IBM® watsonx OrchestrateがEverest Group社のAgent AI Innovation WatchでLuminaryに選出

2025年7月25日
IBM watsonx Orchestrateは、Everest Group社のInnovation Watch: Agentic AI Products 2025において、名誉あるLuminaryに選出されました。これは、急速に進化するエージェント型AI環境における当社のリーダーシップを示しています。この最上位層への選出は、急速に進化するエージェント型AIランドスケープにおけるIBMのリーダーシップと、CIOとCTOが重要なビジネス・トランスフォーメーションを推進できる最先端ソリューションの提供に向けたIBMの取り組みを浮き彫りにしています。
Everest Group社のInnovation Watchでは、エージェント型AI製品を提供している主要テクノロジー・プロバイダー24社を包括的に評価しています。これらのソリューションにより、企業は自律的な意思決定、ワークフローのオーケストレーション、動的な適応が可能なインテリジェントなエージェントを構築することができ、人事、カスタマー・サポート、調達、販売などの機能における企業の運営方法を変革します。
このレポートでは、開発者中心のフレームワークを除いたローコード/ノーコードプラットフォームとビジネス・ユーザー向けに設計された事前構築済みのカスタマイズ可能なエージェントに焦点を当てています。プロバイダーは、次の2つの主要な側面で評価されます。
これらの基準に基づいて、Everest Group社ではベンダーをLuminary、Fast Followers、Influencers、Seekersの4つのカテゴリーに分類します。
今日の動的なエンタープライズ環境では、レジリエント、アジャイル、コスト最適化されたオペレーションに対する需要が最も重要です。従来の自動化は目に見える効率化をもたらしましたが、エージェント型AIの出現により、その可能性が再定義されています。固有の自律性、適応性、意思決定の能力を備えたエージェント型AIは、ワークフローを合理化し、意思決定インテリジェンスを強化し、イノベーションへの新たな道筋を解き放つことで、ビジネス・オペレーションに革命を起こそうとしています。
watsonx Orchestrateは、この革命の最前線にいます。ローコード/ノーコードのオーケストレーション・ツールとして、ビジネス・ユーザーが複雑なワークフローやプロセスを自動化するAIアシスタントやエージェントを構築、デプロイ、管理できるようにします。これらのエージェントは、複数ステップのタスクを処理し、Workday、SAP、Salesforceなどの既存のエンタープライズ・システムとシームレスに統合し、自然言語による指示に対応するように設計されています。このプラットフォームでは、カスタマー・サービス、コード生成、人事などの重要な分野向けに、ドメイン特化型コパイロットも提供します。
Luminaryに選ばれたことで、IBMはエージェント型AIのイノベーターの最上位層に位置付けられています。この評価は、ビジネス・ユーザーが、深い技術的専門知識を必要とせずに、複雑なワークフローを自動化するAIエージェントを構築、デプロイできるようになるというwatsonx Orchestrateプラットフォームの強みを反映しています。
watsonx Orchestrateでは、ユーザーは次のことが可能になります。
この評価は、アクセスしやすく、スケーラブルで影響力のあるエンタープライズ・グレードのAIを提供するという当社のコミットメントを検証するものです。
エージェント型AIは仕事の未来を再構築しています。企業が生産性の向上、コストの削減、意思決定の強化を模索する中、IBM watsonx Orchestrateのようなプラットフォームは、チームがより少ないリソースでより多くのことを実現し、新たなレベルの効率性を解き放つための方法をリードしています。Everest Group社の認定は、AI駆動型のトランスフォーメーションを採用する組織の信頼できるパートナーとしてのIBMの位置付けを強化するものです。