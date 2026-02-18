IBM Ventures、Quantumイノベーションを加速するためにSQKとQodeX Quantumに投資

2023年に設立されたシアトルを拠点とするスタートアップ企業であるSQKは、Quantum/古典的ハイブリッド・アルゴリズムを医用画像再構成に適用するという革新的なアプローチによってIBMに感銘を与えました。この機能は、腫瘍学、心臓血管ヘルス、神経科学における診断を変革するものです。SQKは、医療業界で最も差し迫ったニーズの1つに所在地、イメージングの精度と効率を向上させることで、有意義な影響を与えることができます。IBMは、SQKの成長に不可欠な参考情報、指導、戦略的つながりを提供します。

2025年に設立されたシカゴを拠点とするスタートアップ企業QodeX Quantumは、QuantumネイティブのAIモデルを実現するという大胆なビジョンで際立っていました。QodeXは、量子コンピューティングを機械学習ワークフローにシームレスに統合するプラットフォームを構築することで、エンタープライズ分析と意思決定を再定義するスペースであるQuantum AIの最前線を前進させています。同様に、IBMは、IBMのQuantumテクノロジー、貴重なネットワーク、顧客エコシステムへのアクセスを提供することで、QodeXが持続的かつ長期的な成長を達成できるよう支援することを目指しています。