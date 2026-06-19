IBM watsonx.ai v2.4：企業向けAI開発をガバナンスの下でさらに拡張

企業がAI運用モデルに向けて構築を進める中で、必要となるのは個別のAIツールだけではありません。企業データから得られる信頼できるインテリジェンス、モデルやアプリケーション全体にわたるガバナンスを適用したアクション、ハイブリッド環境全体にわたる運用制御、そしてAIの開発、デプロイ、拡張の各段階に組み込まれた信頼性が必要です。Watsonx.ai v2.4は、チームによるモデルへのアクセス、データの準備、使用状況の管理、ランタイムのモダナイズ、エンタープライズ環境全体でのAI開発のより安全な運用を支援することで、その基盤をサポートします。

watsonx.ai v2.4の最も重要なアップデートの1つは、Model Gatewayの継続的な拡張です。組織が、より多くのプロバイダーやホスティング環境で、より多くの基盤モデルを使用すると、モデルへのアクセスが断片化される可能性があります。開発者は柔軟性を求めるかもしれませんが、管理者はアクセス、ポリシー、使用、監査を一貫して制御する必要があります。

Model Gatewayは、OpenAI対応の共通APIインターフェースを通じて基盤モデルに接続・使用するための統一された方法をチームに提供することで、この課題の解決を支援します。このリリースで、Model Gatewayには次のような機能が追加されます。

プロバイダー、モデル、機密情報、ポリシー、使用制御を構成するための管理者UI

Prompt Labとの統合

OpenAI互換の推論APIのサポート

統合APIを介したローカル・ホスト・モデルへのアクセス

プロンプトテンプレートのサポート

標準化されたCADF準拠の監査記録

プロバイダー、モデル、使用状況を管理するためのテナント管理API

Mistral、Cohere、xAIなど、モデル・プロバイダーのサポートを拡大

安全なアクセスのためのユーザーアカウントベースの認証

お客様は、エンタープライズとしての管理を維持したまま、より多くのモデルから選択できるようになります。開発者は自分のユースケースに合ったモデルを利用でき、管理者はモデル・プロバイダーと環境全体でより一貫したガバナンス、アクセス、監査ポリシーを適用できます。