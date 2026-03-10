IBM® Z環境での運用に関する知識は、多くの場合、現地の言語で作成された手順書、トラブルシューティング・ガイド、手順などの独自の文書に記載されています。組織が世界規模で事業を展開する中、言語の違いによって、その知識へのアクセスや適用の効率が制限される可能性があります。

このリリースでは、顧客はサポートされている言語のドキュメントを取り込むことができます。1ユーザーは、ソース資料を変換したり再フォーマットしたりすることなく、取り込んだコンテンツと同じ言語で質問し、回答を受け取ることができます。

この機能は、組織が次のことを行えるように設計されています。

言語固有の独自コンテンツを重複せずに使用する

グローバル・チームにローカライズされたサポート・エクスペリエンスを提供する

さらに、新しいドキュメンテーション取り込みインターフェースにより、ドキュメンテーションのアップロード、管理、保守の方法が簡素化されます。企業が管理作業を軽減することで、チームは知識を正確かつ最新の状態に保つことに集中できます。

これらの機能強化を組み合わせることで、企業独自の知識にアクセスできるようになり、ユーザーはいつでも質問に対するタイムリーな回答を得られるようになります。