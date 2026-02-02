IBM Expert Labsは、Maximo Application Suite向けのAIサービスを導入

IBM Expert Labsは、IBM Maximo Application Suite向けの一連のAIサービスを発表します。これらは、スイート内でAIの導入を開始する組織をサポートする統一されたアプローチを提供します。
IBM Expert Labsは、優先度の高い保守課題を特定し、それらに対処するためにMaximo Application Suiteを準備することで、チームが明確なビジネス成果に集中できるよう支援します。
ディスカバリーからデプロイメントまでの構造化アプローチにより、価値実現までの時間短縮と、スケーラブルなトランスフォーメーションが保証されます。
保守チームは多くの場合、作業の検証、リソースの割り当て、障害情報の収集に、手動の手順を必要とする断片化されたプロセスを行っています。非効率性があると、スーパーバイザーやエンジニアのリード・タイムが長くなり、保守活動の優先順位付けが難しくなります。
これらのサービスは、資産の信頼性とレポート作成の改善、オートメーションによる無駄な労力の削減、処理の合理化を図るために、Maximoの機能向けにAIをデプロイするように設計されています。これらの機能により、コストが削減され、時間が節約され、保守チームはより価値の高い作業に集中できるようになります。Maximo AIディスカバリー・ワークショップは、組織がビジネス・ニーズを明確にし、現在の機能を評価し、保守オペレーションのビジョンを定義するのに役立ちます。このワークショップでは、運用上の課題を特定し、それに対処できるAIのユースケースを特定します。
その結果、AIがどのように意思決定を改善し、信頼性を強化し、測定可能な利益をサポートするかを示すアーキテクチャーとロードマップが得られます。
Maximo AIサービスをセットアップすると、組織は特定の保守の役割をサポートするAI機能をデプロイできるようになります。IBMのすぐにデプロイできるユースケースの一部は、チームがソリューションを迅速にデプロイし、価値を実現するのに役立ちます。
Expert Labsからユースケースをデプロイする準備ができたら、以下を行います。
AIとIBM Maximoが保守、信頼性、運用、サステナビリティーにわたって資産管理アプローチをどのように改善できるかについての詳細は、IBMのMaximo Application SuiteのAIディスカバリー・ワークショップをご覧ください。