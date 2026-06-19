IBM watsonx.ai v2.4：企業向けAI開発をガバナンスの下でさらに拡張

このリリースにより、管理対象モデルへのアクセスが拡大され、共有プラットフォーム・オペレーションが強化され、新たなAIワークロードへの対応が追加されるとともに、お客様は本番環境への移行に向けて、影響を受けるアセットをモダナイズするためのより明確な道筋を得られます。
IBM watsonx.ai v2.4は、より多くのモデルの選択肢、より強力なガバナンス、モダナイズされたランタイム、ハイブリッド環境全体における柔軟性の向上により、お客様がAIを構築および拡張できるように設計されています。このリリースにより、管理対象モデルへのアクセスが拡大され、共有プラットフォーム・オペレーションが強化され、新たなAIワークロードへの対応が追加されるとともに、お客様は本番環境への移行に向けて、影響を受けるアセットをモダナイズするためのより明確な道筋を得られます。
企業がAI運用モデルに向けて構築を進める中で、必要となるのは個別のAIツールだけではありません。企業データから得られる信頼できるインテリジェンス、モデルやアプリケーション全体にわたるガバナンスを適用したアクション、ハイブリッド環境全体にわたる運用制御、そしてAIの開発、デプロイ、拡張の各段階に組み込まれた信頼性が必要です。Watsonx.ai v2.4は、チームによるモデルへのアクセス、データの準備、使用状況の管理、ランタイムのモダナイズ、エンタープライズ環境全体でのAI開発のより安全な運用を支援することで、その基盤をサポートします。
watsonx.ai v2.4の最も重要なアップデートの1つは、Model Gatewayの継続的な拡張です。組織が、より多くのプロバイダーやホスティング環境で、より多くの基盤モデルを使用すると、モデルへのアクセスが断片化される可能性があります。開発者は柔軟性を求めるかもしれませんが、管理者はアクセス、ポリシー、使用、監査を一貫して制御する必要があります。
Model Gatewayは、OpenAI対応の共通APIインターフェースを通じて基盤モデルに接続・使用するための統一された方法をチームに提供することで、この課題の解決を支援します。このリリースで、Model Gatewayには次のような機能が追加されます。
お客様は、エンタープライズとしての管理を維持したまま、より多くのモデルから選択できるようになります。開発者は自分のユースケースに合ったモデルを利用でき、管理者はモデル・プロバイダーと環境全体でより一貫したガバナンス、アクセス、監査ポリシーを適用できます。
watsonx.ai v2.4は、Red Hat AI Enterpriseとの連携を含む、より広範なプラットフォーム戦略も反映しています。
Red Hat AI Enterpriseを使用した新しいwatsonx.aiバンドルは、Red Hat AI Enterpriseの生成AI機能とwatsonx.aiの従来の機械学習機能を組み合わせて設計されています。今後、Document Understandingや非構造化Synthetic Data Generationなどの機能に必要なLLMは、Model Gatewayを介して接続されるRed Hat AI EnterpriseのRed Hat AI Inferenceコンポーネントによって提供される予定です。
クライアントにとっては、より明確なエンタープライズAIアーキテクチャーが実現します。
このアプローチは、オープンでハイブリッドなAIインフラストラクチャーをサポートするとともに、クライアントがモデルへのアクセス、利用、デプロイメントに対するエンタープライズレベルの管理を維持できるよう支援します。
AIの導入が事業単位、チーム、環境全体に拡大するにつれて、多くの組織では、グループごとに個別のインスタンスを作成することなく、プラットフォームへのアクセスを拡張する必要があります。
watsonx.ai v2.4では、各テナントのデータ、構成、ワークロードを分離しながら、複数のテナント間で単一のプラットフォーム・インスタンスを安全に共有できるように、マルチテナント・サポートが導入されています。これにより、ガバナンスの要件を満たすAIワークロードに必要な分離を維持しながら、コスト効率、拡張性、リソース利用率を向上させることができます。
マルチテナント・サポートは、Decision Optimization、Data Refinery、SPSS Modeler、Synthetic Data Generator、RStudio、機械学習向けAutoAI、Prompt Lab、Vector Index、Document Understanding、Deep Learning Training、ML Inferencing、DL Inferencingなどのwatsonx.aiコンポーネント全体で利用できます。
watsonx.aiが、IBM Spyreを搭載したIBM ZおよびIBM LinuxONEで利用可能になりました。これにより企業は、クリティカルなデータやワークロードがすでに存在する場所で生成AI推論を実行できます。
GraniteやMinistralなどの基盤モデルに加え、Prompt Lab、ガードレール、Document Understanding、AutoAI、Jupyter Notebooks、Watson Machine Learning、Watson Studioなどの機能もサポートしており、お客様はプラットフォーム上でAIを構築、デプロイ、拡張できます。
