2025年7月28日
組織がクラウドネイティブへの変革を加速させるにつれ、AWS Fargateなどのプラットフォームは、サーバー管理の運用上の負担を負うことなく、スケーラブルでコンテナ化されたワークロードをデプロイするために不可欠なものとなっています。同時に、PHPは現代のWeb開発の基礎であり、コンテンツ・プラットフォームからビジネス・クリティカルなAPIまで、あらゆるものを支えています。
そのため、InstanaはAWS Fargate上で実行されるPHPアプリケーションのモニタリングを完全にサポートし、動的なサーバーレス環境におけるPHPワークロードに高度なリアルタイムの可観測性をもたらすことができるようになりました。
Instanaは、ECSタスク・レベルでのCPUやメモリ使用率などの主要なインフラストラクチャー・メトリクスを含む、Fargateワークロードの正常性と性能を包括的に可視性します。
組み込みの統合ダッシュボードを使用して、Fargate環境の概要を把握し、PHPアプリケーションをサポートする基盤となるインフラストラクチャーが効率的かつ効果的に動作していることを確認できます。
Instanaは、インフラストラクチャー・データとアプリケーション・データを関連付けることで、ワークロードの増大に合わせて安定性と拡張性の両方を維持できるようにします。
InstanaのAPM機能は、PHPアプリケーションからの分散トレースを追跡し、マイクロサービス・アーキテクチャー全体でサービスがリクエストをどのように処理するかについて深い洞察を提供します。
可視性をさらに高めるために、さまざまなランタイム用に複数のInstana AWS Fargateコレクターをデプロイすることで、言語やフレームワークが混在して構築されても、アプリケーション・エコシステムの全体像を把握できます。
すでにInstanaを使用している場合、FargateでPHPサポートを有効にするのは簡単です。
AWS Fargate における PHP サポートの追加は、あらゆる場所のあらゆるワークロードをモニタリングできるようにするという、Instana の「制限なき可観測性」を実現する使命における、さらなる前進を示しています。
レガシーなPHPアプリケーションをクラウドに移行する場合でも、クラウドネイティブ・サービスを一から構築する場合でも、Instanaは安心して構築・運用するために必要な高度な可視性、性能の洞察、リアルタイム分析を提供します。
今すぐお試しいただき、Fargate上で次世代のPHPモニタリングを体験してください。