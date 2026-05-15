IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3：エンタープライズ規模でのパートナーのオンボーディングの加速

今日の企業は、数百から数千の取引先とデータを交換しています。しかし、オンボーディングは遅く、手動で、断片化されたままです。

パートナー1社のオンボーディングには数週間かかる場合があり、構成と検証はIT部門に大きく依存する可能性があり、オンボーディングのステータスやパートナーの準備状況の可視性は限られています。その結果、取引の遅延、収益実現の遅延、ITチームへの運用上の負担が生じます。

PEM 6.3を使用することで、チームはパートナーのオンボーディングを、時間のかかる手動のIT依存プロセスから、承認を標準化し、パートナー・データを収集し、構成をSterling B2BiおよびFile Gateway環境に直接プロビジョニングするワークフロー主導のセルフサービス・モデルに移行できます。

PEM 6.3は、パートナーのライフサイクル全体にわたってリアルタイムの可視性、ガバナンス、監査可能性、役割ベースの制御をチームに提供することで、断片化されたオンボーディングの所在地を特定し、パートナーの準備、取引、収益までの時間を短縮しながら、業務上の負担を軽減します。