orchestrateのエージェント型フローの詳細はwatsonx Orchestrate Webページをご覧ください。30日間の無料評価版を始めることもできます。