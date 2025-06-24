IBM watsonx Code Assistant for ZにAIコード生成とアセンブラー・サポートが追加

次のシナリオを考えてみましょう。新しく採用されたアプリケーション・アーキテクトであるAngieは、顧客プロモーションのための新しいロジックを追加することで保険アプリケーションに機能を追加し、自動車保険に加入している電気自動車の顧客向けに15%割引を実施するよう依頼されます。既存のビジネスルールに精通していないため、割引計算の背後にあるロジックを迅速に特定する必要があります。



watsonx Code Assistant for Zを使用することで、Angieはよりスマートな方法をとることができます。Business Rule Discoveryと生成AIを使用して、関連するアプリケーションを選択し、AIチャットにいくつかのキーワードやプロンプトを入力すると、何百ものプログラムや変数を即座に、焦点を絞った関連スコープに絞り込むことができます。変数とアプリケーション・アーティファクトがどのように接続されているかを視覚化し、ビジネス・ルールを検証し、必要なロジックを数分で特定できます。



Business Rule Discoveryを使用すると、お客様は次のことが可能になります。

COBOLアプリケーションに組み込まれたポリシー、計算、意思決定ロジックを理解する

ドキュメンテーションとルールの透明性を改善

開発と意思決定のための信頼できるリファレンスを提供

簡素化されたUIとAIチャットおよび検索を組み合わせることで、アプリケーション分析がより直感的になり、コンテキストを認識した知見を即座に提供し、メインフレーム分析に特化したAIエージェントを活用することができます。



2025年後半には、強化されたアプリケーション認識機能がwatsonx Code Assistant for Zで利用可能になる予定です。