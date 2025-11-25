Microsoft Japan Partner of the Year Awards、Top Partner Engineer Awardの受賞は、お客様と共に価値を創り続けてきた現場の努力と、マイクロソフト様との強固な協働の賜物です。私たちは、クラウド・データ・AIの力で、日本発の競争力を世界に広げる挑戦を、これからも続けていきます。

