IBM Technology Expert LabsがAWS Marketplaceでオーストラリアおよび欧州市場に展開

2025年9月2日

執筆者

John Epperly

Global Managing Director, AWS Partnership

IBM

Esther Kim

Global Cross Brand Offering Leader, Technology Expert Labs

IBM

IBM Technology Expert Labs Servicesは、現在、より高度なプロフェッショナル・サービスの提供を開始し、AWS Marketplaceでオーストラリアおよび欧州市場に拡大しています。

私たちは、AWS MarketplaceでのIBM Technology Expert Labs「Advise」で購入できる能力ををさらに拡大し、固定対象範囲と有料のプロフェッショナル・サービス提供する「Implement」（（「ハンズ・オン・キーボード」）カテゴリーで購入できるようになりました。これらのサービスは、IBM Technologyソリューション環境の構築、構成、移行、パフォーマンスの調整および拡張に重点を置いています。

IBM Technology Expert Labsによるサービスは、2025年2月7日に発表された当初の3カ国（カナダ、米国、ブラジル）に加えて、オーストラリア、フランス、ドイツ、オランダ、スイス、英国の6つの追加市場にリモートで提供できるようになります。

AIとハイブリッドクラウドの大規模な導入を希望するフォーチュン1000企業が直面する課題

欧州連合とオーストラリアのプライバシー規制当局（オーストラリア情報コミッショナー事務局（OAIC））がプライバシーとAIに関する新しいガイドラインを発表し、規制（欧州AI規制法）がますます強化されている状況を受け、Forrester社などのアナリストは、プロフェッショナル・サービスとシステム・インテグレーターを活用して、組織による実装において成功を支援することの重要性を示唆しています。「AI技術サービスには、AIとデータ・インフラストラクチャー、ガバナンス、トレーニング、イノベーションを網羅する、再現性と拡張性のあるAIソリューションの提供が含まれます。その目標は、現在のニーズをサポートするだけでなく、進化する将来の需要に適応できる拡張性と柔軟性を備えた統合システムを構築することです。」

Fortune 1000企業のほとんどは、現在でも、データとプライバシー、セキュリティー、スキルのギャップ、生成AIのハルシネーション、レガシー・システムとの統合、ハイブリッドクラウドのデプロイメントに関する懸念などを含む障害に悩まされています。これにより、競争力を強化したり、ビジネスの生産性を向上させたりするために、生成AIやクラウド技術を迅速に導入することができなくなる可能性があります。

1月のBytefeedの記事では、Fortune 1000企業を対象とした2025年のAIおよびデータ・リーダーシップ・エグゼクティブ・ベンチマーク調査が取り上げられています。回答者は、2024年にAIテクノロジーを大規模に実装していたのはわずか5%の企業であり、2025年後半には「初期段階の本番運用」に向けて加速する予定の企業が25%から47%になると予測されていることを確認しました。

IBM Technology Expert Labsは、お客様の一部は国境を越えて展開する組織であることから、さまざまな世界市場において、これを本番環境および複数のサイトへとさらに加速できるよう支援したいと考えています。

新たに6つのグローバル市場に拡大

アジア太平洋およびヨーロッパの多様な市場のお客様にリーチし、デプロイメントを加速させ、価値実現までの時間を短縮できるよう、当社はさらに6つのグローバル市場に拡大しています。

IBM Technology Expert Labsは、世界中で47,000件を超えるクライアント・エンゲージメントに携わり、製品の導入を実現してきました。当社のコンサルタントは、特にIBMテクノロジー・ソフトウェアおよびSaaSソリューションに合わせた製品指向のスキルに関して深い技術的知識を持っています。対象分野における専門家が、お客様のパイロット版の設計、デプロイ、本番環境への拡張を支援します。

今、IBM Technology Expert Labsのコンサルタントは、当社が提供する一連の「Implement」プロフェッショナル・サービスを通じて、組織チームと連携して、計画立案、ヘルス・チェック・アセスメント、アーキテクチャー設計ワークショップを提供するだけでなく、移行の実行、アーキテクチャーの実装、環境の構築、パフォーマンスのファイン・チューニング、セキュリティー機能の構成とカスタマイズ、パブリッククラウドまたはハイブリッドクラウド上での環境の拡張に対応します。「ハンズ・オン・キーボード」と呼ばれるこれらのスコープ・アクティビティーは、クライアントによるIBMテクノロジーの導入を加速させ、クライアントがROIをより迅速に認識できるようにする上で役立ちます。

対象分野における専門家は、当社のベスト・プラクティス・パターンと再利用可能な資産を活用することで、複数の業種・業務にわたるグローバル組織を支援してきた経験と歴史を活かし、企業が試行錯誤を減らして自信を持ってデプロイできるようにするため、お客様にはご安心いただけます。

エンドツーエンドのソリューションでIBMとAWSの全面的なパートナーシップを推進

AWSとIBMは、価値的かつ双方向のパートナーシップを継続してきたことで、IBMはAWSの「Consulting Partner of the Year」「Design Partner of the Year」および「Collaboration Partner of the Year」を受賞しました。IBMは、31のAWSコンピテンシーと23のサービス検証を備えたAWS Premier Tierのパートナーです。98か国で利用可能なIBM、AWS、Red Hatのテクノロジー・ポートフォリオとプロフェッショナル・サービス認定の強力な組み合わせにより、実装プロフェッショナル・サービスの提供を通じて、ビジネス目標を促進するグローバルなクライアントの要件に共同で対応できます。

「欧州とアジア太平洋地域の主要市場全体でIBM Technology Expert Labsの実装サービスを拡大することは、当社の戦略的連携における重要なマイルストーンです」と、AWSの戦略的パートナーシップのグローバル責任者であるHemant Mohan氏は述べています。「世界中の組織がAIおよびクラウドによるトランスフォーメーションの取り組みを加速する中、AWS Marketplaceを通じてIBMの深い技術的専門知識にアクセスできることは、企業がスケーラブルなソリューションを実装しながら複雑な規制要件に対処する上で役立ちます。この拡大は、企業が自信を持ってイノベーションを実現するために必要なツールと専門知識を企業に提供するという、私たちの共通のコミットメントを示しています。」

IBMはテクノロジーとコンサルティングの両面において最大規模のAWSパートナーの一社であり、私たちは、これらの新サービスのリーチをアジア太平洋およびヨーロッパ市場に拡大できることをうれしく思います。エンドツーエンドのソリューションを設計および開発することで、当社のパートナーシップをさらに拡大したいと考えています。

今後の展望：AWS Marketplaceを介してIBM Technology Expert Labsと連携する

IBM Technology Expert Labsのコンサルタントと連携することで、組織内の技術チームを強化し、製品指向の深い専門知識を活用して優れた実行と成果を実現します。今すぐAWS Marketplaceから当社までご連絡ください。

AWSとIBMのパートナーシップの詳細については、AWSにアクセス

詳細については、AWS マーケットプレイスにアクセス