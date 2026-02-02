IBM Expert Labsは、Maximo Application Suite向けのAIサービスを導入

保守チームは多くの場合、作業の検証、リソースの割り当て、障害情報の収集に、手動の手順を必要とする断片化されたプロセスを行っています。非効率性があると、スーパーバイザーやエンジニアのリード・タイムが長くなり、保守活動の優先順位付けが難しくなります。

これらのサービスは、資産の信頼性とレポート作成の改善、オートメーションによる無駄な労力の削減、処理の合理化を図るために、Maximoの機能向けにAIをデプロイするように設計されています。これらの機能により、コストが削減され、時間が節約され、保守チームはより価値の高い作業に集中できるようになります。Maximo AIディスカバリー・ワークショップは、組織がビジネス・ニーズを明確にし、現在の機能を評価し、保守オペレーションのビジョンを定義するのに役立ちます。このワークショップでは、運用上の課題を特定し、それに対処できるAIのユースケースを特定します。

その結果、AIがどのように意思決定を改善し、信頼性を強化し、測定可能な利益をサポートするかを示すアーキテクチャーとロードマップが得られます。