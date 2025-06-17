IBM Terraform for Z and LinuxONE：大規模にインフラストラクチャー管理を簡素化

2025年6月17日

Kara Todd

Terraform for Zは、インフラをコードとして活用し、一貫性がありスケーラブルなアプローチを通じて、チームの力を高めます。

新しくリリースされたTerraform for Zにより、チームは手作業で時間のかかるプロセスから、ダイナミックなビジネス・ニーズに対応する高付加価値の取り組みへと焦点を移すことができます。

エンタープライズ対応で簡素化されたInfrastructure as code

IBM Terraform for Zは、プログラマブルでスケーラブルなアプローチと、業界標準のテクノロジーを活用することで、IBM Zインフラの管理と自動化をこれまで以上に容易にします。

エンタープライズITをどのように変革するのでしょうか?

1. infrastructure as codeで複雑さを簡素化

IBM Terraform for Zは、組織がコードを使用してインフラストラクチャーを管理し、従来の手動プロセスを自動化された反復可能なワークフローに置き換えることを可能にします。この宣言型アプローチは、人為的エラーを削減するだけでなく、環境全体にわたるリソースのプロビジョニングとスケーリングも加速します。
 

最新のツールとパイプラインの統合により、メインフレームチームはDevOpsの実践とより良く連携して、規範的なインフラストラクチャー管理サイクルを作成し、制御された反復可能なデプロイメントを可能にします。インフラストラクチャーのベスト・プラクティスを体系化することで、チームはバージョン管理、監査、ロールベースのアクセスでコラボレーションを行い、構成の再利用やポリシー・アズ・コード、ポリシーの自動適用による標準化を行い、セルフサービスで拡張し、構成ドリフトを修正できます。

これによる主要なメリットは、インフラストラクチャーの提供と管理に必要な専門スキルが軽減されることです。これにより、セキュリティーに対するリスクを負うことなく、チームはより迅速に動き、価値実現までの時間が短縮され、ビジネスの機敏性が向上します。

2. 業界標準への適合

標準化は、効率的なインフラ管理の鍵となります。IBM Terraform for Zは、一貫性のあるコードベースのアプローチを用いてインフラを定義・管理することで、標準化を推進します。オンプレミスでの導入でもクラウドでも、組織は同じTerraformワークフローを活用でき、構成のドリフトリスクを低減し、全体的なシステム信頼性を高めることが可能です。

3. 将来を見据えたエンタープライズIT

IBM Terraform for Zは、企業がデジタル・トランスフォーメーションを加速させ、変化するテクノロジー・ランドスケープに迅速に適応できるよう支援します。組織は、基幹システムの信頼性とセキュリティーを犠牲にすることなく、インフラストラクチャー管理をモダナイズできます。スケーラブルでセキュア、かつ自動化されたオペレーションをサポートし、組織がコントロールを維持しつつ、既存のテクノロジー投資から引き続き価値を得ながらイノベーションを推進できるようにします。

4. Red Hat Ansible Automation Platformとのシームレスな統合

TerraformとAnsibleを併用すると、インフラストラクチャーと構成管理のための完全なソリューションが得られます。Terraformは、IBM ZおよびLinuxONE仮想サーバーや関連するプラットフォーム・リソースなど、プラットフォーム間でのインフラストラクチャーのプロビジョニングと管理に使用され、Ansibleはその基盤となるインフラストラクチャー上でアプリケーション構成とオペレーションをオーケストレーションおよび自動化します。この組み合わせにより、複雑さとリスクを軽減しながら、完全なインフラストラクチャー・ライフサイクル管理が実現し、一貫性と信頼性がありスケーラブルなオートメーション環境が構築されます。

Terraform for Zの動作

次のサンプル・シナリオを確認してみましょう。

ユースケース：オンデマンドのz/OS環境のプロビジョニングと構成。

シナリオ：コアz/OSアプリケーション向けに新しい機能を開発していると想像してください。拡張機能をテストするためには、迅速に新しいオンデマンドのz/OS環境を作成する必要があります。手動プロセスを経験する代わりに、Infrastructure-as-Codeを使用した合理化され、自動化されたアプローチに従います。

仕組み

  1. 承認済みテンプレートから開始：インフラをコードとして記述できるため、システム管理者はテンプレートを開発し、アプリケーション開発者に提供できます。これにより、セルフサービス型のモデルが実現し、インフラの要求を標準的なオートメーション・パイプラインで管理できるようになります。
  2. 構成の定義：オンデマンドz/OS環境に必要な主要な属性を指定してください。これらの属性には、システム・リソース、ネットワーク設定、構成の詳細などが含まれます。
  3. 変更をSCMにプッシュする：変更がソース管理システムにプッシュされると、自動化パイプラインが処理を引き継ぐので、ユーザーは安心して見守ることができます。
  4. オートメーションに任せる：パイプラインの構成に応じて、Terraform またはAnsibleがワークフローを開始し、新しいOn-Demand Environments、インフラ変更の検証、新しい環境の構成を行います。
  5. 通知を受け取る：プロセスが完了すると、ユーザーは自分の環境が使用できるようになったことを示す自動通知を受け取ります。

このリリースは、以下をサポートしています。

  • IBM ZおよびLinuxONE上のKVMおよびz/VM環境のTerraformベースのオートメーション
  • IBM ZおよびLinuxONE上のz/OS仮想開発およびテスト環境のTerraformベースの自動化

Terraformでイノベーションを推進

IBM Terraform for ZおよびLinuxONEは、単なるツール以上の存在であり、エンタープライズITの戦略的な実現を支援する役割を果たします。スキル不足への対応、業界標準との整合、インフラ管理の簡素化を通じて、組織が自社インフラの潜在能力を最大限に引き出せるよう支援します。

