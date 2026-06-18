IBM、コンタクトセンターのパフォーマンスを変革するwatsonx Orchestrateのエージェント・アシストを発表

エージェント・アシストは、watsonx Orchestrateの拡大を続けるエージェント機能群に加わります。これにより、企業は重要な意思決定を常に人間の管理下に置いたまま、エンドツーエンドのワークフローを自動化できます。
IBMは、IBM watsonx Orchestrateのエージェント・アシストの一般提供開始を発表します。エージェント・アシストは、顧客とのライブ対応中に、カスタマー・サービス担当者へリアルタイムのAIガイダンスを提供する新機能です。この機能は、通話処理時間を短縮し、初回対応での問題解決率を向上させるとともに、コンタクト・センター全体のエージェント・ワークフォース全体に専門知識を展開できるよう設計されています。
エージェント・アシストは、追加購入することなくwatsonx Orchestrateで利用できます。エージェント・アシストは、世界有数のカスタマー・ケア・プラットフォームであるGenesysクラウドとシームレスに連携し、チームがすでに利用しているエージェント・ワークスペース内で、インテント検出、自動プロセス・トリガー、および次善策の推奨を提供します。この機能は、音声チャネルとチャット・チャネルで利用できます。
今回の発表は、人間の従業員をAIで置き換えるのではなく、AIを戦力増強の手段として活用するというIBMの幅広い戦略を反映しています。AIがカスタマー・サービスの日常的な業務を担うことで、エージェントは判断力、共感力、および問題解決に集中できるようになります。エージェント・アシストは、watsonx Orchestrateで拡大を続けるエージェント機能群に加わります。これにより、企業は重要な意思決定を常に人間の管理下に置いたまま、エンドツーエンドのワークフローを自動化できます。
エージェント・アシストは、担当者とお客様とのやり取りが始まった瞬間に起動する、リアルタイムのAIレイヤーです。チャットまたは音声での会話が進むにつれて、エージェント・アシストは会話を把握し、インテントを検出するとともに、エージェントが現在使用しているワークスペース内に、適切な情報と推奨される対応を即座に表示します。
タブを切り替えたり、通話中にポリシー文書を検索したり、記憶に頼ったりする必要はありません。エージェントはお客様への対応に集中し、それ以外はAIが担います。「コンタクト・センターのリーダーは長年AIを期待してきました。しかし実際に提供されてきたのは、厳格なスクリプトに従うチャットボットでした」と、IBM watsonx Orchestrateのプロダクト・マネージャーであるKourosh Karimkhanyは述べています。「エージェント・アシストは異なります。複雑で話題が行き来する会話にも対応し、カスタマー・サービス担当者がお客様への対応に集中している間に、自動化されたワークフローを開始します。」
「この請求に覚えがありません。」
取引に関する異議申し立ては、銀行の顧客が電話をかける理由として最も一般的であると同時に、最も迅速な対応が求められるものの1つです。エージェント・アシストは、不正利用や異議申し立ての意図を検出するとすぐに、顧客の最近の取引履歴を自動的に取得し、異議申し立て開始フォームに必要事項を事前入力するとともに、推奨される解決手順をエージェントに提示します。これらはすべて、エージェントがお客様に追加の質問を1つもする前に行われます。
「送金したいです。」
資金の送金は問い合わせ件数が多く、手作業で対応すると重大なリスクを伴います。エージェント・アシストは、会話の早い段階で送金に関する意図を認識し、口座の状況や送金限度額を自動的に確認するとともに、コンプライアンスや本人認証に関する確認事項をリアルタイムでエージェントに案内します。
「今月の支払い期限を延ばしてほしいです。」
支払いに関する困りごとは、共感と迅速な対応の両方が求められるデリケートなやり取りです。エージェント・アシストは、会話の中で支払い困難の兆候を検出すると、お客様の支払い履歴、利用可能な支援プログラム、および事前承認済みの支払い支援オプションを即座に表示します。これにより、エージェントはお客様を保留にすることなく、有意義な解決策を提示するために必要な情報をすべて利用できます。
エージェント・アシストの中核となる価値は、すべてのエージェントがコンタクト・センターで最も優秀なエージェントと同等の対応を行えるようにすることです。日常的な検索、フォームへの事前入力、コンプライアンス・チェック、およびプロセス・トリガーは、すべてバックグラウンドで自動的に実行されます。その結果は、エージェントが確認して承認できる明確な推奨事項として提示されます。
エージェント・アシストは、Genesysクラウドとネイティブに統合されており、チームがすでに利用しているエージェント・ワークスペース内でAIガイダンスを直接提供します。この機能はチャットと音声の両方で、新しいインターフェースの学習や置き換えが必要のないインフラストラクチャーを必要とせず、一貫したリアルタイム・サポートを提供します。
Orchestrateおよびエージェント・アシストの詳細については、IBMの担当者にお問い合わせいただくか、以下のリンクをご覧ください。