AI（人工知能） ITの自動化

適切なワークロードに適したシリコンの選択：クラウド・パフォーマンスの次世代においてアーキテクチャーの選択が重要な理由

IBM Cloudは、IBM Cloud Virtual Server for VPCにPコアを搭載したIntel Xeon 6プロセッサーを導入しました。

公開日 2026年02月11日
オフィス内のガラス張りの部屋にあるデータ・スタック・ルームで、青いカートに向かってかがんでいる人
By Satinder Sethi

最新のワークロード（特にAI推論、分析、データ処理を伴うワークロード）では、従来のエンタープライズ・アプリケーションとはまったく異なるインフラストラクチャーに対する要求を課せられます。

これらのワークロードには次の点でメリットがあります。

  • コアあたりの性能が高い
  • NUMAドメイン内での予測可能なレイテンシー
  • 強力なメモリ帯域幅とキャッシュの局所性
  • ベクトル化された高スループットのオペレーションの効率的な処理

これらのニーズに対応するため、IBM CloudはIBM Cloud Virtual Server for VPCに、パフォーマンス・コア（Pコア）を搭載したIntel Xeon 6プロセッサーを導入しました。

この新しいアーキテクチャーにより、IBM Cloudは単一のNUMAドメイン内で最大2倍のvCPUを提供できるため、ワークロードを効率的に拡張しながら、レイテンシーに敏感でデータ集約型のアプリケーションにとって重要な要素となるメモリーの局所性を維持できます。

さらに、Intel Xeon 6インスタンスはコアあたり最大5MBのキャッシュを提供し、頻繁に使用されるデータへの高速アクセスを実現し、分析、AI推論、メモリを大量に使用するワークロードの全体的な効率を向上させます。

「クラウドのワークロードが進化し続けるにつれて、性能はより高い精度で適用されなければなりません」と、Intel Corporationデータセンター製品担当のIntelフェロー、Srini Krishna氏は述べています。「Intel Xeon 6には、AI推論、分析、高スループットのデータ処理などの最新のワークロード向けに設計された、性能が最適化されたコアが導入されています。IBM Cloudと緊密に連携することで、これらのアーキテクチャーの進歩を、計画的なワークロード主導型の方法で、お客様に提供することができます。」

高性能ネットワーキングとスループットを大規模に

現代のクラウド・ワークロードでは、性能だけではもはや十分ではありません。サービス間、ノード間、AIおよび分析パイプラインへのデータ移動も同様にクリティカルになっています。

Intel Xeon 6を使用したIBM Cloud Virtual Server for VPCにより、仮想ネットワーク・インターフェース・カード（VNIC）あたり最大100 Gbpsのネットワーク・スループットを達成できます。この高スループットのネットワーキング機能では、サービス間の高速かつ予測可能な通信に依存するデータ集約型の分散ワークロードをサポートします。

このアーキテクチャーは、性能が最適化されたコアとNUMAドメインあたりのvCPU密度の向上を組み合わせることで、不必要なボトルネックを招くことなくワークロードを水平方向と垂直方向に拡張できるように設計されています。

補完的なアーキテクチャー

この進化で重要なのは、アーキテクチャーをワークロードの意図に合わせて調整しているということです。

IBM Cloud上の第4世代Intel Xeonプロセッサー

第4世代インテルXeonプロセッサーは今後も、バランスの取れた汎用パフォーマンスとエンタープライズ・ソフトウェア・スタックとの幅広い互換性を提供しながら、IBM Cloud全体でクリティカルな役割を果たしていきます。

以下に最適です。

  • ERPシステムとCRMシステム
  • 従来のデータベース
  • 仮想化されたエンタープライズ環境
  • 定常および混合ワークロード

これらのプロセッサーは、一貫性、柔軟性、実証済みのパフォーマンスを重視するクリティカルなビジネス・アプリケーションを実行するための優れた選択肢となってきました。

IBM Cloud上のIntel Xeon 6

Pコアを搭載したIntel Xeon 6プロセッサーは、より目標を絞ったパフォーマンス特性を求めるワークロードに対処することで、この基盤を拡張します。

  • AI推論ワークロード
  • 分析およびデータ・パイプライン
  • ベクトル・データベースと検索
  • メモリを大量に消費するアプリケーション
  • 高スループットのクラウドネイティブ・サービス

Intel Xeon 6は、既存のコンピューティング・オプションを補完し、パフォーマンスの適用方法をより細かく制御できるように設計された専門分野です。

IBM Cloud上のアーキテクチャー・バイ・デザイン

IBM Cloudのインフラストラクチャーへのアプローチは計画的なものです。IBMはアーキテクチャーの選択自体を追求するのではなく、お客様が適切なプラットフォームで適切なワークロードを明確かつ自信を持って実行できるように追求しています。IBM Cloud Virtual Server for VPC内で、バランスの取れた汎用コンピューティングとパフォーマンスが最適化されたアーキテクチャーの両方を提供することで、お客様が以下を行えることを目指しています。

  1. 過剰にプロビジョニングせずにパフォーマンスを最適化する
  2. ワークロードの予測可能性を向上させる
  3. インフラストラクチャーをアプリケーションの要件に合わせて決定する
  4. 無差別ではなくインテリジェントに拡張できるクラウド環境を構築する

このようなアーキテクチャーの選択は、IBM Cloud Flex Profilesによってさらにサポートされており、これによりお客様は、vCPUあたりの最低価格でワークロードのニーズに合わせて、コンピューティング・リソースのサイズと割り当てをさらに柔軟に決定できます。

IBM Cloud上のIntel Xeon 6の可用性

Pコア搭載のIntel Xeon 6プロセッサーが、まずはダラスのマルチゾーン・リージョン（MZR）から、バランスコンピューティングメモリープロファイルにわたってIBM Cloud Virtual Server for VPCで利用できるようになりました。2026年中にリージョンの追加が計画されています。

最も重要な場面でのコラボレーション

クラウド・ワークロードが進化し続けるにつれて、インフラストラクチャーも、未加工の性能メトリクスを追い求めるのではなく、アーキテクチャーの明確さ、ワークロードの調整、意図的な選択を提供することで、ワークロードに合わせて進化する必要があります。

IBM CloudとIntelのコラボレーションは、単一のプロセッサー世代にとどまりません。IBMとIntel社は緊密に連携し、パフォーマンス、セキュリティー、実際のエンタープライズ・ワークロードに重点を置き、Intel XeonプロセッサーやIntel Gaudi AIアクセラレーターといった新しいCPUマイクロアーキテクチャーやAIイノベーションをクラウドに導入しています。この連携により、お客様はインフラストラクチャーをモダナイズし、AIを拡張し、ハイブリッドクラウド環境全体で自信を持ってイノベーションを実現できます。

IBM Cloudでは、クラウドの性能を単一のプロセッサーではなく、適切なワークロードに適切なシリコンを選択し、最も重要な場所に正確に性能を適用できるかどうかにより定義しています。

IBM Cloud Virtual Servers for VPC上のIntel Xeon 6プロセッサーの詳細はこちら

プロビジョニング、料金体系の確認、または見積もりの保存はこちら

Satinder Sethi

GM, IBM Cloud Infrastructure Services

IBM