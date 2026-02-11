適切なワークロードに適したシリコンの選択：クラウド・パフォーマンスの次世代においてアーキテクチャーの選択が重要な理由

最新のワークロード（特にAI推論、分析、データ処理を伴うワークロード）では、従来のエンタープライズ・アプリケーションとはまったく異なるインフラストラクチャーに対する要求を課せられます。

これらのワークロードには次の点でメリットがあります。

コアあたりの性能が高い

NUMAドメイン内での予測可能なレイテンシー

強力なメモリ帯域幅とキャッシュの局所性

ベクトル化された高スループットのオペレーションの効率的な処理

これらのニーズに対応するため、IBM CloudはIBM Cloud Virtual Server for VPCに、パフォーマンス・コア（Pコア）を搭載したIntel Xeon 6プロセッサーを導入しました。

この新しいアーキテクチャーにより、IBM Cloudは単一のNUMAドメイン内で最大2倍のvCPUを提供できるため、ワークロードを効率的に拡張しながら、レイテンシーに敏感でデータ集約型のアプリケーションにとって重要な要素となるメモリーの局所性を維持できます。

さらに、Intel Xeon 6インスタンスはコアあたり最大5MBのキャッシュを提供し、頻繁に使用されるデータへの高速アクセスを実現し、分析、AI推論、メモリを大量に使用するワークロードの全体的な効率を向上させます。

「クラウドのワークロードが進化し続けるにつれて、性能はより高い精度で適用されなければなりません」と、Intel Corporationデータセンター製品担当のIntelフェロー、Srini Krishna氏は述べています。「Intel Xeon 6には、AI推論、分析、高スループットのデータ処理などの最新のワークロード向けに設計された、性能が最適化されたコアが導入されています。IBM Cloudと緊密に連携することで、これらのアーキテクチャーの進歩を、計画的なワークロード主導型の方法で、お客様に提供することができます。」