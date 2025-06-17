IBM Terraform for Z and LinuxONE：大規模にインフラストラクチャー管理を簡素化

IBM Terraform for Zは、組織がコードを使用してインフラストラクチャーを管理し、従来の手動プロセスを自動化された反復可能なワークフローに置き換えることを可能にします。この宣言型アプローチは、人為的エラーを削減するだけでなく、環境全体にわたるリソースのプロビジョニングとスケーリングも加速します。



最新のツールとパイプラインの統合により、メインフレームチームはDevOpsの実践とより良く連携して、規範的なインフラストラクチャー管理サイクルを作成し、制御された反復可能なデプロイメントを可能にします。インフラストラクチャーのベスト・プラクティスを体系化することで、チームはバージョン管理、監査、ロールベースのアクセスでコラボレーションを行い、構成の再利用やポリシー・アズ・コード、ポリシーの自動適用による標準化を行い、セルフサービスで拡張し、構成ドリフトを修正できます。

これによる主要なメリットは、インフラストラクチャーの提供と管理に必要な専門スキルが軽減されることです。これにより、セキュリティーに対するリスクを負うことなく、チームはより迅速に動き、価値実現までの時間が短縮され、ビジネスの機敏性が向上します。