IBM® webMethods Hybrid Integration：AI時代の接続性から制御まで

IBMは、企業がAIインタラクションを管理し、B2Bビジネス・コンテキストを解放し、統合基盤をモダナイズし、ハイブリッド環境全体で信頼できるデジタル・エクスペリエンスを拡張できるようにする新しい機能を備えたIBM® webMethods Hybrid Integrationを拡張しています。
IBMは、IBM® webMethods Hybrid Integration全体で、単にシステムを接続するだけでなく、AIエンタープライズのデジタル神経系を調整して管理するのに役立つ新しいイノベーションを導入しています。
これらのイノベーションを組み合わせることで、AI、API、イベント、B2B取引、ハイブリッド・システムの相互接続が進むにつれて、企業が直面するオペレーション上の現実に所在地します。組織には、AIのやり取りを管理し、ビジネス・チームにパートナー・トランザクションに関するより明確なコンテキストを提供し、開発者がAPIやイベントを発見して再利用できるようにし、新たなサイロやガバナンス・ギャップを生み出すことなく統合基盤をモダナイズする方法が必要です。
IBM® Institute for Business Valueによると、企業の68%が、より強力な統合機能がなければAIイニシアチブは失敗すると考えています。この洞察は、お客様からの日々の声を裏付けるものです。AIの成功は、信頼性、スピード、コントロールを備えたデータとシステムを接続し、管理できる能力にかかっています。
AIエージェントは急速にエンタープライズ・ワークフローに積極的に関与しつつあります。APIを呼び出し、データにアクセスし、ツールを呼び出し、他のエージェントとリアルタイムで連携します。しかし、LLM、MCP、エージェント間の通信などに個別のゲートウェイをデプロイすることは、航空会社ごとに異なるセキュリティー・チェックポイントを備えた空港を運営するようなものです。結果的に不必要な複雑さとオペレーション上の盲点を生み出します。
IBM® DataPower Interact Gatewayは、AIのインタラクション用の単一の信頼できるコントロール・ポイントを提供することで、このランドスケープを簡素化します。これは、AIエージェント、モデル、エンタープライズAPI、ツール、データ・ソース間の仲介レイヤーとして機能します。また、組織がAIエコシステム全体で一貫したセキュリティー、ガバナンス、オブザーバビリティー、アクセスポリシーを適用できるようにします。
組織は、ビジネス・ロジックを書き直すことなく既存のREST APIをモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）ツールとして公開できます。そのため、既存の投資を維持しながら、実証済みのエンタープライズ機能をAIエージェントがすぐに使用できます。新しいAIインタラクション・パターンや標準が出現しても、企業はさらに別の専用ゲートウェイを導入することなく、同じガバナンス・モデルを拡張できます。
その結果、安全なポリシー主導型の基盤が実現し、組織はAIの導入を加速し、再利用を最大化し、管理性を犠牲にすることなく自信を持ってイノベーションを実現できます。
出荷されたすべての注文、請求書の処理、または受領確認は、単なる技術的な取引ではなく、ビジネス上のコミットメントを表しています。しかし、何か問題が発生すると、チームは簡単な質問に答えるのに複数のシステムのログやドキュメントをつなぎ合わせ、何時間も費やすことになります。その質問の例には、「何が起きたのか」「なぜこんなことが起きたのか。」「次に何をすべきか。」などがあります。
これは、単一のエンドツーエンドの出荷ビューを持つのではなく、さまざまな配送業者、倉庫、税関からの更新情報をつなぎ合わせて荷物を追跡しようとするようなものです。データは存在しますが、コンテキストが欠落しています。しかし問題はデータ不足ではなく、ビジネス・コンテキストの欠如です
IBM® webMethods B2B Workspaceは、断片化されたオペレーション・データをビジネスを意識したエクスペリエンスへと変換することで、その方程式を変えます。コンテキスト、役割ベースのビューとB2Bドキュメント・トレーサビリティーを通じて、パートナー、システム、ビジネス・プロセス全体でドキュメントを自動的に相関させ、統一されたエンドツーエンドのビジネス・ナラティブを提供します。
これは、取引の追跡からビジネス成果の理解への移行を表しています。ビジネス・チームとオペレーション・チームは、情報をまとめるためにITに頼るのではなく、何が起こっているのかを直接確認し、依存関係を理解し、プロセスがどこで失敗しているかを特定できます。
