IBM® TurbonomicがRed Hat OpenStackに対応

組織は、仮想マシン環境のモダナイズと仮想化の経済性の変化に対応するため、OpenStackへの移行を加速させています。しかし、多くのチームは、デプロイメント後も依然として同じ課題に直面しています。それは、コストを管理しながら性能を維持する方法です。

OpenStack環境は、大規模に管理するのが複雑な場合があります。チームは、仮想マシン、ホスト、ストレージ、プロジェクトがリソースを消費する仕組みを明確に把握することで、手動介入を減らしインフラストラクチャーの効率を向上させる必要があります。

IBM® Turbonomicは、CPU、メモリー、ストレージ容量、ストレージ・プロビジョニング、IOPS、ストレージ・レイテンシーにわたるリアルタイムおよび過去の需要を継続的に分析し、アプリケーションが何を実行する必要があるかを判断することで、この状況を変えます。次に、チームがアプリケーションの性能を維持しながら、リソース割り当てを最適化するのに役立つ推奨事項を提供します。

Turbonomicは、OpenStack環境全体で仮想マシン、ホスト、プロジェクト、ストレージ・リソースを自動的に検出・監視します。これにより、オペレーション・チームは個々の仮想マシンやホストを個別に管理する必要がなく、リソースの需要と使用率を統合ビューで把握できます。