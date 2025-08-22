IBM watsonx BIがIBM Cloudで一般提供開始。インテリジェントな意思決定の未来はここから始まる

対話型、コンテキスト対応、クラウドネイティブ。それがビジネス・インテリジェンス（BI）の未来です。経営者の90%が、2027年までに、AI エージェントによってチームが静的レポートを超えてリアルタイムの予測分析に移行できるようになると予想しています。そして75%以上が、これらのエージェントがほどなくトランザクション・ワークフローを完全に自動化すると考えています。

IBM watsonx BIは、この瞬間と未来を見据えて設計されています。信頼性と拡張性を確保しながら、ユーザーが自然言語で質問し、洞察の生成を加速し、企業全体でデータ主導の文化を育むことができるようになります。複数のLLMのサポートと、導入後即座に利用可能な統合機能を備え、既存のワークフロー、データレイクハウス、またはレポート・ツールにシームレスに統合され、組織の隅々まで信頼性、スピード、規模を行き渡らせます。