IBM z/OSは、比類のない信頼性、拡張性、セキュリティーを必要とする企業の基盤となっています。2025年、IBMはこの強力な基盤の上に、IBM主力メインフレーム・オペレーティング・システムの次のリリースであるz/OS 3.2を構築しています。これは、新しいIBM z17の価値を最大限に引き出すように設計されたものです。z/OSのこの最新バージョンは、お客様がメインフレームの強みを活用して今日のAI駆動型ワークロードをサポートしながら、アプリケーションとデータをハイブリッドクラウド環境に統合できるように設計されています。

企業がデータと取引の爆発的な増加に直面する中、性能、セキュリティー、コンプライアンスを優先しながらも、AIをモダナイズして統合する緊急性がかつてないほど高まっています。z/OS 3.2では、IBM z17に新しいAIアクセラレーション・テクノロジーのサポートを導入することで、この課題に対処しています。このテクノロジーは、組織が機密データに対してインプレースで直接、従来のAIモデルと生成AIの両方を実行できるように構築されており、データ移動に伴うリスクを最小限に抑えながら、洞察を得るまでの時間を短縮します。

高度な暗号化と高度な脅威検知により、組織は最高レベルのセキュリティーと運用効率を維持しながら、増え続けるデータを処理できます。z/OS 3.2は、オペレーティング・システム内のAI機能を活用することで、ITオペレーションを自動化および簡素化するように構築されています。