IBM Expert Labsは、Maximo Application Suite向けのAIサービスを導入

IBM Expert Labsは、IBM Maximo Application Suite向けの一連のAIサービスを発表します。これらは、スイート内でAIの導入を開始する組織をサポートする統一されたアプローチを提供します。

公開日 2026年02月2日
ノートPCの前面と中央に他のアイコンへの線が描かれたMaximoワークフローのデジタル・イラスト
By Simon Melia , Jaydev Hari

IBM Expert Labsは、優先度の高い保守課題を特定し、それらに対処するためにMaximo Application Suiteを準備することで、チームが明確なビジネス成果に集中できるよう支援します。

Expert Labs Maximo AIジャーニーとサービス提供

ディスカバリーからデプロイメントまでの構造化アプローチにより、価値実現までの時間短縮と、スケーラブルなトランスフォーメーションが保証されます。

Expert Labs Maximo AIジャーニー
Expert Labsは、Maximo AIの使用段階に合わせてカスタマイズされた、すぐに価値を得られるエントリー・ポイントとして設計された主要なサービスを提供します。これらのサービスは、戦略的ロードマップの定義、Maximo AIのセットアップ、事前定義されたユースケースのデプロイに役立ちます。

  • Maximo AIディスカバリー・ワークショップ：お客様のビジネスおよび技術的ニーズを評価し、Maximo AIを使用して成果を加速するための戦略的アーキテクチャーとロードマップを定義するための共同作業の場です。
  • Maximo AIのセットアップと有効化：Maximo AIアシスタントを介してMaximo AIの搭載をセットアップし、新しいユースケースをデプロイし、生産性と成長を促進します。
  • ユースケースの設定と構築：ワークショップで定義されたユースケースをデプロイするか、すぐに使えるMaximo AIの機能を活用して事前定義されたユースケースを迅速に実装することで、ソリューションを迅速に提供し、利害関係者が組織全体で拡張できるようにします。

資産集約型オペレーション全体による保守の課題への対処

保守チームは多くの場合、作業の検証、リソースの割り当て、障害情報の収集に、手動の手順を必要とする断片化されたプロセスを行っています。非効率性があると、スーパーバイザーやエンジニアのリード・タイムが長くなり、保守活動の優先順位付けが難しくなります。

これらのサービスは、資産の信頼性とレポート作成の改善、オートメーションによる無駄な労力の削減、処理の合理化を図るために、Maximoの機能向けにAIをデプロイするように設計されています。これらの機能により、コストが削減され、時間が節約され、保守チームはより価値の高い作業に集中できるようになります。Maximo AIディスカバリー・ワークショップは、組織がビジネス・ニーズを明確にし、現在の機能を評価し、保守オペレーションのビジョンを定義するのに役立ちます。このワークショップでは、運用上の課題を特定し、それに対処できるAIのユースケースを特定します。

その結果、AIがどのように意思決定を改善し、信頼性を強化し、測定可能な利益をサポートするかを示すアーキテクチャーとロードマップが得られます。

新しいAI機能の3つのユースケース

Maximo AIサービスをセットアップすると、組織は特定の保守の役割をサポートするAI機能をデプロイできるようになります。IBMのすぐにデプロイできるユースケースの一部は、チームがソリューションを迅速にデプロイし、価値を実現するのに役立ちます。

Expert Labsからユースケースをデプロイする準備ができたら、以下を行います。

  • MaximoアシスタントによるAI拡張作業指示評価の導入：情報検索の効率化、作業指示書の詳細の検証、必要なフォローアップ・アクションのガイドにより、レビュー作業指示書の品質を向上させます。
  • Maximo AIサービスによる作業指示書の検知と解決のデプロイ：同じ資産の問題に対して作成された複数の作業指示書を識別して解決することで、無駄な労力とリソースの割り当てを削減します。
  • Maximo AIサービスを使用して、推奨される欠落故障コードをデプロイ：完了した作業指示書を分析し、レポート作成と将来の保守計画を強化する正確な故障コードを推奨することで、長期的な信頼性を向上させます。

AIとIBM Maximoが保守、信頼性、運用、サステナビリティーにわたって資産管理アプローチをどのように改善できるかについての詳細は、IBMのMaximo Application SuiteのAIディスカバリー・ワークショップをご覧ください。