このレベルのコンテキストにより、チームは事後対応的なトラブルシューティングから事前対応的な意思決定へと動き、起きたこと、起きた理由、そして次にリスクとなるものについて、すべて1か所で答えることができます。
その結果、意思決定の迅速化、ITへの依存度の低減、リスクの早期検知、受注から入金までのプロセスや調達から支払いまでのプロセスなどのミッションクリティカルなプロセスの継続的な最適化が可能になります。これにより、B2Bデータはバックオフィスのアーティファクトからビジネス・パフォーマンスの戦略的要因へと転換されます。
官公庁・自治体が市民サービスをモダナイズしたり、医療従事者がクリティカルなワークフローをクラウドに移行したりする場合、その成功はスピードだけではありません。セキュリティーやコンプライアンス、社会的信頼を損なうことなく継続的に評価されています。
官公庁・自治体やその他の規制の厳しい業種・業務の組織は、このバランス調整に日々直面しています。厳格な規制とオペレーション要件の中で運用しながら、老朽化したインフラストラクチャーをモダナイズする必要があります。
IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS for GovernmentがFedRAMP Moderate認証を取得したことで、連邦政府機関は確立された公共部門のセキュリティー基準に準拠しながら、クラウドの導入を加速化できます。同じエンジニアリング原則が、金融サービス、医療、エネルギー、その他の規制された分野の顧客にメリットをもたらします。これらの分野では、レジリエンス、ガバナンス、オペレーション規律が主要な機能ではなく基本要件となります。
成果は、信頼とコンプライアンスが基盤に組み込まれているため、組織は自信を持ってイノベーションを推進できる統合プラットフォームです。
現代のデジタルビジネスは、APIとEvent Streamsへの依存度が高まっています。しかし多くの場合、開発者は必要なものを見つけるために、別々のカタログや分断されたガバナンス・モデルをナビゲートする必要があります。
IBM® webMethods Hybrid Integrationは、APIとイベントを統合された開発者ポータルにまとめ、チームが単一の管理されたエクスペリエンスを通じて同期アセットと非同期アセットの両方を検出、利用、再利用できるようにします。
その成果として、利便性以上のものが得られます。また、開発を加速し、再利用を改善し、ガバナンスを強化し、組織がより高い一貫性と信頼性を備えたイベント駆動型アーキテクチャーを構築できるように支援します。
イノベーションには最新のプラットフォームが欠かせません。
IBM® webMethods 12.1は、IBM® Semeru Runtimes 21上でJakarta EE 10およびJava 21のサポートを導入し、ランタイムYAML構成とコンテナイメージによってデプロイメントとオペレーションが簡素化されます。開発者はまた、スキーマ・レジストリーの統合を備えたネイティブApache Avroサポートや組み込みのユニット・テストなどの機能のメリットを受け、開発サイクルの短縮とより信頼性の高い統合を実現できます。
これらの機能強化により、安全でサポート性が高く、将来に備えた基盤が組織に提供され、オペレーションの複雑さを軽減しながら開発者の生産性を向上させることができます。
エンタープライズ統合は新たな段階に入っています。もはや、アプリケーションを接続して、あるシステムから別のシステムにデータを移動するだけではありません。それは、組織が責任を持ってAIを導入し、変化に迅速に対応し、可視性と自信を持って運営できるようにすることです。
IBM® webMethods Hybrid Integration全体に導入されたイノベーションは、AIインタラクションの管理や開発者エクスペリエンスの簡素化から、B2Bオペレーションにより豊かなビジネス・コンテキストの提供や規制の厳しい環境でのモダナイゼーションのサポートへと、重点が移行していることを反映しています。
合わせて、競争上の優位性は、より多くのシステムを接続するだけではなく、それらの接続を信頼できるインテリジェントなオペレーションに変えることで得られるという基本的な信念を反映しています。
この考え方は、IBM® webMethods Hybrid Integrationの中心にあります。組織がガバナンスを統合し、イノベーションを加速し、信頼できる基盤の上に構築できるよう支援することで、お客様がビジネスをしっかりと管理しながらAIの機会を活用できるようにしています。
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