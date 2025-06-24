IBM watsonx Code Assistant for ZにAIコード生成とアセンブラー・サポートが追加

2025年6月25日
メインフレーム・アプリケーションのモダナイズは、もはや「できるかどうか」ではなく、どれだけ迅速かつ効果的に行うことができるかが問題です。89%の組織がメインフレーム環境を最新化しており、ビジネス目標の達成におけるこれらのシステムの戦略的な重要性はこれまで以上に明確になっています。この変革の最前線にあるのがIBM watsonx Code Assistant for Zです。これは、低リスク、削減コスト、完全なライフサイクル・サポートを備えたメインフレームのモダナイゼーションを加速するように設計された、専用のAIおよび自動化ソリューションです。
本日、watsonx Code Assistant for Z（2025年6月27日より提供開始）のバージョン2.6の一部として、主要な機能強化を発表できることを嬉しく思います。これらの機能強化により、開発が簡素化され、知識のギャップが埋められ、生産性が向上します。
watsonx Code Assistant for Zの新しいコード生成機能により、既存のCOBOLコードの新規作成や更新を迅速かつ正確に行えるようになりました。開発者は、VS Code IDE内のチャット・インターフェースを通じて、シンプルな自然言語プロンプトを使用してAIと対話し、仕様やプロジェクトのコンテキストに合わせたコードを迅速に生成できます。
watsonx Code Assistant for Zは、作業中にリアルタイムのインライン・コード提案を提供するため、ユーザーはより迅速かつ効率的にコードを作成することができます。これらの提案は、コンテキストを考慮し、プログラム内のコードとコーディング標準を活用して、より正確で関連性の高い推奨事項を作成します。
COBOLおよびIBM Z®ミドルウェアでトレーニングされ、微調整された大規模言語モデルに支えられて生成されたコードは、メインフレーム・アプリケーションに必要な品質と性能に合わせて最適化されています。
コード生成機能により、お客様は開発サイクルを短縮し、手作業を軽減して、一貫性のある高品質のCOBOLコードを提供することができ、経験豊富な開発者と経験豊富な開発者の両方がより効率的に作業できるようになります。
IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explanationは、自然言語でコードを説明することで、お客様がメインフレーム・アプリケーションをより早く理解できるように支援します。現在、COBOL、JCL、PL/I、REXXをサポートし、英語、日本語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、スペイン語を含む複数の言語で利用できます。2025年第1四半期には、コード説明のためのAIチャットとエージェント型AI機能をリリースし、お客様がコードと対話し、コンテキストが豊富でアプリケーションに関連した知見を通じて全体的な内容を容易に理解できるようになります。
バージョン2.6では、サポートがさらに拡張されます。
コード説明機能は、オンプレミスおよびサービスとして導入できます。
次のシナリオを考えてみましょう。新しく採用されたアプリケーション・アーキテクトであるAngieは、顧客プロモーションのための新しいロジックを追加することで保険アプリケーションに機能を追加し、自動車保険に加入している電気自動車の顧客向けに15%割引を実施するよう依頼されます。既存のビジネスルールに精通していないため、割引計算の背後にあるロジックを迅速に特定する必要があります。
watsonx Code Assistant for Zを使用することで、Angieはよりスマートな方法をとることができます。Business Rule Discoveryと生成AIを使用して、関連するアプリケーションを選択し、AIチャットにいくつかのキーワードやプロンプトを入力すると、何百ものプログラムや変数を即座に、焦点を絞った関連スコープに絞り込むことができます。変数とアプリケーション・アーティファクトがどのように接続されているかを視覚化し、ビジネス・ルールを検証し、必要なロジックを数分で特定できます。
Business Rule Discoveryを使用すると、お客様は次のことが可能になります。
簡素化されたUIとAIチャットおよび検索を組み合わせることで、アプリケーション分析がより直感的になり、コンテキストを認識した知見を即座に提供し、メインフレーム分析に特化したAIエージェントを活用することができます。
2025年後半には、強化されたアプリケーション認識機能がwatsonx Code Assistant for Zで利用可能になる予定です。
watsonx Code Assistant™ for Zがアプリケーションのモダナイゼーションの工程を加速させる方法について詳しくは、弊社のチームとのデモを予約してください。