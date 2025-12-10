IBMが2025年SSONサービス・プロバイダー・オブ・ザ・イヤーを受賞：AI駆動型の卓越したサービス・マイルストーン

今年の賞は、IBMの機能だけでなく、Amway、Philip Morris International、Reckitt、Unileverなどの一流組織との戦略的パートナーシップを通じて生み出された影響も反映しています。こうした企業は、規模、インテリジェンス、より強力なビジネス成果に向けて業務をモダナイズしており、IBMはその実現を支援する上で中心的な役割を果たしています。

高度なテクノロジー、インテリジェントな自動化、業界に関する深い専門知識をIBMが組み合わせることで、お客様は複雑さを軽減し、透明性を向上させ、測定可能なパフォーマンスの向上を実現できます。