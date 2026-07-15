IBM TurbonomicがAzure Databricks All Purpose Computeにインテリジェントなライトサイジングを導入

組織は、対話型分析、ノートブック、データに基づく意思決定を支えるためにAzure Databricksを利用しています。しかし、多くのチームは依然として、コンピューティング・リソースを適切なサイズに設定するという共通の課題を抱えています。過剰にプロビジョニングされたクラスターはコストの無駄につながる一方、リソースが不足している環境ではパフォーマンスが低下し、ユーザーの生産性に影響を与える可能性があります。

IBM Turbonomicは、Azure Databricks All Purpose Compute（APC）に対するインテリジェントなライトサイジングの推奨事項により、この課題の解決を支援します。