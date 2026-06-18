IBM、コンタクトセンターのパフォーマンスを変革するwatsonx Orchestrateのエージェント・アシストを発表

IBMは、IBM watsonx Orchestrateのエージェント・アシストの一般提供開始を発表します。エージェント・アシストは、顧客とのライブ対応中に、カスタマー・サービス担当者へリアルタイムのAIガイダンスを提供する新機能です。この機能は、通話処理時間を短縮し、初回対応での問題解決率を向上させるとともに、コンタクト・センター全体のエージェント・ワークフォース全体に専門知識を展開できるよう設計されています。

エージェント・アシストは、追加購入することなくwatsonx Orchestrateで利用できます。エージェント・アシストは、世界有数のカスタマー・ケア・プラットフォームであるGenesysクラウドとシームレスに連携し、チームがすでに利用しているエージェント・ワークスペース内で、インテント検出、自動プロセス・トリガー、および次善策の推奨を提供します。この機能は、音声チャネルとチャット・チャネルで利用できます。

今回の発表は、人間の従業員をAIで置き換えるのではなく、AIを戦力増強の手段として活用するというIBMの幅広い戦略を反映しています。AIがカスタマー・サービスの日常的な業務を担うことで、エージェントは判断力、共感力、および問題解決に集中できるようになります。エージェント・アシストは、watsonx Orchestrateで拡大を続けるエージェント機能群に加わります。これにより、企業は重要な意思決定を常に人間の管理下に置いたまま、エンドツーエンドのワークフローを自動化できます。