このたび、日本IBMはMicrosoft Japan Partner of the Year「Global SI」アワードを受賞しました。また、先だって発表されたMicrosoft Japan Top Partner Engineer Awardでは技術力とリーダーシップが評価され3名が受賞。
クラウド、データ、AI領域での取り組みが認められたこれらの成果を礎に、今後もお客様と共に新たな価値創造に挑戦し続けます。
日本IBMは、クラウド／データ／AI領域を中心に、戦略立案から実装・運用までを一気通貫で支援し、お客様の変革を伴走してきました。特に以下の取り組みが高く評価されたと考えています。
日本アイ・ビー・エム株式会社様のGlobal SI アワード受賞ならびに、3名のTop Partner Engineering Awardのご受賞を心よりお祝い申し上げます。
日本アイ・ビー・エム株式会社様は、長年にわたり培った基幹システム領域での卓越した技術力を背景に、Microsoft AzureをはじめとするMicrosoftソリューションをお客様に提案し、IT環境の最適化から業務プロセスの変革、さらには生産性向上に至るまで、デジタル時代における企業競争力の向上に大きく貢献されております。また、幅広くビジネスに貢献され、マイクロソフトのテクノロジーの普及にご尽力いただいている方々を対象としたMicrosoft Top Partner Engineer Awardが、受賞者の皆様の豊富な知見と経験を裏付け、少しでもビジネスの後押しとなれば幸いです。
日本マイクロソフトは、日本アイ・ビー・エム株式会社様が業界のフロンティアカンパニーとしてさらなる成長を遂げることを力強く支援してまいります。
日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 パートナー事業本部長 浅野 智
Microsoft Japan Partner of the Year Awards、Top Partner Engineer Awardの受賞は、お客様と共に価値を創り続けてきた現場の努力と、マイクロソフト様との強固な協働の賜物です。私たちは、クラウド・データ・AIの力で、日本発の競争力を世界に広げる挑戦を、これからも続けていきます。
※ Microsoft、Azureは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。