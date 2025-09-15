AI（人工知能） ビジネスの自動化

Auto DQのご紹介：大規模なデータ品質の自動化

Auto DQ（データ品質オートメーション）は、ビジネス・コンテキストと技術的な実施の間のギャップを埋め、データ・プロバイダーと非技術者ユーザーの両方が、インテリジェンス、コンテキスト認識、拡張性によってデータ品質監視を自動化できるようにします。

企業はデータとAIの取り組みに多額の投資を行っていますが、データ品質という繰り返し発生する課題によって、多くの場合価値実現へのプロセスが遅れたり、果ては挫折してしまうこともあります。

クラウド・プラットフォームやハイブリッド・データ資産の台頭、およびますます複雑化する規制環境の拡大により、組織はこれまで以上に多くのソースからの、より多くのデータを管理しています。ビジネス・リーダーは信頼できる洞察を求めていますが、データを活用した分析やAIの取り組みは不完全で、一貫性がないか、信頼性に欠けることが非常に多くあります。

業界アナリストは、データ品質が低いために、浪費された時間だけでなく、意思決定の誤り、コンプライアンス・リスク、顧客の信頼の低下によって、組織に毎年数百万ドルのコストがかかると推定しています。問題はもはや技術的なだけではなく、戦略的問題となっています。高品質のデータは、競争上の優位性の基盤となっています。

組織が直面する実際の問題：大規模なデータ品質

データ品質は常に重要でしたが、その品質を大規模に維持することはかつてないほど困難となっています。従来のアプローチでは、チームがデータ・セット、列、分野ごとにデータ品質ルールを手作業で定義することに依存していました。これは、小規模で制御された環境では機能しますが、組織が複数の分野にまたがる何千ものテーブルを管理する必要がある場合は失敗します。

データ・スチュワードやビジネス・アナリストにとって、このプロセスは遅いだけでなく、持続不可能です。手動でのルール作成は人的エラーを引き起こし、ビジネス・コンテキストを把握するのが困難で、急速に変化するデータのランドスケープに対応できません。その結果、データの問題が検出されず、レポートの破損、プロジェクトの遅延、分析とAIイニシアチブへの信頼の喪失につながります。

既存のソリューションでは解決できない理由：思い込みのボトルネック

既存のデータ品質ツールの多くはルール構築機能を提供していますが、依然として人間によるインプットに大きく依存しています。そのようなツールは、どのようなルールをどこに適用するか、そして分野固有の要件を技術ロジックにエンコードする方法をユーザーが正確に知っていることを前提としています。ここでボトルネックが発生します。ビジネス・ユーザーは技術的な専門知識を持っておらず、技術チームは常にその分野の知識を持っているわけではありません。

ビジネス目的と技術的実行とのギャップにより、組織は苦戦を強いられています。ルールが定義されている場合でも、それをシステム全体に拡張し、ビジネス用語やガバナンス要件に合わせて維持するのには多大な労力がかかります。オートメーションが、この方程式には欠けています。

Auto DQを導入した理由

そこでIBMは、ビジネス・コンテキストと技術的な実装の間のギャップを埋めるために、Auto DQ（データ品質オートメーション）を開発しました。Auto DQは、データ・プロバイダーと非技術者ユーザーの両方が、インテリジェンス、コンテキスト認識、拡張性によってデータ品質監視を自動化できるようサポートします。ビジネスと分野における要件をプロセスに直接埋め込みつつ、手作業を最大80％削減します。

Auto DQは、効率性を向上させるだけでなく、組織のデータ品質に関する考察を、事後対応型の手作業から事前対応型の自動化へと根本的に変えるために設計されています。

Auto DQの機能

Auto DQは、次の方法によって、データ品質を大規模に確保する新しい方法を導入しています。

  • プロファイリングの結果に基づいて自動生成されるデータ品質チェック機能により、ユーザーは適用するチェック項目を素早くレビュー、調整、選択できます。
  • データ品質をビジネス用語に直接結び付け、ガバナンス要件が用語集から運用監視へと自然に流れるようにします。
  • 検索、フィルター、一括レビューで管理が簡素化されるため、大規模な場合でもチームが制御できるようになり、必要に応じて手動でチェック項目を追加できるようになりました。
  • 参照整合性関係（PK-FK）を自動的に検出し、データ・ソース間の一貫性を維持するためのルールを生成します。
  • 列と表の両方にzスコア・メトリクスを使用して、過去の安定性を監視するための新しい同種次元を導入します。

Auto DQが重要な理由

Auto DQによってデータ品質の中心に自動化を組み込むことで、組織は次のことが可能となります。

  • 下流の分析やAIに影響を与える前に問題を先見的に検知します。
  • 手作業やミスを減らし、チームは洞察やイノベーションに集中できるようになります。
  • ビジネス・ルールと業界規制へのコンプライアンスを確保します。
  • ビジネス上の利害関係者に、日常的に使用するデータに対する信頼感を与えることで、企業全体の信頼を構築します。

データ品質は、もはや単なる技術的細部ではなく。ビジネスのイネーブラーです。Auto DQを使用すると、企業は精度や俊敏性を犠牲にすることなくデータ品質プロセスを拡張できます。

Auto DQが他と異なる点

Auto DQの特徴は、自動化とビジネス・コンテキストを組み合わせられる性能です。多くのツールでプロファイリングやルール構築が可能ですが、Auto DQはプロファイリングの洞察、用語集の用語、検出された関係を使用して、意味のある分野固有のチェック項目を自動的に生成します。ルールの作成を自動化するだけではなく、ルールをそのビジネスの表現やニーズと直接結び付けます。

このようにオートメーション、ガバナンス、インテリジェンスを融合することで、データ品質はもはやボトルネックではなくなりました。代わりに、データやビジネス要件の発展に応じて進化する組み込み機能になります。

信頼できるデータがAI、分析、デジタル・トランスフォーメーションの基盤となる時代において、Auto DQは画期的なソリューションです。データ品質を大規模に自動化することで、組織はより迅速に洞察を解き放ち、コンプライアンスを向上させ、自信を持って意思決定を行うことができます。

watsonx.data intelligence内のAuto DQを無料で試すにはこちら

