IBM Sterling OMSを使用したOrder Managementのためのエージェント型AIの導入

IBM Sterling Order Management System（OMS）におけるエージェント型AI機能の導入により、最先端のエージェント型AIがIBM Sterling OMSプラットフォームに導入され、既存システムの強固な基盤を活用しながら、注文ライフサイクル全体にインテリジェンスをシームレスに組み込むことが可能になります。

IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-Onを使用すると、ユーザーは複雑なオムニチャネル環境全体でフルフィルメントの精度を向上させ、オペレーションを合理化し、顧客体験を強化できます。このツールキットには、注文情報、クーポンの適用、注文のキャンセル、在庫のセグメンテーション、契約リスク評価のエージェントが含まれており、それぞれがエラーを減らし、意思決定を最適化し、収益を保護するためにターゲットを絞ったインテリジェンスを提供します。

注：IBM Sterling Order Management System（OMS）の新しいエージェント型AI機能の一般提供は2026年3月6日にリリースされる予定で、高度なAI駆動型の意思決定と自動化がOMSプラットフォームに直接導入されます。