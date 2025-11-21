AWS GovCloud上で展開される新しいFedRAMP認定サービスにより、政府機関は、 AIとデータのモダナイゼーションの取り組みが最高rレベルの連邦セキュリティ基準を満たしているという自信を持って、より迅速に行動できるようになります。IBMは、信頼、ガバナンス、スケールを備えたミッション対応AIを連邦機関が構築できるよう、規制のある業界向けのポートフォリオの拡大を続けていく予定です。

お客様が連邦政府機関や規制の厳しい業種に従事しており、データ・AI機能のモダナイズと加速を検討しているのであれば、今こそwatsonxの機能を確認する絶好の機会です。

IBM watsonxのAI製品ポートフォリオはこちら

AWS上のwatsonx.governance as a Serviceの詳細を見る