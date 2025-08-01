IBMがSSONで2025年のサービスプロバイダー・オブ・ザ・イヤーを受賞

2025年8月1日
IBMは、ポルトガルのエストリルで開催されたSSON Impact Awardsにおいて、2025年のサービスプロバイダー・オブ・ザ・イヤーに選出されました。これは、共有サービスとアウトソーシングの卓越性を推進する当社のリーダーシップが認められたものです。
IBMと世界的な直接販売会社であるAmway社の買掛金オペレーションを合理化したことは、当社の共有サービスの代表的な例です。IBMは、AI駆動型のワークフローとオートメーションを活用することで、プロセスを標準化し、データ管理を改善し、手作業によるエラーを最小限に抑えました。その結果、効率性が向上し、顧客満足度も高まりました。
私たちは協働して、買掛金オペレーションを変革しました。IBMのAI搭載インテリジェント・ワークフローとBPOサービスを導入することで、私たちは同社を次のように支援しました。
その結果はどうなったでしょうか。生産性が38%向上し、請求サイクル・タイムが10日間短縮され、顧客満足度は91%から96%に上昇し、エスカレーションは90%削減されました。
Amway社のGBS兼コーポレート・コントローラーであるMichael van der Ploeg氏は次のように述べています。「IBMとのパートナーシップにより、Amway社は人工知能を活用した大規模な真にグローバルなワークフローを導入できるようになりました。」
SSON Impact Awardsは、イノベーション、オペレーショナルエクセレンス、戦略的変革をリードする組織にスポットを当てます。この賞の受賞は、AIや自動化、そして深い業界知識を通じて企業の業務をモダナイズするうえで、IBMが信頼できるパートナーであるという地位をさらに強固なものにします。
IBM Consultingのバイスプレジデント兼シニア・パートナーであるJoan Torres氏は、「私たちも含めたIBMコンサルティング・チーム全員が、この大きな評価に非常に誇りを持ち、感謝しています。
IBMは、オペレーションの未来はAI搭載のものであり、テクノロジーは人間の専門知識を置き換えるのではなく、強化すると考えています。ビジネスプロセスの変革に対するIBMのアプローチは、以下のようなものに基づいています。
IBM ConsultingのAmit Dube'氏は、「私たちはプロセスを最適化するだけではありません。パートナーとして協力し、変化に適応し、自信を持って拡張できる、よりスマートで強靭なオペレーションの構築を支援しているのです。」と述べています。
これは、過去のプロセスを自動化することではありません。生成AI、予測的な洞察、人と機械の協働を核に据えて、根本から再設計することなのです。
この賞は、私たちにイノベーションを続けるインスピレーションを与えてくれます。私たちは、さまざまな業種のお客様がAIとオートメーションを活用し、実際のビジネス成果を達成できるよう支援することに尽力しています。
「この賞は、AI資産とエージェントワークフローを大規模に組み込むことで私たちが提供する差別化された価値を強調しています」とIBM Consultingのビジネス・オペレーション・デリバリー担当グローバル・マネージング・パートナーのSachin Varma氏は述べています。「IBMにとって、これは二の次ではなく、クライアントに変革的な成果を導く中核なのです。」
この賞は、Amway社とIBMとの関係の証です。私たちは共に、アウトソーシングを適切なソーシングに移行し、お客様のニーズに合わせた体験価値を提供する、よりスマートで強靭なビジネスを構築しました。
今後を見据え、私たちのパートナーシップは、支援するだけでなく自律的に行動し、学習し、適応して継続的な価値を提供するエージェント型AIによって推進される成長に焦点を当てています。IBMとAmway社は協力関係を深め、インテリジェント・オペレーションの次の波をリードし、仕事と顧客体験の未来を切り拓こうとしています。