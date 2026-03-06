IBM Sterling OMSを使用したOrder Managementのためのエージェント型AIの導入

高度なAIを既存の注文管理システム（OMS）に統合することで、企業はシステムを全面的に見直すことなく意思決定を強化し、ワークフローを最適化し、全体的な生産性を向上させることができます。
IBM Sterling Order Management System（OMS）におけるエージェント型AI機能の導入により、最先端のエージェント型AIがIBM Sterling OMSプラットフォームに導入され、既存システムの強固な基盤を活用しながら、注文ライフサイクル全体にインテリジェンスをシームレスに組み込むことが可能になります。
IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-Onを使用すると、ユーザーは複雑なオムニチャネル環境全体でフルフィルメントの精度を向上させ、オペレーションを合理化し、顧客体験を強化できます。このツールキットには、注文情報、クーポンの適用、注文のキャンセル、在庫のセグメンテーション、契約リスク評価のエージェントが含まれており、それぞれがエラーを減らし、意思決定を最適化し、収益を保護するためにターゲットを絞ったインテリジェンスを提供します。
注：IBM Sterling Order Management System（OMS）の新しいエージェント型AI機能の一般提供は2026年3月6日にリリースされる予定で、高度なAI駆動型の意思決定と自動化がOMSプラットフォームに直接導入されます。
IBM Sterling OMSが提供する重要なAI駆動型の価値は、注文ライフサイクル全体を通じて予測制御を行う能力です。AI駆動型の予測機能により、チームは潜在的なボトルネックを発生前に予測して対処することができ、注文処理の速度と精度を向上させることができます。
サプライチェーンの潜在的な遅延の予測、在庫不足の特定、顧客の需要の急増予測など、AI機能により、ユーザーは情報に基づいたデータ駆動型の意思決定をより迅速かつ自信を持って行うことができます。予測分析は、業務効率を高めるだけでなく、事前対応型のカスタマー・サービスも可能にするため、企業はコストのかかるエラーのリスクを軽減しながら顧客の期待に応えることができます。
自動化は、エージェント型AI統合のもう1つの基礎です。このリリースにより、IBM Sterling OMSユーザーは、これまで貴重な人的リソースを消費していた日常的な反復的なタスクを自動化できるようになります。
これらのプロセスを自動化することで、企業は従業員をより価値の高いタスクに集中させ、イノベーションを推進し、顧客体験を向上させることができます。AIに時間のかかるタスクを任せることで、時間の節約とコスト削減の両方を実現でき、チームはより多くのリソースを必要とせずに拡張できます。
在庫レベル、近さ、送料に基づいて、特定の倉庫にルーティングする必要がある注文を想像してください。AI対応機能により、このルーティング・プロセスが自動化され、注文が迅速かつ効率的に処理されることが確保されます。また、人的エラーを減らし、配送コストを最適化できます。
AIに関する一般的な懸念は、特に重要な意思決定プロセスにおける透明性の欠如です。エージェント型AIを使用することで、IBM Sterling OMSは説明可能な意思決定を提供することでこの課題に対処します。この機能により、AIが行ったすべての意思決定をユーザーが追跡、説明、理解できるようになります。
例えば、注文が遅延したり、ルートを変更したりした場合、AIシステムはその決定がどのように、そしてなぜ行われたのかを説明します。サプライチェーンの制約、在庫状況、出荷物流のいずれによるものであっても、ユーザーはそれぞれの決定の背後にある明確で理解可能な理由にアクセスできるようになります。この透明性により、信頼が育まれるだけでなく、フィードバックや変化するビジネス状況に基づいてAIシステムを継続的に最適化することも可能になります。
全面的な見直しを必要とする他のシステムとは異なり、エージェント型AIは既存のIBM Sterling OMS基盤にシームレスに統合されます。注文管理システムをリプレースしたり再構築したりする必要はありません。代わりに、即座に価値をもたらすAI機能で注文管理システムを強化します。
なぜ今なのか？デジタル・トランスフォーメーションによって業界が再構築され続ける中、AIは注文管理を含む多くのビジネス機能におけるイノベーションの主要な要因として浮上しています。AIを導入した企業は、サプライチェーンの最適化、需要予測、注文処理などの分野ですでにメリットを実感しています。
IBM Sterling OMS向けエージェント型AIは、時代の先を行きたいと考える企業の進化するニーズを満たすように設計されています。単に業務を迅速化したり効率化したりすることだけではなく、組織がより優れた、よりインテリジェントな意思決定を行えるようにすることで、長期的な成功を促進することを意味します。また、このソリューションは既存のIBM Sterling OMSインフラストラクチャーに直接統合されるため、企業はシステム全体の交換を中断することなく、これらのメリットを活用できます。
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