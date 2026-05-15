IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3：エンタープライズ規模でのパートナーのオンボーディングの加速

IBM Sterling Partner Engagement Manager（PEM）6.3は、ワークフローのオートメーション、セルフサービス、およびSterlingエコシステム全体にわたる統合されたオペレーションによって、パートナーのオンボーディングとライフサイクル管理を合理化します。
IBM Sterling Partner Engagement Manager（PEM）6.3は、パートナーのオンボーディングをワークフロー主導のスケーラブルなプロセスに変えることで、構造化と自動化を実現します。
PEMは、組織と取引先間の集中型オーケストレーション・レイヤーとして機能し、Sterling B2B IntegratorやFile Gatewayに直接統合されます。
今日の企業は、数百から数千の取引先とデータを交換しています。しかし、オンボーディングは遅く、手動で、断片化されたままです。
パートナー1社のオンボーディングには数週間かかる場合があり、構成と検証はIT部門に大きく依存する可能性があり、オンボーディングのステータスやパートナーの準備状況の可視性は限られています。その結果、取引の遅延、収益実現の遅延、ITチームへの運用上の負担が生じます。
PEM 6.3を使用することで、チームはパートナーのオンボーディングを、時間のかかる手動のIT依存プロセスから、承認を標準化し、パートナー・データを収集し、構成をSterling B2BiおよびFile Gateway環境に直接プロビジョニングするワークフロー主導のセルフサービス・モデルに移行できます。
PEM 6.3は、パートナーのライフサイクル全体にわたってリアルタイムの可視性、ガバナンス、監査可能性、役割ベースの制御をチームに提供することで、断片化されたオンボーディングの所在地を特定し、パートナーの準備、取引、収益までの時間を短縮しながら、業務上の負担を軽減します。
PEM 6.3なら、オンボーディングは1回限りの調整やカスタム開発、手動での繰り返しに依存する必要がなくなります。チームは、パートナー・データの収集、レビュー、承認、プロビジョニングの方法をガイドする構造化されたオンボーディング・ワークフローを設計できます。これらのワークフローは、さまざまなパートナー・タイプ、交換プロトコル、コンプライアンス要件にも適応できるため、企業はパートナーの設定を毎回新しいプロジェクトのように感じることなく、より一貫した方法でオンボーディングを拡張できます。
また、PEM 6.3は、オンボーディング・プロセスの一部をパートナーに近づけます。長いEメールやIT部門への度重なる問い合わせに頼る代わりに、パートナーはガイド付きワークフローを通じて必要なデータ、認証情報、構成のインプットを直接送信することができます。これにより、オンボーディングを遅らせる原因となるやり取りの回数を減らし、パートナー企業がプロセスにおける自身の役割を完了するためのより明確な道筋を示すことができます。社内チームにとって、これは、情報収集に費やす時間が減り、パートナー企業がビジネスを開始できるよう準備を整えることに集中できる時間が増えることを意味します。
PEM 6.3の大きな利点の1つは、B2BiやFile Gatewayを含む既存のSterling環境とオンボーディングをより直接的に連携できる点です。パートナー情報が収集および承認されると、チームは重複する構成作業を削減し、ファイル交換向けパートナーのプロビジョニングをより迅速に進められます。これにより、特に大量の取引先オンボーディングを管理する組織において、オンボーディング作業と運用準備完了とのギャップを短縮できます。
PEM 6.3により、各パートナーがオンボーディングプロセスのどの段階にいるのかを、チームがより明確に把握できるようになります。断片的な更新や手動による状況確認に頼るのではなく、チームはパートナーのライフサイクル全体にわたって進捗状況を追跡し、準備状況を監視し、監査証跡を維持することができます。組み込みの承認ワークフローとロールベースのアクセス制御は、組織がガバナンスを一貫して適用するのにも役立ちます。これは、規制された環境や大量のB2B環境では特に重要です。
IBM Sterling Data Exchangeソリューションを使用している組織は、測定可能な成果を報告しています。
これらの改善により、企業は運用コストを増やすことなくパートナーのエコシステムを拡張できます。
PEM 6.3は、企業のB2Bインフラのモダナイズにも対応するよう設計されています。KubernetesおよびRed Hat OpenShift上でのコンテナベースのデプロイメントをサポートし、APIを介してエンタープライズ・システムと接続し、既存のSterlingへの投資と連携します。つまり、組織はパートナーのオンボーディングを、別個のトランスフォーメーション施策として扱うことなくモダナイズできるということです。すでに使用しているB2Bインフラストラクチャーをベースにしながら、オンボーディングをより自動化し、管理し、拡張を容易にすることができます。
IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3は、IBM Sterling Data Exchangeポートフォリオの一部として利用でき、既存のSterling環境と並行してデプロイできます。IBM Sterling Partner Engagement Managerは、企業がB2Bエコシステム全体でパートナーのオンボーディングを手動プロセスからスケーラブルなワークフロー主導のオペレーションに変革するのに役立ちます。