IBM watsonx BIがIBM Cloudで一般提供開始。インテリジェントな意思決定の未来はここから始まる

AI（人工知能）

2025年8月22日

著者

Kasun Attanapola

Product Management & Engineering leader

IBM Data & AI

新機能：IBM® watsonx BIは、IBM® Cloud上で一般提供されています。AI搭載のインテリジェンスと管理されたセマンティック・モデルを組み合わせることで、お客様のビジネス・ロジックに基づいた、一貫した説明可能な洞察を提供します。

対話型、コンテキスト対応、クラウドネイティブ。それがビジネス・インテリジェンス（BI）の未来です。経営者の90%が、2027年までに、AI エージェントによってチームが静的レポートを超えてリアルタイムの予測分析に移行できるようになると予想しています。そして75%以上が、これらのエージェントがほどなくトランザクション・ワークフローを完全に自動化すると考えています。

IBM watsonx BIは、この瞬間と未来を見据えて設計されています。信頼性と拡張性を確保しながら、ユーザーが自然言語で質問し、洞察の生成を加速し、企業全体でデータ主導の文化を育むことができるようになります。複数のLLMのサポートと、導入後即座に利用可能な統合機能を備え、既存のワークフロー、データレイクハウス、またはレポート・ツールにシームレスに統合され、組織の隅々まで信頼性、スピード、規模を行き渡らせます。

watsonx BIが重要な理由：

  • 指先ひとつで簡単にできるインテリジェンス：エージェントにビジネス関連の質問をすると、視覚化とデータの完全な透明性を備えた包括的な回答を数秒で得ることができます。レポートの作成を待ったり、複雑なダッシュボードを操作する必要はもうありません。BIのボトルネックに別れを告げ、実用的で説明可能なインテリジェンスの新しい標準を迎え入れましょう。
  • 信頼できる真実 ：具体的なビジネス・ロジック（定義、計算、KPI）をAI搭載の応答に直接組み込むビジネス・インサイト・エージェントの助けを借りて、組織全体で矛盾するメトリクスを排除します。これにより、一般的な憶測ではなく自社の基準に合わせた回答を確実にします。
  • データ・チームの影響力を拡張： watsonx BIエージェントは、ビジネス関連の同義語と説明でデータを自動的に強化し、セマンティック・モデルを構築し、さらにはデータ・アナリストにメトリクスの定義を提案することで、分析ワークフローを変革します。

「今」に対応した設計、未来への備え

未来は、データのスピードで考察し、行動できる組織にかかっています。Watsonx BIは単なる分析ツールではなく、ビジネスを理解し、重要な洞察を明らかにし、すべての回答の背後にある「理由」を説明する思考パートナーです。競争力が数カ月単位ではなく瞬時に決まる世界において、watsonx BIを使用すれば、常に最も重要な事柄への行動を起こせるようになります。

IBM Cloud上で今すぐwatsonx BIを試す

インサイトをただ待つ時代は終わりました。watsonx BI がIBM Cloudで稼働します。これはほんの始まりにすぎません。エージェント分析の新境地を開拓するにつれて、さらに多くのイノベーションが登場します。ぜひ、watsonx BI techxchange コミュニティに参加してください。何がうまくいったのか、意外だったことは何か、次のリリースで期待することなどをお知らせください。共に、インテリジェントな意思決定の次章を決めていきましょう。

