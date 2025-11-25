Microsoft Japan Partner of the Year Awards「Global SI」受賞—Top Partner Engineer Awardでも3名が受賞

このたび、日本IBMはMicrosoft Japan Partner of the Year「Global SI」アワードを受賞しました。また、先だって発表されたMicrosoft Japan Top Partner Engineer Awardでは技術力とリーダーシップが評価され3名が受賞。
クラウド、データ、AI領域での取り組みが認められたこれらの成果を礎に、今後もお客様と共に新たな価値創造に挑戦し続けます。

  • Microsoft Japan Partner of the Year Global SI アワードとは
    日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、以下日本マイクロソフト）が革新的なクラウドテクノロジーおよび起業家精神を持つパートナーの卓越した成果と社会的インパクトを称える表彰制度です。そのなかでGlobal SI アワードは、マイクロソフトテクノロジーを活用し、グローバル規模で卓越したソリューションとサービスを提供するシステムインテグレーターを表彰するものです。

  • Microsoft Japan Top Partner Engineer アワードとは
    日本マイクロソフトがパートナー企業の中で活躍するエンジニアを対象に、Azure Apps & Infra、Azure Data & AI、Business Applications、Modern Work・Copilot、Security の 5 カテゴリにおいて、案件の実績や先進性、マイクロソフトテクノロジーの社内普及活動などを評価し、表彰するものです。

Partner of the Year受賞の背景—お客様成果と共創の積み重ね

日本IBMは、クラウド／データ／AI領域を中心に、戦略立案から実装・運用までを一気通貫で支援し、お客様の変革を伴走してきました。特に以下の取り組みが高く評価されたと考えています。

  1. 大規模クラウドモダナイゼーションのフレームワーク
    モダナイゼーションのオファリングを元に、現状分析から戦略策定、ロードマップ作成、モダナイゼーション実行までを一貫して行い、リスク低減と俊敏性を両立する包括的アプローチを提供。

  2. 生成AIの安全・迅速なビジネス適用
    AI戦略から運用まで一貫したガバナンス基盤を構築。ポリシー策定、ガードレールの実装、モデルリスク管理、セキュリティ統制、AI品質監査、データ・モデルのドリフト検知、などAIを安全に稼働させ価値を最大化する管理体系を提供。

  3. 共同イノベーションの加速
    マイクロソフト様との共創、技術コミュニティ発信、トレーニングと資格取得の継続的な推進。

Top Partner Engineerアワード受賞者の紹介

  • 寺澤 真紀（Azure Apps & Infra部門受賞）
    マイクロソフト様と取り組んできたAzureを活用したお客様ビジネスへの貢献や、最先端技術の活用に向けたコミュニティ活動等が今回の受賞に繋がりました。これを糧に、一層の価値創出を目指します。

  • 橋木 陸（Azure Data & AI部門受賞）
    この度はAwardにご選出いただき、誠に光栄に思っております。日頃から卓越したマイクロソフト製品のスキルを持つチームから多くのサポートをいただけたおかげで、このような賞を受賞できたのだと思います。これからも一層努力し、今まで以上により良いサービスをお客様と共に作り上げていけるよう邁進してまいります。

  • 田中 進（Business Applications部門受賞）
    この度はAwardご選出いただき、誠にありがとうございます。引き続き、マイクロソフト製品の活用を推進しつつ、お客様の成功をご支援してまいりたいと存じます。

エンドースメント・コメント

日本アイ・ビー・エム株式会社様のGlobal SI アワード受賞ならびに、3名のTop Partner Engineering Awardのご受賞を心よりお祝い申し上げます。
日本アイ・ビー・エム株式会社様は、長年にわたり培った基幹システム領域での卓越した技術力を背景に、Microsoft AzureをはじめとするMicrosoftソリューションをお客様に提案し、IT環境の最適化から業務プロセスの変革、さらには生産性向上に至るまで、デジタル時代における企業競争力の向上に大きく貢献されております。また、幅広くビジネスに貢献され、マイクロソフトのテクノロジーの普及にご尽力いただいている方々を対象としたMicrosoft Top Partner Engineer Awardが、受賞者の皆様の豊富な知見と経験を裏付け、少しでもビジネスの後押しとなれば幸いです。 
日本マイクロソフトは、日本アイ・ビー・エム株式会社様が業界のフロンティアカンパニーとしてさらなる成長を遂げることを力強く支援してまいります。

日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 パートナー事業本部長　浅野 智

今後にむけて

Microsoft Japan Partner of the Year Awards、Top Partner Engineer Awardの受賞は、お客様と共に価値を創り続けてきた現場の努力と、マイクロソフト様との強固な協働の賜物です。私たちは、クラウド・データ・AIの力で、日本発の競争力を世界に広げる挑戦を、これからも続けていきます。

 

※ Microsoft、Azureは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

寄稿者

寺澤 真紀

日本アイ・ビー・エム株式会社, コンサルティング事業本部, ハイブリッド・クラウド・アンド・データ事業部, 理事