これにより、データ移動を削減し、セキュリティーとデータ主権を強化するとともに、ミッションクリティカルなユースケースで低レイテンシーのAI処理を実現できます。
watsonx.ai v2.4では、モデルの選択、データ準備、合成データ生成、最適化、チャット機能、ランタイム・サポートなどの分野で、新機能や機能強化も追加されています。
新しい基盤モデルにより、音声、ビジョン・ランゲージ、効率的な大規模言語モデルなどのユースケースを含む、新たなAIワークロードへの対応が拡大します。これらの機能追加により、チームは性能、レイテンシー、コスト、モダリティー、デプロイメントの制約など、ワークロード固有の要件に基づいてモデルを選択できるようになります。
合成データ・ジェネレーターの機能強化により、構造化された合成データ生成をプログラムで使用するためのAPIが導入され、ユーザーがスクリプトを直接送信し、合成データ生成を既存のワークフローに統合できるようになりました。このリリースでは、非構造化合成データ生成のためのLLM選択も追加されています。
Data Refineryでは、Spark 3.5、Microsoft Azure Databricks、Vertica、ジョブ・パラメーター化、ジョブの開始中にキャンセルする機能、レビュー・フォルダーのサポートが追加されています。これらの更新プログラムにより、データ・エンジニアやデータサイエンティストは、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でデータをより効率的に準備し、管理できるようになります。
Decision Optimizationでシナリオ比較がサポートされるようになり、ユーザーは2つのシナリオ間の相違点や類似点を比較して可視化できるようになりました。これにより、チームはサプライチェーン計画、代替スケジュール、リソース割り当て戦略、その他の最適化シナリオをより明確に評価できるようになります。
Text Chat APIでは、入力ペイロード内の推論トークンの処理がサポートされ、アプリケーションが複数ターンにわたって、より正確でコンテキストを考慮した会話を維持できるようになります。
Watson Machine LearningのデプロイメントではSpark 4.0のサポートも追加され、本番環境の機械学習ワークロードのデプロイメント・スタックのモダナイズに役立ちます。ドラフトによると、この機能は第2四半期末に利用可能になる予定です。
watsonx.ai v2.4には、ランタイム、パッケージ管理、非推奨機能、削除項目に関する変更が複数含まれており、お客様はアップグレード計画の一環としてこれらを確認する必要があります。
2026年6月11日以降、お客様はIBMランタイム24.1をベースとするソフトウェア仕様を使用して、新しいノートブック、カスタム環境、またはデプロイメントを作成できなくなります。watsonx.ai Runtimeおよびwatsonx.ai StudioにおけるIBM Runtime 24.1のサポートは、2026年7月9日に終了する予定です。お客様は、中断を避けるため、影響を受ける資産とワークフローをIBM ランタイム 25.1に移行する必要があります。
このリリースでは、Anacondaパッケージが廃止され、Python仮想環境とpipパッケージ・マネージャーに置き換えられます。チームは依存関係をレビューし、必要に応じてノートブックとジョブを更新し、パッケージのインストール・プロセスがPython仮想環境とpipで動作することを確認する必要があります。
クライアントは、非推奨および廃止された機能、モデル、ランタイム、および抽出機能もレビューして、既存のワークロードが影響を受けるかどうかを判断する必要があります。将来削除される予定のため非推奨となる機能には、IFM、Tuning Studio、古いバージョンのscikit-learnで構築された一部の機械学習モデル、Python 3.11およびR 4.3向けのSpark 3.5とSpark 4、do_20.1ランタイム、ならびにText ExtractionのGeneric KVP機能が含まれます。mistral-medium-2505、ministral-8b-instruct、allam-1-13b-instruct、codestral-2501、granite-guardian-3-8b、granite-guardian-3-2b、granite-3-2-8b-instructなど、複数の基盤モデルも非推奨となります。
このリリースで削除された項目には、Python 3.11およびR 4.3を搭載したSpark 3.4、ランタイム 24.1、Anacondaパッケージ、pixtral-12b、およびGranite-vision-3-2-2bが含まれます。Anacondaパッケージの使用を継続する場合は、Anaconda, Inc.と直接、別途有効なライセンス契約を締結する必要があります。
watsonx.ai v2.4の導入を計画しているお客様は、次の4つのアクションに重点を置く必要があります。
watsonx.ai v2.4 では、IBMは、モデルの選択肢の拡大、デプロイメントの柔軟性の向上、ガバナンスの強化、共有プラットフォーム・オペレーション、そしてスケールに対応したモダナイズされた基盤を通じて、お客様がエンタープライズAI開発を本番環境に向けてさらに前進させられるよう支援しています。
企業にとって、その組み合わせは重要です。AI開発は、ガバナンスを備えたハイブリッドな本番運用の取り組みへと進化しつつあります。watsonx.ai v2.4は、エンタープライズAIに必要な制御、セキュリティー、柔軟性を維持しながら、チームがより迅速に作業を進められるよう支援します。