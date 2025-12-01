IBM TurbonomicとIBM Kubecostを統合してKubernetesのパフォーマンスとコストを最適化
新しいIBM TurbonomicとIBM Kubecostの統合により、コンテナの最適化アクションにおけるコストがリアルタイムで可視化されるため、チームは財務上の影響に基づいてKubernetesリソースの決定を優先順位付けし、自動化できます。
企業がKubernetes環境を拡張するにつれて、性能とコスト効率のバランスを取ることが最優先事項になります。IBMは、IBM TurbonomicでのKubecost統合のパブリック・プレビューにより、Kubernetesに新しいFinOpsイノベーションをもたらします。
Kubernetes環境は動的で複雑です。IBM Turbonomicはパフォーマンスとコンプライアンスを確保するために長年にわたってリソース管理を自動化してきましたが、これらのアクションのコストへの影響を理解することも同様に重要です。そこでIBM Kubecostの出番です。
この新たな統合により、TurbonomicはKubecost FreeまたはOpenCostからコスト・データを取り込み、オートメーションの推奨事項と共に実行可能なコストに関する洞察を提供できるようになりました。ユーザーは初めて、Turbonomicワークロードの適正化アクションに関連する推定される節約額と投資をプラットフォーム内で直接視覚化できるようになりました。
このパブリック・プレビューでは、統合は最も影響力のあるユースケースの1つであるワークロードの適正化に焦点を当てています。
Turbonomicは、KubernetesおよびRed Hat OpenShift環境全体でCPUとメモリーの要求と制限を継続的に分析します。Kubecost FreeまたはOpenCostからのコスト・データを使用して、Turbonomicは以下のようなコスト・インパクト・メトリクスを表示するようになりました。
これにより、自動最適化にかつてない透明性がもたらされ、チームはよりスマートでデータ駆動型の意思決定を行えるようになります。
この統合により、コスト・データと自動化されたリソース・アクションがまとめられ、次の機能に反映されているように、チームによる性能と支出の管理方法が強化されます。
このKubecostの統合は、IBMによるTurbonomic、Apptio、Kubecostの買収に続き、IBMのエンドツーエンドFinOpsストラテジーにおける新たなマイルストーンとなりました。これらのソリューションを組み合わせることで、可視性、計画、自動化にわたる包括的なアプローチをクラウド・コストの最適化に活用できます。
今後のイテレーションでは、FinOpsのインテリジェンスとTurbonomicのオートメーションをさらに連携させることで、適正化にとどまらず、さらなる最適化シナリオや、Kubecost Enterpriseとのより深い統合まで、拡大していく予定です。
Kubernetesのコスト最適化の未来を直接ご体験ください。
パブリック・プレビューに今すぐご登録ください。