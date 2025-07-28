組織がクラウドネイティブへの変革を加速させるにつれ、AWS Fargateなどのプラットフォームは、サーバー管理の運用上の負担を負うことなく、スケーラブルでコンテナ化されたワークロードをデプロイするために不可欠なものとなっています。同時に、PHPは現代のWeb開発の基礎であり、コンテンツ・プラットフォームからビジネス・クリティカルなAPIまで、あらゆるものを支えています。

そのため、InstanaはAWS Fargate上で実行されるPHPアプリケーションのモニタリングを完全にサポートし、動的なサーバーレス環境におけるPHPワークロードに高度なリアルタイムの可観測性をもたらすことができるようになりました。