IBM TurbonomicがAzure Databricks All Purpose Computeにインテリジェントなライトサイジングを導入

IBM TurbonomicのAzure Databricks All Purpose Computeに関するライトサイジングの推奨事項は、組織がクラウドの無駄を削減し、分析パフォーマンスを向上させ、利用率に基づく洞察を活用して、より適切なリソース決定を行えるよう支援します。
組織は、対話型分析、ノートブック、データに基づく意思決定を支えるためにAzure Databricksを利用しています。しかし、多くのチームは依然として、コンピューティング・リソースを適切なサイズに設定するという共通の課題を抱えています。過剰にプロビジョニングされたクラスターはコストの無駄につながる一方、リソースが不足している環境ではパフォーマンスが低下し、ユーザーの生産性に影響を与える可能性があります。
IBM Turbonomicは、Azure Databricks All Purpose Compute（APC）に対するインテリジェントなライトサイジングの推奨事項により、この課題の解決を支援します。
Azure Databricks APCクラスターには、実際のワークロード要件に合わなくなった固定インスタンス・タイプが設定されていることがよくあります。ビジネス・ニーズの変化に伴い、これらのクラスターは非効率になり、不要なクラウド・コストやパフォーマンスのボトルネックが生じる可能性があります。
この新機能により、IBM Turbonomicは、Databricksのドライバー・ノードとワーカー・ノード全体の実際のCPUおよびメモリー使用率のパターンを継続的に分析します。Turbonomicは、実際のワークロードの動作に基づいて、リソースの無駄を削減しながらパフォーマンスを維持できる最適なVMインスタンス・タイプを推奨します。
手動レビュー、静的なサイジング・ガイドライン、事後対応型のトラブルシューティングに頼る代わりに、プラットフォーム・チームとFinOpsチームは、確信を持って最適化に関する意思決定を行うのに役立つ、明確で実行可能な推奨事項を得られます。
最適化における最大の障壁の1つは、変更による財務上の影響を把握することです。Turbonomicは、各推奨事項をコストの透明性と期待される価値に結び付けることで、この問題に対処します。
お客様は、リソースが過大な箇所を確認し、支出を削減できる機会を特定し、対応する前に削減可能額を把握できます。インフラストラクチャーに関する意思決定をアプリケーションの需要に合わせることで、組織はユーザー・エクスペリエンスを損なうことなく効率を向上できます。
初回リリースでは、ノートブックやアドホック分析などの対話型ワークロードに使用されるAzure Databricks All Purpose Compute環境を対象としています。この対象を絞ったアプローチにより、お客様は、Databricksの継続的な最適化に対する信頼を築きながら、即効性が高く、リスクの低い最適化の機会を活用できます。
このリリースは、最新のデータおよび分析プラットフォーム全体にTurbonomicの最適化機能を拡張するうえで、重要な一歩となります。効果が大きく、リスクの低い垂直スケーリングの推奨事項から始めることで、お客様は価値を迅速に実現し、自動最適化の洞察に対する信頼を確立できます。
組織がAI、分析、クラウドネイティブのデータ・プラットフォームへの投資を続ける中、コスト効率の高いパフォーマンスを維持することがますます重要になっています。Turbonomicは、チームが可観測性の段階から一歩進み、ビジネス成果と運用効率の両方を支える実行可能な最適化へと移行できるよう支援します。
お客様は、Azure Databricks APCのライトサイジング機能を利用し、Databricks環境全体で最適化の機会を今すぐ特定し始めることができます。
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