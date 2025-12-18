IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0：次世代のB2Bファイル交換のための最新エクスペリエンス
IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0のリリースにより、IBMは、組織がより迅速に行動し、より安全に運用し、自信を持って拡張できるように設計された、次世代のユーザー・エクスペリエンス、モダナイズされたテクノロジー・スタック、強化されたセキュリティーを提供します。
最新のファイル転送オペレーションは、すべてのデジタル・ビジネスの中心となっています。セキュリティーへの要求の高まり、パートナー・エコシステムの複雑化、データ量の増大に伴い、組織は管理を簡素化し、可視性を強化し、自信を持って拡張できるB2B統合プラットフォームを必要としています。
最新リリースでは、IBMのCarbon Design Languageを使用して完全に再設計された、次世代Sterling File Gateway管理UIが導入されています。新しいインターフェイスは、使いやすさと効率性を重視した、すっきりとしたモダンな外観になっています。
主な改善点は以下の通りです。
その結果、管理者がナビゲーションではなくオペレーションに集中できる、一貫した生産性の高いエクスペリエンスが実現します。
Sterling File Gateway 6.2.2.0では、組織階層とロール・ベースのアクセス・フレームワークが導入され、事業単位全体でのデータ、ユーザー、および権限の管理方法をより詳細に制御できるようになりました。
この機能により、企業は次のことが可能になります。
エンド・ツー・エンドのセットアップ・プロセスをユーザーにガイドするために設計された新しいオンボーディング・ウィザードにより、パートナーのオンボーディングがよりシンプルかつ迅速になりました。
管理者はこのウィザードを使用すると、ユーザー、パートナー、エンドポイント、ルーティング・チャネル、テンプレートなど、必要なすべての資産をガイド付きかつ直感的なシーケンスで作成できます。また、進捗状況を失うことなく、オンボーディング・セッションを保存して再開することもできます。
共有メールボックス・アクセスも追加され、複数のユーザーが共通のエンドポイントを管理して、チーム間のコラボレーションを改善できるようになりました。
運用上の洞察は、新しいSterling File Gatewayダッシュボードとファイル・アクティビティー・ビューにより大きな一歩を踏み出します。これらはファイル転送やシステムの性能について、明確で実行可能な可視性を提供します。
主な特長は次のとおりです。
IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0は、エンタープライズ・ファイル交換の使いやすさ、ガバナンス、およびセキュリティーの大幅な進歩をもたらしました。最新のUI、堅牢なアクセス制御、運用上の洞察、使いやすさを備えたこのリリースにより、組織はB2Bファイル・フローをより自信を持って効率的に管理できるようになります。