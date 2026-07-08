IBM Turbonomic Parking Edition：ワークロードのパーキングにより、アイドル状態のクラウド支出を削減

IBM Turbonomic Parking Editionは、不要なときにクラウド・ワークロードを停止し、業務需要が戻った際に再開できるよう支援します。
IBM Turbonomic Parking Editionは、不要なクラウド・ワークロードの停止と、必要になった際の再開を自動化することで、チームを支援します。定義した期間、アイドル状態のワークロードをパーキングし、必要になった際に再び起動することで、回避可能なクラウド支出の削減を支援するよう設計されています。
クラウド・コストの最適化は、多くの場合、「費用はどこに使われているのか？」という身近な疑問から始まります。しかし、多くの組織にとって、より難しいのは、その答えが分かった後に何をすべきかということです。
マルチクラウド環境では、新しいアプリケーション、ユーザー数の増加、データの増大、AIの実験、開発サイクルの高速化など、正当な理由によってクラウド支出が増加することがあります。しかし、そのすべてが事業価値に結びついているわけではありません。支出の一部は、誰にも必要とされないまま稼働し続けているリソースによるものです。
さらに、クラウドの無駄な支出は、気付かれにくいところに潜んでいることが少なくありません。金曜日のテスト・サイクル終了後も、開発環境が週末を通して稼働し続けます。作業が完了した後も、保守システムがオンラインのままになっています。需要が減少した後も、非本番データベースが長期間にわたってコストを消費し続けます。これらのリソースは、それぞれを見ると小さなものに思えるかもしれません。しかし、チーム、クラウド・アカウント、タイムゾーン、アプリケーションの依存関係全体にわたると、継続的な運用コストとなる可能性があります。
業界の調査では、クラウド支出の無駄が依然として根強い課題であることが示されています。SpendArkの「State of Cloud Waste 2026」レポートによると、組織ではクラウド支出の推定27%が無駄になっており、その中でもアイドル状態のコンピュート・リソースが最大の無駄のカテゴリーとして特定されています。正確な割合は組織によって異なりますが、その傾向は共通しています。開発環境やテスト環境は夜間も稼働し続け、保守システムは作業完了後もオンラインのままとなり、非本番リソースは需要が減少した後も長期間にわたってコストを消費し続けます。
CIOやCTOにとって、アイドル状態のクラウド・コストはガバナンス上の課題となります。FinOpsチームにとっては、予算の説明責任が複雑になります。クラウドオペレーションチームにとっては、実行上の課題が生じます。また、アプリケーション所有者にとっては、信頼への懸念が生じます。コスト管理によって、チームが頼っている作業が中断されないという確信が必要です。
したがって、アイドル状態のクラウド・コストは単なる可視性の問題ではありません。運用モデルの問題です。
IBM Turbonomic Parking Editionは、スケジュールとパーキング・ポリシーを通じて、必要に応じてクラウド・ワークロードをパーキングするための体系的な方法をチームに提供します。パーキング・アクションでは、クラウド・リソースを一定期間停止してクラウド費用の削減を図り、必要になった時点でそれらのリソースを再び起動します。これにより、チームはアイドル状態の支出を特定するだけでなく、ガバナンスに基づいたアクションを実行できるようになります。
営業時間外など一定時間アイドル状態になるワークロードや、定期的に保守が実施されるワークロードは、パーキングの理想的な対象です。カレンダーのリマインダー、一時的なスクリプト、複数のクラウド・コンソールにまたがる手動シャットダウンに頼る代わりに、チームはパーキングを繰り返し実施できる運用プラクティスとして活用できます。
価値は、ワークロードを停止できるということだけではありません。パーキングを一貫性があり、ガバナンスに基づき、チームの実際の業務の進め方に沿って運用できるようになることに価値があります。
一般的な企業シナリオを考えてみましょう。あるプラットフォーム・チームが、クラウド・ベースの開発環境、テスト環境、保守環境を利用する複数のアプリケーション・チームをサポートしています。これらの環境は、勤務時間中やリリース期間中、あるいは予定された検証作業の際には重要です。しかし、夜間や週末、計画的なダウンタイム期間中まで継続して稼働させておく必要はない場合があります。体系的なアプローチがなければ、各チームがそれぞれ異なる方法でシャットダウンを行ったり、まったくシャットダウンを行わなかったりする可能性があります。財務部門はコストを、オペレーション部門は複雑さを、そしてエンジニアリング部門はリスクを重視します。
パーキングは、これらのチームに共通の管理ポイントを提供します。スケジュールによって、予測可能な利用パターンに対応できます。ポリシーによって、チームはパーキングを一貫した方法で大規模に適用できるようになります。さらに、Turbonomic Parking Editionはクラウド・プロバイダーからパーキング可能なワークロードを検出し、Parkingページに表示するため、チームは複数のクラウド・コンソールで手作業による確認に頼るのではなく、より明確な運用状況を把握しながら作業できます。
より複雑なアプリケーションの場合、Turbonomic Parking Editionはワークロード・セットもサポートします。ワークロード・セットでは、パーキング可能なワークロードをグループ化できるため、パーキング操作の際に関連するリソースをまとめて管理できます。例えば、チームは、同じアプリケーションに属する仮想マシンとデータベース・サーバーをグループ化し、より適切な順序で開始および停止できるように、起動遅延と停止遅延を設定できます。実際のアプリケーションは必ずしも単一のリソースではないため、これが重要です。多くの場合、適切な順序で停止および起動する必要がある複数のコンポーネントで構成されています。
IBM Turbonomic Parking Editionは、次のような一般的なユースケースをサポートしています。
パーキングは、ワークロードを停止することでコンピュート・コストの削減に役立ちますが、ストレージ料金は引き続き発生する場合があります。この違いを理解することが重要です。効果的なクラウド・コスト最適化は、実態以上の期待ではなく、透明性に基づいています。
IBM Turbonomic Parking Editionは、コスト最適化ストラテジーと日々の運用を結び付けるのに役立ちます。FinOpsチームは、回避可能な支出を削減するための仕組みを手に入れることができます。オペレーションチームは、一貫した方法でパーキングを実行できるようになります。アプリケーション・チームは、実際のワークロードの動作と依存関係のパターンを反映させることができます。経営幹部は、クラウド・コスト・ガバナンスから運用規律へのより明確な道筋を得ることができます。
クラウドの無駄は、一度きりのクリーンアップ・プロジェクトでは解決できません。必要なのは、チームがアプリケーションを構築し、運用し、管理する方法に組み込める運用プラクティスが必要です。パーキングは、そのようなプラクティスの1つです。目的が明確で、実践的であり、実際の運用に根ざしています。
IBM Turbonomic Parking Editionが、組織が回避可能なクラウド支出の削減にどのように役立つかをご確認ください。