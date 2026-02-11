適切なワークロードに適したシリコンの選択：クラウド・パフォーマンスの次世代においてアーキテクチャーの選択が重要な理由

最新のワークロード（特にAI推論、分析、データ処理を伴うワークロード）では、従来のエンタープライズ・アプリケーションとはまったく異なるインフラストラクチャーに対する要求を課せられます。
これらのワークロードには次の点でメリットがあります。
これらのニーズに対応するため、IBM CloudはIBM Cloud Virtual Server for VPCに、パフォーマンス・コア（Pコア）を搭載したIntel Xeon 6プロセッサーを導入しました。
この新しいアーキテクチャーにより、IBM Cloudは単一のNUMAドメイン内で最大2倍のvCPUを提供できるため、ワークロードを効率的に拡張しながら、レイテンシーに敏感でデータ集約型のアプリケーションにとって重要な要素となるメモリーの局所性を維持できます。
さらに、Intel Xeon 6インスタンスはコアあたり最大5MBのキャッシュを提供し、頻繁に使用されるデータへの高速アクセスを実現し、分析、AI推論、メモリを大量に使用するワークロードの全体的な効率を向上させます。
「クラウドのワークロードが進化し続けるにつれて、性能はより高い精度で適用されなければなりません」と、Intel Corporationデータセンター製品担当のIntelフェロー、Srini Krishna氏は述べています。「Intel Xeon 6には、AI推論、分析、高スループットのデータ処理などの最新のワークロード向けに設計された、性能が最適化されたコアが導入されています。IBM Cloudと緊密に連携することで、これらのアーキテクチャーの進歩を、計画的なワークロード主導型の方法で、お客様に提供することができます。」
現代のクラウド・ワークロードでは、性能だけではもはや十分ではありません。サービス間、ノード間、AIおよび分析パイプラインへのデータ移動も同様にクリティカルになっています。
Intel Xeon 6を使用したIBM Cloud Virtual Server for VPCにより、仮想ネットワーク・インターフェース・カード（VNIC）あたり最大100 Gbpsのネットワーク・スループットを達成できます。この高スループットのネットワーキング機能では、サービス間の高速かつ予測可能な通信に依存するデータ集約型の分散ワークロードをサポートします。
このアーキテクチャーは、性能が最適化されたコアとNUMAドメインあたりのvCPU密度の向上を組み合わせることで、不必要なボトルネックを招くことなくワークロードを水平方向と垂直方向に拡張できるように設計されています。
この進化で重要なのは、アーキテクチャーをワークロードの意図に合わせて調整しているということです。
第4世代インテルXeonプロセッサーは今後も、バランスの取れた汎用パフォーマンスとエンタープライズ・ソフトウェア・スタックとの幅広い互換性を提供しながら、IBM Cloud全体でクリティカルな役割を果たしていきます。
以下に最適です。
これらのプロセッサーは、一貫性、柔軟性、実証済みのパフォーマンスを重視するクリティカルなビジネス・アプリケーションを実行するための優れた選択肢となってきました。
Pコアを搭載したIntel Xeon 6プロセッサーは、より目標を絞ったパフォーマンス特性を求めるワークロードに対処することで、この基盤を拡張します。
Intel Xeon 6は、既存のコンピューティング・オプションを補完し、パフォーマンスの適用方法をより細かく制御できるように設計された専門分野です。
IBM Cloudのインフラストラクチャーへのアプローチは計画的なものです。IBMはアーキテクチャーの選択自体を追求するのではなく、お客様が適切なプラットフォームで適切なワークロードを明確かつ自信を持って実行できるように追求しています。IBM Cloud Virtual Server for VPC内で、バランスの取れた汎用コンピューティングとパフォーマンスが最適化されたアーキテクチャーの両方を提供することで、お客様が以下を行えることを目指しています。
このようなアーキテクチャーの選択は、IBM Cloud Flex Profilesによってさらにサポートされており、これによりお客様は、vCPUあたりの最低価格でワークロードのニーズに合わせて、コンピューティング・リソースのサイズと割り当てをさらに柔軟に決定できます。
クラウド・ワークロードが進化し続けるにつれて、インフラストラクチャーも、未加工の性能メトリクスを追い求めるのではなく、アーキテクチャーの明確さ、ワークロードの調整、意図的な選択を提供することで、ワークロードに合わせて進化する必要があります。
IBM CloudとIntelのコラボレーションは、単一のプロセッサー世代にとどまりません。IBMとIntel社は緊密に連携し、パフォーマンス、セキュリティー、実際のエンタープライズ・ワークロードに重点を置き、Intel XeonプロセッサーやIntel Gaudi AIアクセラレーターといった新しいCPUマイクロアーキテクチャーやAIイノベーションをクラウドに導入しています。この連携により、お客様はインフラストラクチャーをモダナイズし、AIを拡張し、ハイブリッドクラウド環境全体で自信を持ってイノベーションを実現できます。
IBM Cloudでは、クラウドの性能を単一のプロセッサーではなく、適切なワークロードに適切なシリコンを選択し、最も重要な場所に正確に性能を適用できるかどうかにより定義しています。
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