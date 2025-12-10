AI（人工知能） ITの自動化

IBMが2025年SSONサービス・プロバイダー・オブ・ザ・イヤーを受賞：AI駆動型の卓越したサービス・マイルストーン

公開日 2025年12月10日
IBMは、権威あるSSON Impact Awardsで2025年サービス・プロバイダー・オブ・ザ・イヤーに選出されました。この賞は、グローバル企業の優れた共有サービスを向上させ、AI駆動型のトランスフォーメーションを加速させるIBMのリーダーシップを反映したものです。

コラボレーションによるインパクトの推進

今年の賞は、IBMの機能だけでなく、Amway、Philip Morris International、Reckitt、Unileverなどの一流組織との戦略的パートナーシップを通じて生み出された影響も反映しています。こうした企業は、規模、インテリジェンス、より強力なビジネス成果に向けて業務をモダナイズしており、IBMはその実現を支援する上で中心的な役割を果たしています。

高度なテクノロジー、インテリジェントな自動化、業界に関する深い専門知識をIBMが組み合わせることで、お客様は複雑さを軽減し、透明性を向上させ、測定可能なパフォーマンスの向上を実現できます。

お客様のIBMについての声

この評価は、このコラボレーションが具体的なトランスフォーメーションをもたらしたと評価するIBMのお客様の声によってさらに拡大しました。

  • Amway社：「IBMとの連携は、自動化、分析、従業員体験の向上を通じて、Amwayのグローバルな共有サービスの変革に役立ちました」と、GBS兼コーポレート・コントローラー担当副社長のMichael Van Der Ploeg氏は述べています。「彼らのアジャイルなパートナーシップと継続的な改善への取り組みにより、当社はプロセスを合理化し、透明性を高め、市場全体で性能を向上させることができました。」
  • Philip Morris International社：「IBMの革新的なアプローチとPhilip Morris International社とのパートナーシップは、成果を出し続けています」とP2P & GBSサイト・リード担当ディレクターのSalomo Lumban Gaol氏は述べています。「私たちは、成功を共有する強力なコラボレーションを重視しています。」
  • Reckitt社：「IBMの専門知識とReckitt社とのパートナーシップは、イノベーションと測定可能な成果をもたらしています。このような献身的なチームと一緒に働けることを誇りに思います」とReckitt GBS FinanceのディレクターであるSheela Ramakrishnaは述べています。
  • Unilever社：「Unilever社のGBSは、当社の『大規模に欲求する』ストラテジーにおいて、成果主導型でAIを活用した全社的なインテリジェント・ソリューション・プロバイダーです」と、アジア同社サプライヤー・オペレーション・ディレクターのVikram Krishnamurthy氏は述べています。「IBMは、AI、オートメーション、データベースの意思決定に優れた機能をもたらし、当社のさらなる変革と迅速化を支援してくれる信頼できるパートナーです」

AI を活用した企業の構築

IBMのアプローチの中核にあるのは、将来の事業運営は根本的にAI搭載のものであり、高度なモデル、オートメーション、ワークフローが人間の専門知識と密接に連携するという信念です。

IBMは、価値創造を加速し、長期的な競争力の基盤を築く、よりスマートで回復力があり、より適応性のある運用モデルを世界中の組織が構築できるよう支援し続けています。

IBMの差別化要因の認識

IBM Consulting Asia Pacificのマネージング・パートナーであるJuhi McCellland氏は、「このような評価を受けたことを誇りに思います」と述べています。「主要なテクノロジー組織内で大規模に事業を展開している唯一のグローバル・コンサルティング会社として、当社はクライアントに独自の利点をもたらします。この賞は、AIとエージェントのワークフローを拡張し、変革的で持続可能な成果を推進するIBM Consultingの能力を反映したものです。

Jhi氏はさらに、「今日のクライアントは、高度なAI搭載ソフトウェア、自動化ツール、実証済みの資産をパートナーが提供することを期待しています。私たちは、当社のコンサルタントが、より迅速で優れた成果を提供するために必要なテクノロジーと専門知識を備えていることを保証しています」と付け加えました。

執筆者

Paranee Reymondon

External Relations Leader

IBM Asia Pacific