IBM Ventures、Quantumイノベーションを加速するためにSQKとQodeX Quantumに投資

IBMは、QuantumソフトウェアがQuantumコンピューターから現実世界の価値を解き放つ鍵であると考えています。
IBMは、QuantumソフトウェアがQuantumコンピューターから現実世界の価値を解き放つ鍵であると考えています。そのため私たちはQuantumソフトウェアの開発とオープンソースのQuantumソフトウェア開発キット、Qiskit® の維持に取り組むと同時に、Quantumアプリケーションの先駆者であるスタートアップ企業と提携し、投資することで、導入と影響の加速に取り組んでいます。
私たちは、Duality Quantumスタートアップ・アクセラレータープ・ログラムの初期段階にある2つのスタートアップ、SQKとQodeX Quantumへの最新の投資を誇りを持って発表します。これらはAlchemist Chicagoアクセラレーターの初回コホートのフェーズ2に選ばれました。
これらの企業はQuantumソフトウェアのブレークスルーの次なる波を代表しており、ヘルスケアと機械学習におけるクリティカルな課題に取り組む能力で際立っています。彼らの仕事は、量子コンピューティングが業種・業務の変革的なソリューションの提供に向けてどのように推進されているかを示しています。
2023年に設立されたシアトルを拠点とするスタートアップ企業であるSQKは、Quantum/古典的ハイブリッド・アルゴリズムを医用画像再構成に適用するという革新的なアプローチによってIBMに感銘を与えました。この機能は、腫瘍学、心臓血管ヘルス、神経科学における診断を変革するものです。SQKは、医療業界で最も差し迫ったニーズの1つに所在地、イメージングの精度と効率を向上させることで、有意義な影響を与えることができます。IBMは、SQKの成長に不可欠な参考情報、指導、戦略的つながりを提供します。
2025年に設立されたシカゴを拠点とするスタートアップ企業QodeX Quantumは、QuantumネイティブのAIモデルを実現するという大胆なビジョンで際立っていました。QodeXは、量子コンピューティングを機械学習ワークフローにシームレスに統合するプラットフォームを構築することで、エンタープライズ分析と意思決定を再定義するスペースであるQuantum AIの最前線を前進させています。同様に、IBMは、IBMのQuantumテクノロジー、貴重なネットワーク、顧客エコシステムへのアクセスを提供することで、QodeXが持続的かつ長期的な成長を達成できるよう支援することを目指しています。
IBMのQuantumストラテジーの一環は、ソフトウェア・エコシステムの成長を加速して、Quantumコンピューターの可能性を解き放つのに役立つアルゴリズムやアプリケーションをはこちらすることです。
このビジョンを推進するために、私たちはシカゴ大学のPolsky Centerのquantumソフトウェア・スタートアップ向けと提携し、Alchemist Chicagoアクセラレーターの2段階プログラムに参加しました。
IBMは、参考情報、ビジネス・ガイダンス、資本を組み合わせることで、Quantumスタートアップ企業が画期的な科学と現実世界の影響とのギャップを埋めるのに役立つ包括的なエコシステムを構築しています。
イリノイ州は、このビジョンで中心的な役割を果たしています。イリノイ州量子およびマイクロエレクトロニクスパークでのIBM Quantum System Two®の計画的なデプロイメントと、National Quantum Algorithm Centerの設立により、この地域はQuantumイノベーションの世界的ハブとして頭角を現しつつあります。これらの投資を通じて、IBMはイリノイ州での協力関係を深め、この地域がQuantum分野のブレークスルーの土台であり続けることを目指しています。
IBMは、SQKやQodeXのような量子ソフトウェアイノベーターを支援し、長期的な地域研究協力やNational Quantum Algorithm Centerを支援することで、有用な量子コンピューティングの約束を現実に近づける強固なQuantumエコシステムを構築しています。
これらの投資はほんの始まりにすぎません。量子コンピューティングの未来を創るパートナーたちとのパートナーシップに取り組んでいます。現実世界の課題を解決するQuantumアプリケーションを開発されている方は、こちらから弊社とつながり、弊社と一緒に成長を加速する方法はこちら。