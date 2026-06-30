IBM® TurbonomicがRed Hat OpenStackに対応

IBM® Turbonomicは、アプリケーション・リソース管理（ARM）機能をOpenShift上のRed Hat OpenStack Servicesに拡張し、組織がアプリケーションの性能とインフラストラクチャーの効率を維持しながら、エンタープライズおよび通信ワークロードを継続的に最適化できるように支援します。
組織は、仮想マシン環境のモダナイズと仮想化の経済性の変化に対応するため、OpenStackへの移行を加速させています。しかし、多くのチームは、デプロイメント後も依然として同じ課題に直面しています。それは、コストを管理しながら性能を維持する方法です。
OpenStack環境は、大規模に管理するのが複雑な場合があります。チームは、仮想マシン、ホスト、ストレージ、プロジェクトがリソースを消費する仕組みを明確に把握することで、手動介入を減らしインフラストラクチャーの効率を向上させる必要があります。
IBM® Turbonomicは、CPU、メモリー、ストレージ容量、ストレージ・プロビジョニング、IOPS、ストレージ・レイテンシーにわたるリアルタイムおよび過去の需要を継続的に分析し、アプリケーションが何を実行する必要があるかを判断することで、この状況を変えます。次に、チームがアプリケーションの性能を維持しながら、リソース割り当てを最適化するのに役立つ推奨事項を提供します。
Turbonomicは、OpenStack環境全体で仮想マシン、ホスト、プロジェクト、ストレージ・リソースを自動的に検出・監視します。これにより、オペレーション・チームは個々の仮想マシンやホストを個別に管理する必要がなく、リソースの需要と使用率を統合ビューで把握できます。
多くのチームがOpenStack環境の管理をスクリプトや断片化されたツールに頼っています。これらのアプローチは、特に仮想マシンの資産が拡大するにつれて、拡張が困難になることがあります。
IBM® Turbonomicは、一貫性のある自動化されたアプローチを提供します。OpenStackに接続すると、継続的に環境を分析し、性能と効率性の両方を保証するように設計されたアクションを推奨します。チームは、手動のスクリプトや断片化されたオペレーション・ツールに頼ることなく、実行可能な洞察を得ることができます。
この統合は、性能、拡張性、効率性が重要なエンタープライズIT環境と通信環境の両方をサポートします。
組織は以下のことを行えます。
これらの機能により、チームはコストとリスクを削減しながら、既存のインフラストラクチャーでより多くのワークロードを実行できます。
IBM® Turbonomicは、組織がOpenStackプロジェクトの割り当てを理解し、管理するのにも役立ちます。Turbonomicは、ワークロードのスケーリング要件が利用可能なCPUまたはメモリーの割り当てを超える場合を特定することで、アプリケーションの性能に影響を与える前に、チームが容量の制約に事前に対処できるようにします。
より多くの組織がワークロードをVMwareからOpenStackへ移行する中で、予測可能な性能と効率的なリソース管理の必要性が不可欠になっています。
IBM® Turbonomicは、コンピュートとストレージ全体にわたるリソースの需要を可視化し、性能と効率を確保するのに役立つ推奨アクションを提供することで、リスクの軽減を支援します。
OpenStackをサポートすることで、IBM® Turbonomicは、現在のOpenStackからOpenShift、そしてその先へと、Red Hatプラットフォーム全体の最適化を拡張し続けています。
その結果、チームがリソースの需要をよりよく理解し、最適化の推奨に基づいて行動し、アプリケーションの性能を維持し、仮想マシン環境全体のインフラストラクチャーの効率を向上させることができるOpenShift環境が実現します。
Red Hat OpenStack Platform向けIBM® Turbonomicのドキュメンテーションを読む