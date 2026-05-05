IBM Z Database AssistantはAI時代にインテリジェント・オペレーションをもたらします

企業がAIを拡張するにつれて、データベースの運用効率が、信頼できるZデータの価値を最大限に解き放つために最も重要になってきています。
本日、私たちはIBM Z Database Assistantをご紹介します。これは、AI時代の需要を満たすために企業がデータベース・オペレーションをモダナイズするのを支援する新しいステップです。
IBM Zは既に、世界で最もクリティカルなトランザクションを支えています。信頼性と安全性が高く、価値の高いデータを継続的に生成しています。しかし、そのデータをリアルタイム分析やAIに解き放つには、アクセス以上のものが必要です。それには、インテリジェントかつ一貫して、大規模に運用できるシステムが必要です。
企業はAIの実験から大規模な導入へと急速に移行しています。しかし、組織が進歩するにつれて、野心ではなく、運用の準備に課題が浮上しています。データベース管理者は、業界全体で共通する課題に直面しています。それは、ますます複雑化する環境の監視、トラブルシューティング、管理に膨大な時間を費やすことです。
データベース管理者は、増大するシステムの複雑さを管理する負担を抱えており、より価値の高い作業に割ける時間が限られています。クリティカル・シグナル（性能のボトルネック、ロック競合、リソースの制約) は、多くの場合ツール間に埋もれており、解釈するには深い専門知識と手作業が必要です。AIの導入が加速する中、このモデルはスケーリングできません。
IBM Z Database Assistantは、メインフレーム上のDb2およびIMSデータベース管理にインテリジェンスを直接導入することで、この状況を変えます。データベースの健全性を継続的に評価し、最も重要な点を明らかにし、状況を踏まえて問題を説明し、チームを正しい行動へと導きます。監視を新たに強化するということではありません。手作業による解釈の必要性を減らし、チームがより迅速かつ自信を持って行動できるようにすることを目的としています。
その結果、事後対応的な管理からより積極的で合理化された運用へと移行し、データベース管理者がデータベースの問題を手動でトラブルシューティングする時間を減らして、パフォーマンスの低下やアプリケーションの停止などのアラートに対応したり、プロビジョニング、プロビジョニング解除、インデックスの再構築や、ログのバックアップなどの反復タスクを処理したりします。その代わり、データ品質の向上、セキュリティーの強化、レジリエントなワークフローの設計など、戦略的な優先事項に集中することができます。インテリジェントで自動化されたデータベース管理は、運用上の摩擦を取り除き、IBM ZデータによるAI導入を大規模に推進します。
企業にとってのチャンスは明らかです。信頼できるIBM Zデータの価値をすべて解き放つことで、分析とAIを大規模に推進することです。しかし、多くの組織がモダナイゼーションの重要性を認識している一方で、多くの組織はそのビジョンを支えるために必要な運用ワークフローをまだ進化させていません。
IBM Z Database Assistantは、データベース管理チームにとって最も重要なことに焦点を当てることで、このギャップを埋めるのに役立ちます。これにより、DBAは手動による監視を超えて、よりインテリジェントなガイド付きの主要領域でのオペレーションに移行できるようになります。DBAを中心とする一連のAIエージェント上に構築されたIBM Z Database Assistantは、インテリジェント・エージェントと直感的でコンテキスト主導型のUIダッシュボードを組み合わせて、以下の機能を提供します。
IBM Z Database Assistantは、データベース環境を評価、理解、管理する方法を簡素化することで、信頼できるデータが継続的に利用可能で、企業のビジネス、AI、分析をサポートできるようにします。同様に重要なことは、運用上の知識をワークフローに直接埋め込み、チームが希少な専門知識だけに頼るのではなく、より迅速で情報に基づいた意思決定を可能にすることです。
今後、企業のオペレーションは、よりインテリジェントで、適応性があり、より自律的なモデルに向かって進化し続けるでしょう。
IBM Z Database Assistantは、その進歩における重要なステップです。洞察が単に表面化されるだけでなく、文脈化され、それに基づいて行動される運用層を確立し、システム自体をますます最適化し、AI駆動型ワークフローとより直接的に統合できるシステムの基礎を築きます。
より広範なIBM Zデータおよびアプリケーション管理ポートフォリオの一部として、組織が安定した記録システムからインテリジェントなアクション・システムに移行できるようにする上でクリティカルな役割を果たします。
AI時代では、成功の定義はデータへのアクセスだけではなく、組織がそれをどれだけ効果的に運用できるかによって決まるからです。