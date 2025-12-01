IBM TurbonomicとIBM Kubecostを統合してKubernetesのパフォーマンスとコストを最適化

Kubernetes環境は動的で複雑です。IBM Turbonomicはパフォーマンスとコンプライアンスを確保するために長年にわたってリソース管理を自動化してきましたが、これらのアクションのコストへの影響を理解することも同様に重要です。そこでIBM Kubecostの出番です。

この新たな統合により、TurbonomicはKubecost FreeまたはOpenCostからコスト・データを取り込み、オートメーションの推奨事項と共に実行可能なコストに関する洞察を提供できるようになりました。ユーザーは初めて、Turbonomicワークロードの適正化アクションに関連する推定される節約額と投資をプラットフォーム内で直接視覚化できるようになりました。