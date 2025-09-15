企業はデータとAIの取り組みに多額の投資を行っていますが、データ品質という繰り返し発生する課題によって、多くの場合価値実現へのプロセスが遅れたり、果ては挫折してしまうこともあります。

クラウド・プラットフォームやハイブリッド・データ資産の台頭、およびますます複雑化する規制環境の拡大により、組織はこれまで以上に多くのソースからの、より多くのデータを管理しています。ビジネス・リーダーは信頼できる洞察を求めていますが、データを活用した分析やAIの取り組みは不完全で、一貫性がないか、信頼性に欠けることが非常に多くあります。

業界アナリストは、データ品質が低いために、浪費された時間だけでなく、意思決定の誤り、コンプライアンス・リスク、顧客の信頼の低下によって、組織に毎年数百万ドルのコストがかかると推定しています。問題はもはや技術的なだけではなく、戦略的問題となっています。高品質のデータは、競争上の優位性の基盤となっています。