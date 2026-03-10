このリリースは、安全なエンタープライズ対応のAI機能をIBM® Z環境内で直接提供し、組織がガバナンスと制御を維持しながら複雑さを簡素化できるようにするというIBMの取り組みを強化するものです。
このリリースでは、次の4つの主要な機能を導入します。
IBM® Z環境での運用に関する知識は、多くの場合、現地の言語で作成された手順書、トラブルシューティング・ガイド、手順などの独自の文書に記載されています。組織が世界規模で事業を展開する中、言語の違いによって、その知識へのアクセスや適用の効率が制限される可能性があります。
このリリースでは、顧客はサポートされている言語のドキュメントを取り込むことができます。1ユーザーは、ソース資料を変換したり再フォーマットしたりすることなく、取り込んだコンテンツと同じ言語で質問し、回答を受け取ることができます。
この機能は、組織が次のことを行えるように設計されています。
さらに、新しいドキュメンテーション取り込みインターフェースにより、ドキュメンテーションのアップロード、管理、保守の方法が簡素化されます。企業が管理作業を軽減することで、チームは知識を正確かつ最新の状態に保つことに集中できます。
これらの機能強化を組み合わせることで、企業独自の知識にアクセスできるようになり、ユーザーはいつでも質問に対するタイムリーな回答を得られるようになります。
IBM® Zを使用するカスタマーにとって、セキュリティーは依然としてビジネスの基盤です。認証および承認のメカニズムは企業によって異なるため、導入には既存のインフラストラクチャーとの互換性が重要です。
RACFに加えて、IBM® watsonx Assistant for Zは、SAF（System Authorization施設）を使用することで、ACF2とTop Secretをサポートし、IBM® Z環境ですでに使用されている認証と承認のフレームワークとの統合を可能にします。
拡大された統合：
IBM® watsonx Assistant for Zは、確立されたセキュリティー・フレームワークをサポートすることで、組織が信頼できる管理を中断することなくエージェント型AI機能を導入できるように構築されています。
AIエージェントは、構造化された決定論的なワークフローを正確に実行できるときに価値を生み出します。これまでは、このようなワークフローの構築にはスクリプトの専門知識と手動の構成が必要であったため、多くのチームにとってオートメーションは手の届かないものでした
本リリースのAgent Builderには、チームがAI駆動型ワークフローを設計・運用する方法を変革するグラフィカルなフロー・ビルダーが含まれています。直感的なドラッグ・アンド・ドロップ・インターフェースを使用することで、開発者は自動化を視覚的に設計し、リアルタイムでテストし、デプロイメント前にフローを改良できます。
ビルダーを使用すると次のことができます。
より高度なユースケースをサポートするために、次の3つの追加機能が含まれています。
これらの機能強化は、制御性と決定性を維持しながらワークフロー開発の障壁を下げることで、組織全体のチームがIBM® Z環境全体でオートメーションを効率的に設計および拡張できるように構築されています。
インストールと構成の手順は時間がかかり、手作業によるミスが発生しやすくなります。このプロセスを合理化するために、IBM® watsonx Assistant for Zにはインストール・プロセスの主要な部分のオートメーション機能が含まれています。
手動の設定手順を減らし、デプロイメント時間を短縮し、セットアップ・エラーのリスクを低減し、より予測可能なエクスペリエンスを実現するように構築されています。インストールを簡素化し、複雑さを軽減することで、チームは価値を迅速に実現できます。
多言語の知識の取り込み、グラフィカルなワークフロー開発、拡張された認証サポート、合理化されたインストール・ツールにより、このリリースではIBM® Z環境向けの安全でスケーラブルなAIソリューションとしてIBM® watsonx Assistant for Zをさらに強化します。
企業が基幹システムのモダナイズを進める中、IBM® watsonx Assistant for Zは、オペレーションの簡素化、アクセシビリティーの拡大、メインフレームを定義する信頼できるセキュリティー基準の維持に役立ちます。
IBM® watsonx Assistant for Zの最新の機能強化は、2026年3月13日以降、一般提供される予定です。このリリースでは、ナレッジへのアクセスを簡素化し、ワークフロー開発を合理化し、IBM® Z環境のセキュリティー統合を拡張する新機能が導入されます。
IBM® watsonx Assistant for ZがIBM® Z環境を簡素化し、モダナイズする方法をご覧ください。
IBM® watsonx Assistant for Zの製品ページにアクセスしてください
エージェント型AIのウォークスルー・ビデオをIBM® Zで見る
1言語サポートはLLMに依存します。Graniteがサポートする言語：中国語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語。Llamaがサポートする言語：英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語。