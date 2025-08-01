IBMがSSONで2025年のサービスプロバイダー・オブ・ザ・イヤーを受賞

IBMと世界的な直接販売会社であるAmway社の買掛金オペレーションを合理化したことは、当社の共有サービスの代表的な例です。IBMは、AI駆動型のワークフローとオートメーションを活用することで、プロセスを標準化し、データ管理を改善し、手作業によるエラーを最小限に抑えました。その結果、効率性が向上し、顧客満足度も高まりました。

私たちは協働して、買掛金オペレーションを変革しました。IBMのAI搭載インテリジェント・ワークフローとBPOサービスを導入することで、私たちは同社を次のように支援しました。

58の国または地域で、プロセスを標準化および自動化

watsonxの生成AIを使用してデータ管理と分析を改善

事業継続性とコンプライアンスを強化

手作業によるエラーと介入を削減

50%以上の自動化された請求書処理を実現

その結果はどうなったでしょうか。生産性が38%向上し、請求サイクル・タイムが10日間短縮され、顧客満足度は91%から96%に上昇し、エスカレーションは90%削減されました。

Amway社のGBS兼コーポレート・コントローラーであるMichael van der Ploeg氏は次のように述べています。「IBMとのパートナーシップにより、Amway社は人工知能を活用した大規模な真にグローバルなワークフローを導入できるようになりました。」