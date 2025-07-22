2025年7月22日
IBM z/OSは、比類のない信頼性、拡張性、セキュリティーを必要とする企業の基盤となっています。2025年、IBMはこの強力な基盤の上に、IBM主力メインフレーム・オペレーティング・システムの次のリリースであるz/OS 3.2を構築しています。これは、新しいIBM z17の価値を最大限に引き出すように設計されたものです。z/OSのこの最新バージョンは、お客様がメインフレームの強みを活用して今日のAI駆動型ワークロードをサポートしながら、アプリケーションとデータをハイブリッドクラウド環境に統合できるように設計されています。
企業がデータと取引の爆発的な増加に直面する中、性能、セキュリティー、コンプライアンスを優先しながらも、AIをモダナイズして統合する緊急性がかつてないほど高まっています。z/OS 3.2では、IBM z17に新しいAIアクセラレーション・テクノロジーのサポートを導入することで、この課題に対処しています。このテクノロジーは、組織が機密データに対してインプレースで直接、従来のAIモデルと生成AIの両方を実行できるように構築されており、データ移動に伴うリスクを最小限に抑えながら、洞察を得るまでの時間を短縮します。
高度な暗号化と高度な脅威検知により、組織は最高レベルのセキュリティーと運用効率を維持しながら、増え続けるデータを処理できます。z/OS 3.2は、オペレーティング・システム内のAI機能を活用することで、ITオペレーションを自動化および簡素化するように構築されています。
z/OSは、AIを活用して意思決定を強化し、成長のための新たな機会を発見し、既存のデータとアプリケーションからより大きな価値を引き出したいと考えている組織向けに設計されています。z/OS 3.2では、コストがかかり、エラーの発生しやすい抽出・変換・ロード（ETL）に頼ることなく、ハイブリッドクラウドやAI環境でz/OSデータにアクセスできるように設計された最新のAPIを通じて、お客様が記録システム上でデータの価値を解き放つのを支援します。
DFSMSdfp Cloud Data Access（CDA）およびDFSMS Object Access Method（OAM）では、業界標準のREST APIを通じて、z/OS上の非構造化データのアクセスと管理をモダナイズし、分散環境が既存のz/OSデータにアクセスできるようにすることで、コア・ビジネス・データをハイブリッドクラウドと統合します。
EzNoSQL APIの機能強化により、アプリケーションはCOBOL、C、Javaに加えて、z/OS上のPythonを利用できるようになり、お客様は、スケーラブルでアクセス可能なNoSQLデータベースをz/OS上に直接構築して、エンタープライズ・アプリケーションのデータ分析と予測モデリングを実現できます。
これらの統合AI機能の背後には、オープンソース・フレームワーク、zDNNライブラリー、AIツールを含む堅牢な技術スタックがあり、すべてIBM z17のTelum IIプロセッサー、Integrated Accelerator for AI、Spyre Accelerator1向けに最適化されています。これらのコンポーネントは連携して動作し、プラットフォーム上で直接リアルタイムで高速な推論とモデル実行を可能にし、レイテンシーを最小限に抑え、機密データを移動する必要性を排除するように構築されています。
AIは、ミッションクリティカルなワークロードに組み込むことが可能になり、不正アクセス検知、サプライチェーンの最適化、意思決定の自動化などの高度なユースケースを高い性能とセキュリティーでサポートします。
z/OS 3.2では、ミッションクリティカルなアプリケーションを実行するための、高度にセキュリティー保護可能でスケーラブルなプラットフォームを提供し、機密データとシステムをサイバー脅威やその他の中断から保護します。IBMのサイバー・レジリエンスへの取り組みは、プラットフォームの堅牢な機能である、指定された耐量子安全暗号アルゴリズム、全方位型暗号化、高度な認証方法、完全性スキャンなどの堅牢なセキュリティー機能に反映されています。IBM Threat Detection for z/OS（TDz）と、RACFユーザーIDの封じ込めによる新しい隔離機能により、お客様は潜在的なサイバー脅威に対する保護を強化できます。
z/OS 3.2では、米国国立標準技術研究所（NIST）の耐量子アルゴリズムを実装することにより、新たな量子脅威やデータ侵害からクライアントデータを保護することに引き続き重点を置いています。z/OS 3.2の強化されたセキュリティー機能は、企業がまだ目に見えないサイバー脅威やデータ侵害のリスクに対処するのに役立ちます。これらの機能強化は、お客様と企業がデータの整合性と機密性を保護し、規制要件とコンプライアンス義務に対処できるように設計されています。
さらに、z/OS 3.2では管理タスクを合理化し、ITチームにとってより直観的でユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを提供します。プラットフォームの高度な自動化機能とAPIは、組織がITオペレーションを簡素化し、コストを削減し、生産性を向上できるように設計されています。z/OS 3.2では、AI搭載のワークロード・マネージャー（WLM）などのAIを導入したツールや機能を活用して、ワークロードの急増を予測し、需要に合わせて先を見越して調整します2。これらのAIを活用したデータ駆動型予測では、組織が中断することなく継続的にクリティカルなアプリケーションやサービスにアクセスするのを支援します。
オペレーションをさらに簡素化するために、z/OS 3.2では、ストレージ管理REST APIの強化された機能を活用して、ストレージ管理サブシステム（SMS）構造や非アクティブな制御データ・セット（CDS）の表示を提供するz/OSMF Storage Management Pluginが導入されています。この簡素化された最新のインターフェースにより、ストレージ管理者は、メインフレームのストレージ管理タスクの実行にかかる時間を短縮できます。ユーザー・エクスペリエンスをモダナイズし、コア・タスクをより利用しやすくすることで、IBMは次世代のメインフレームを使用する人材に、成功に必要なツールとスキルを提供しています。この機能強化は、IBMのz/OS管理を簡素化し、すべてのユーザーにとってより直観的で効率的なプラットフォームにするための取り組みに基づいています。
z/OS 3.2は、メインフレーム・コンピューティングにおける重要なマイルストーンです。革新的なAI機能、強化されたセキュリティー、合理化された管理機能により、メインフレームはビジネスの成長を促進し、運用効率を改善し、競争に先んじようとする組織にとって不可欠なプラットフォームとなります。z/OS 3.2に投資することで、企業はメインフレーム資産の可能性を解き放ち、ますます複雑化し、急速に変化し続けるデジタル環境の中で長期的な成功を収めることができます。
z/OS 3.2は2025年9月30日に一般提供される予定です。z/OSの詳細を確認して始めてみましょう。IBM z/OSコミュニティーに参加して、z/OSに関する最新の機能、ディスカッション、イベントに関する情報を入手してください。
このエキサイティングな新リリースの詳細については、当社の発表レターと、2025年7月29日午後1時（米国東部時間）に開催されるWebセミナーでご確認いただけます。本Webセミナーでは、z/OS 3.2で提供する新しい機能と能力についての詳細な技術概要をご紹介します。登録はこちら。
2025年10月6日から9日までフロリダ州オーランドで開催されるTechXchangeカンファレンスで、z/OS 3.2を実際に体験し、専門家の話を聞きましょう。
出典：
1 IBM Spyre AI Acceleratorのサポートは2025年第4四半期に利用可能になる予定です。
2 この機能は2025年第4四半期に利用可能になる予定です。
IBMの将来の方向性と意図に関する記述は目標や目的を表すものに過ぎず、予告なしに変更または撤回されることがあります。