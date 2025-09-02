IBM Technology Expert LabsがAWS Marketplaceでオーストラリアおよび欧州市場に展開

欧州連合とオーストラリアのプライバシー規制当局（オーストラリア情報コミッショナー事務局（OAIC））がプライバシーとAIに関する新しいガイドラインを発表し、規制（欧州AI規制法）がますます強化されている状況を受け、Forrester社などのアナリストは、プロフェッショナル・サービスとシステム・インテグレーターを活用して、組織による実装において成功を支援することの重要性を示唆しています。「AI技術サービスには、AIとデータ・インフラストラクチャー、ガバナンス、トレーニング、イノベーションを網羅する、再現性と拡張性のあるAIソリューションの提供が含まれます。その目標は、現在のニーズをサポートするだけでなく、進化する将来の需要に適応できる拡張性と柔軟性を備えた統合システムを構築することです。」

Fortune 1000企業のほとんどは、現在でも、データとプライバシー、セキュリティー、スキルのギャップ、生成AIのハルシネーション、レガシー・システムとの統合、ハイブリッドクラウドのデプロイメントに関する懸念などを含む障害に悩まされています。これにより、競争力を強化したり、ビジネスの生産性を向上させたりするために、生成AIやクラウド技術を迅速に導入することができなくなる可能性があります。

1月のBytefeedの記事では、Fortune 1000企業を対象とした2025年のAIおよびデータ・リーダーシップ・エグゼクティブ・ベンチマーク調査が取り上げられています。回答者は、2024年にAIテクノロジーを大規模に実装していたのはわずか5%の企業であり、2025年後半には「初期段階の本番運用」に向けて加速する予定の企業が25%から47%になると予測されていることを確認しました。

IBM Technology Expert Labsは、お客様の一部は国境を越えて展開する組織であることから、さまざまな世界市場において、これを本番環境および複数のサイトへとさらに加速できるよう支援したいと考えています。