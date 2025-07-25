IBM® watsonx OrchestrateがEverest Group社のAgent AI Innovation WatchでLuminaryに選出

今日の動的なエンタープライズ環境では、レジリエント、アジャイル、コスト最適化されたオペレーションに対する需要が最も重要です。従来の自動化は目に見える効率化をもたらしましたが、エージェント型AIの出現により、その可能性が再定義されています。固有の自律性、適応性、意思決定の能力を備えたエージェント型AIは、ワークフローを合理化し、意思決定インテリジェンスを強化し、イノベーションへの新たな道筋を解き放つことで、ビジネス・オペレーションに革命を起こそうとしています。

watsonx Orchestrateは、この革命の最前線にいます。ローコード/ノーコードのオーケストレーション・ツールとして、ビジネス・ユーザーが複雑なワークフローやプロセスを自動化するAIアシスタントやエージェントを構築、デプロイ、管理できるようにします。これらのエージェントは、複数ステップのタスクを処理し、Workday、SAP、Salesforceなどの既存のエンタープライズ・システムとシームレスに統合し、自然言語による指示に対応するように設計されています。このプラットフォームでは、カスタマー・サービス、コード生成、人事などの重要な分野向けに、ドメイン特化型コパイロットも提供します。

Luminaryに選ばれたことで、IBMはエージェント型AIのイノベーターの最上位層に位置付けられています。この評価は、ビジネス・ユーザーが、深い技術的専門知識を必要とせずに、複雑なワークフローを自動化するAIエージェントを構築、デプロイできるようになるというwatsonx Orchestrateプラットフォームの強みを反映しています。

watsonx Orchestrateでは、ユーザーは次のことが可能になります。

面接のスケジュール設定や採用通知書の作成など、複数ステップのタスクを自動化

Workday、SAP、Salesforceなどのエンタープライズ・システムとシームレスに連携

人事、カスタマー・サービス、販売にドメイン特化型エージェントを活用

自然言語を使用してエージェントに指示し、ワークフローを動的に適応

この評価は、アクセスしやすく、スケーラブルで影響力のあるエンタープライズ・グレードのAIを提供するという当社のコミットメントを検証するものです。