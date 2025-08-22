IBM watsonx BIがIBM Cloudで一般提供開始。インテリジェントな意思決定の未来はここから始まる

2025年8月22日
新機能：IBM® watsonx BIは、IBM® Cloud上で一般提供されています。AI搭載のインテリジェンスと管理されたセマンティック・モデルを組み合わせることで、お客様のビジネス・ロジックに基づいた、一貫した説明可能な洞察を提供します。
対話型、コンテキスト対応、クラウドネイティブ。それがビジネス・インテリジェンス（BI）の未来です。経営者の90%が、2027年までに、AI エージェントによってチームが静的レポートを超えてリアルタイムの予測分析に移行できるようになると予想しています。そして75%以上が、これらのエージェントがほどなくトランザクション・ワークフローを完全に自動化すると考えています。
IBM watsonx BIは、この瞬間と未来を見据えて設計されています。信頼性と拡張性を確保しながら、ユーザーが自然言語で質問し、洞察の生成を加速し、企業全体でデータ主導の文化を育むことができるようになります。複数のLLMのサポートと、導入後即座に利用可能な統合機能を備え、既存のワークフロー、データレイクハウス、またはレポート・ツールにシームレスに統合され、組織の隅々まで信頼性、スピード、規模を行き渡らせます。
未来は、データのスピードで考察し、行動できる組織にかかっています。Watsonx BIは単なる分析ツールではなく、ビジネスを理解し、重要な洞察を明らかにし、すべての回答の背後にある「理由」を説明する思考パートナーです。競争力が数カ月単位ではなく瞬時に決まる世界において、watsonx BIを使用すれば、常に最も重要な事柄への行動を起こせるようになります。
インサイトをただ待つ時代は終わりました。watsonx BI がIBM Cloudで稼働します。これはほんの始まりにすぎません。エージェント分析の新境地を開拓するにつれて、さらに多くのイノベーションが登場します。ぜひ、watsonx BI techxchange コミュニティに参加してください。何がうまくいったのか、意外だったことは何か、次のリリースで期待することなどをお知らせください。共に、インテリジェントな意思決定の次章を決めていきましょう。