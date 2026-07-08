IBM Turbonomic Parking Edition：ワークロードのパーキングにより、アイドル状態のクラウド支出を削減

クラウド・コストの最適化は、多くの場合、「費用はどこに使われているのか？」という身近な疑問から始まります。しかし、多くの組織にとって、より難しいのは、その答えが分かった後に何をすべきかということです。

マルチクラウド環境では、新しいアプリケーション、ユーザー数の増加、データの増大、AIの実験、開発サイクルの高速化など、正当な理由によってクラウド支出が増加することがあります。しかし、そのすべてが事業価値に結びついているわけではありません。支出の一部は、誰にも必要とされないまま稼働し続けているリソースによるものです。

さらに、クラウドの無駄な支出は、気付かれにくいところに潜んでいることが少なくありません。金曜日のテスト・サイクル終了後も、開発環境が週末を通して稼働し続けます。作業が完了した後も、保守システムがオンラインのままになっています。需要が減少した後も、非本番データベースが長期間にわたってコストを消費し続けます。これらのリソースは、それぞれを見ると小さなものに思えるかもしれません。しかし、チーム、クラウド・アカウント、タイムゾーン、アプリケーションの依存関係全体にわたると、継続的な運用コストとなる可能性があります。

業界の調査では、クラウド支出の無駄が依然として根強い課題であることが示されています。SpendArkの「State of Cloud Waste 2026」レポートによると、組織ではクラウド支出の推定27%が無駄になっており、その中でもアイドル状態のコンピュート・リソースが最大の無駄のカテゴリーとして特定されています。正確な割合は組織によって異なりますが、その傾向は共通しています。開発環境やテスト環境は夜間も稼働し続け、保守システムは作業完了後もオンラインのままとなり、非本番リソースは需要が減少した後も長期間にわたってコストを消費し続けます。

CIOやCTOにとって、アイドル状態のクラウド・コストはガバナンス上の課題となります。FinOpsチームにとっては、予算の説明責任が複雑になります。クラウドオペレーションチームにとっては、実行上の課題が生じます。また、アプリケーション所有者にとっては、信頼への懸念が生じます。コスト管理によって、チームが頼っている作業が中断されないという確信が必要です。

したがって、アイドル状態のクラウド・コストは単なる可視性の問題ではありません。運用モデルの問題です。