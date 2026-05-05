IBM Z Database AssistantはAI時代にインテリジェント・オペレーションをもたらします

企業はAIの実験から大規模な導入へと急速に移行しています。しかし、組織が進歩するにつれて、野心ではなく、運用の準備に課題が浮上しています。データベース管理者は、業界全体で共通する課題に直面しています。それは、ますます複雑化する環境の監視、トラブルシューティング、管理に膨大な時間を費やすことです。

データベース管理者は、増大するシステムの複雑さを管理する負担を抱えており、より価値の高い作業に割ける時間が限られています。クリティカル・シグナル（性能のボトルネック、ロック競合、リソースの制約) は、多くの場合ツール間に埋もれており、解釈するには深い専門知識と手作業が必要です。AIの導入が加速する中、このモデルはスケーリングできません。

IBM Z Database Assistantは、メインフレーム上のDb2およびIMSデータベース管理にインテリジェンスを直接導入することで、この状況を変えます。データベースの健全性を継続的に評価し、最も重要な点を明らかにし、状況を踏まえて問題を説明し、チームを正しい行動へと導きます。監視を新たに強化するということではありません。手作業による解釈の必要性を減らし、チームがより迅速かつ自信を持って行動できるようにすることを目的としています。

その結果、事後対応的な管理からより積極的で合理化された運用へと移行し、データベース管理者がデータベースの問題を手動でトラブルシューティングする時間を減らして、パフォーマンスの低下やアプリケーションの停止などのアラートに対応したり、プロビジョニング、プロビジョニング解除、インデックスの再構築や、ログのバックアップなどの反復タスクを処理したりします。その代わり、データ品質の向上、セキュリティーの強化、レジリエントなワークフローの設計など、戦略的な優先事項に集中することができます。インテリジェントで自動化されたデータベース管理は、運用上の摩擦を取り除き、IBM ZデータによるAI導入を大規模に推進します。