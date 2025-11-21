AWS GovCloudでのFedRAMP認定watsonxサービスの導入
IBMは、AWS GovCloud上で連邦リスクおよび認証管理プログラム (FedRAMP) 認定製品を新しくリリースし、安全でコンプライアンスに準拠し、ミッションに対応する機能を提供して、政府機関がAIおよびデータイニシアチブを拡大できるよう支援します。
IBMは、長年にわたり米国公共部門のお客様をサポートしてきた実績があり、今回の発表は当社の持続的なコミットメントを示すものです。当社は、セキュリティとコンプライアンスを損なうことなく、政府機関にモダナイズ データとAIソリューションを提供するために、FedRAMP Moderate認証の取得を進めています。
本日より、AWS GovCloud上のクラウドネイティブSaaSとして、次の watsonx製品・サービスの提供を発表します。
共同作業型エンタープライズ・グレードAIおよびMLアプリケーション開発スタジオは、開発者がユースケース用のカスタムAIおよびMLソリューションを構築できるように設計されています。詳細はこちら。
オープン・データレイクハウス・アーキテクチャー上に構築された、ハイブリッドな管理対象データ・ストアです。Watsonx.dataはエンタープライズ対応のデータ・ストアであり、IBMイノベーションと統合されたオープンソース・コンポーネントを通じて、データ・エンジニアリング、データサイエンス、Business Intelligenceなどのハイブリッドクラウドの分析ワークロードを実現します。詳細はこちら。
AIライフサイクル全体にわたるAIガバナンス向けのエンタープライズ・グレードのソリューション。watsonx.governanceの主な機能はエージェントの評価と監視、リスク管理、規制順守であり、デプロイメントと企業の導入を大規模に加速しながら、運用リスクと規制リスクを軽減するレジリエントで実稼働グレードのAIエコシステムを保証します。詳細はこちら。
連邦政府機関がシステム全体で作業を自動化するインテリジェントなエージェントを構築、デプロイ、管理できるようにするローコードAIオーケストレーション プラットフォーム。事前構築型のエージェント、対話型AI、マルチエージェント・オーケストレーションにより、政府機関は連邦政府のコンプライアンス基準を満たしながら、手作業の削減、意思決定の迅速化、サービス提供の改善を実現できます。詳細はこちら。
リアルタイムのデータ監視、AI駆動型のデータ品質チェック、エンドツーエンドのデータ・ガバナンス、データ製品管理などの機能を通じて、データ資産を検出、キュレーション、管理し、生の情報を有意義な洞察に変えます。詳細はこちら。
最新のデータ移動のための統合コントロール・プレーンで、信頼できるデータをあらゆる場所で接続、変換、配信します。バッチ統合のためのETLおよびELTパイプラインから始めて、必要に応じてストリーミング、複製、非構造化データなどに拡張します。これらすべてに、組み込みのオブザーバビリティーで対応します。詳細はこちら。
これらのソリューションをAWS GovCloudのみにデプロイすることで、IBMは連邦政府のホスティング基準を満たすための慎重かつ戦略的な選択を行い、各機関が信頼できる、コンプライアンスに準拠したツールを導入できるようにしました。
AWS GovCloud上で展開される新しいFedRAMP認定サービスにより、政府機関は、 AIとデータのモダナイゼーションの取り組みが最高rレベルの連邦セキュリティ基準を満たしているという自信を持って、より迅速に行動できるようになります。IBMは、信頼、ガバナンス、スケールを備えたミッション対応AIを連邦機関が構築できるよう、規制のある業界向けのポートフォリオの拡大を続けていく予定です。
お客様が連邦政府機関や規制の厳しい業種に従事しており、データ・AI機能のモダナイズと加速を検討しているのであれば、今こそwatsonxの機能を確認する絶好の機会です。