AIエージェントは、ユーザーの目標を解釈し、使用すべきツールとその使用方法を自律的に決定するように設計されています。こうした自律性は強力で、エージェントがコンテキスト、データ、さらには確率的推論に基づいて適応することを可能にします。しかし、機密データの変換、ドキュメントの処理、システム間の調整など、リスクが高い場合は、結果を偶然に任せることはできません。そのため、watsonx Orchestrateではフローを使用してエージェントの動作をガイドし、インテリジェントで信頼性の高いアクションを実現します。

Flowsはエージェントの実行に決定論をもたらします。どのツールを、どのような順序で、どのような条件で使用するかを正確に定義します。エージェントがフローを呼び出すとき、それは即興ではなく、意図的に設計され、明確に定義された再利用可能なパスをたどっていきます。つまり、予期せぬ事態が減り、一貫性が高まり、すべての結果に対する信頼度が高まります。

エージェントがフローを呼び出したときは、次のような状態です。

ツールチェーンはあらかじめ定義されている 。

。 実行ロジックは固定されている （条件付き、再試行、分岐など）。

（条件付き、再試行、分岐など）。 データの取り扱いが明白になる（インプットがどのようにマッピングされ、変換され、ステップ間で渡されるかなど）。

これにより、フローは次の用途に最適になります。