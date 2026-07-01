IBM® webMethods Hybrid Integration：AI時代の接続性から制御まで

出荷されたすべての注文、請求書の処理、または受領確認は、単なる技術的な取引ではなく、ビジネス上のコミットメントを表しています。しかし、何か問題が発生すると、チームは簡単な質問に答えるのに複数のシステムのログやドキュメントをつなぎ合わせ、何時間も費やすことになります。その質問の例には、「何が起きたのか」「なぜこんなことが起きたのか。」「次に何をすべきか。」などがあります。

これは、単一のエンドツーエンドの出荷ビューを持つのではなく、さまざまな配送業者、倉庫、税関からの更新情報をつなぎ合わせて荷物を追跡しようとするようなものです。データは存在しますが、コンテキストが欠落しています。しかし問題はデータ不足ではなく、ビジネス・コンテキストの欠如です

IBM® webMethods B2B Workspaceは、断片化されたオペレーション・データをビジネスを意識したエクスペリエンスへと変換することで、その方程式を変えます。コンテキスト、役割ベースのビューとB2Bドキュメント・トレーサビリティーを通じて、パートナー、システム、ビジネス・プロセス全体でドキュメントを自動的に相関させ、統一されたエンドツーエンドのビジネス・ナラティブを提供します。

これは、取引の追跡からビジネス成果の理解への移行を表しています。ビジネス・チームとオペレーション・チームは、情報をまとめるためにITに頼るのではなく、何が起こっているのかを直接確認し、依存関係を理解し、プロセスがどこで失敗しているかを特定できます。

このレベルのコンテキストにより、チームは事後対応的なトラブルシューティングから事前対応的な意思決定へと動き、起きたこと、起きた理由、そして次にリスクとなるものについて、すべて1か所で答えることができます。

その結果、意思決定の迅速化、ITへの依存度の低減、リスクの早期検知、受注から入金までのプロセスや調達から支払いまでのプロセスなどのミッションクリティカルなプロセスの継続的な最適化が可能になります。これにより、B2Bデータはバックオフィスのアーティファクトからビジネス・パフォーマンスの戦略的要因へと転換されます。