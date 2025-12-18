AI（人工知能） ITの自動化

IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0：次世代のB2Bファイル交換のための最新エクスペリエンス

最新リリースでは、IBMのCarbon Design Languageを使用して完全に再設計された、次世代Sterling File Gateway管理UIが導入されています。

公開日 2025年12月18日
積み重ねられたカラフルな輸送コンテナ

IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0のリリースにより、IBMは、組織がより迅速に行動し、より安全に運用し、自信を持って拡張できるように設計された、次世代のユーザー・エクスペリエンス、モダナイズされたテクノロジー・スタック、強化されたセキュリティーを提供します。

次世代の管理エクスペリエンス

最新のファイル転送オペレーションは、すべてのデジタル・ビジネスの中心となっています。セキュリティーへの要求の高まり、パートナー・エコシステムの複雑化、データ量の増大に伴い、組織は管理を簡素化し、可視性を強化し、自信を持って拡張できるB2B統合プラットフォームを必要としています。

最新リリースでは、IBMのCarbon Design Languageを使用して完全に再設計された、次世代Sterling File Gateway管理UIが導入されています。新しいインターフェイスは、使いやすさと効率性を重視した、すっきりとしたモダンな外観になっています。

主な改善点は以下の通りです。

  • ナビゲーションとワークフローの簡素化： 一般的なタスクの画面とクリック数を減らしました。
  • 統合管理：コアとなるSterling File Gatewayタスクの際にB2B Integratorダッシュボードに切り替える必要がなくなりました。
  • より迅速にタスクを完了： より直感的なレイアウトと状況に応じたガイダンス。

その結果、管理者がナビゲーションではなくオペレーションに集中できる、一貫した生産性の高いエクスペリエンスが実現します。

柔軟な組織構造とロール・ベースのアクセス

Sterling File Gateway 6.2.2.0では、組織階層とロール・ベースのアクセス・フレームワークが導入され、事業単位全体でのデータ、ユーザー、および権限の管理方法をより詳細に制御できるようになりました。

この機能により、企業は次のことが可能になります。

  • 柔軟なマルチレベルの階層で組織構造を定義する。
  • 管理の役割とデータ・アクセスを特定の部門または事業単位に割り当てる。
  • 職務の分離とデータの可視化を徹底し、ガバナンスを強化する。
  • 組織単位ごとに、または企業全体にわたってレポートを生成し、統合された洞察を実現する。
  • このフレームワークにより、各ユーザーの適切なレベルのアクセスが保証され、セキュリティーと運用制御の両方が向上する。

パートナーのオンボーディングの合理化

エンド・ツー・エンドのセットアップ・プロセスをユーザーにガイドするために設計された新しいオンボーディング・ウィザードにより、パートナーのオンボーディングがよりシンプルかつ迅速になりました。

管理者はこのウィザードを使用すると、ユーザー、パートナー、エンドポイント、ルーティング・チャネル、テンプレートなど、必要なすべての資産をガイド付きかつ直感的なシーケンスで作成できます。また、進捗状況を失うことなく、オンボーディング・セッションを保存して再開することもできます。

共有メールボックス・アクセスも追加され、複数のユーザーが共通のエンドポイントを管理して、チーム間のコラボレーションを改善できるようになりました。

業務の可視性の向上

運用上の洞察は、新しいSterling File Gatewayダッシュボードとファイル・アクティビティー・ビューにより大きな一歩を踏み出します。これらはファイル転送やシステムの性能について、明確で実行可能な可視性を提供します。

主な特長は次のとおりです。

  • 到着したファイル、成功したルート、失敗したルートのメトリクスを一目で確認。
  • 時間範囲（過去1時間、日、または週）で簡単にフィルタリング。
  • 到着、ルーティング、配送フェーズを含む移送イベントの詳細なドリルダウン。
  • 包括的なトレーサビリティのための再生および再配送履歴。
  • この再設計された運用ビューにより、ファイル転送ワークフロー全体でトラブルシューティングを迅速化し、より確実に意思決定を行うことができます。

エンタープライズによるファイル交換の大きな進歩

IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0は、エンタープライズ・ファイル交換の使いやすさ、ガバナンス、およびセキュリティーの大幅な進歩をもたらしました。最新のUI、堅牢なアクセス制御、運用上の洞察、使いやすさを備えたこのリリースにより、組織はB2Bファイル・フローをより自信を持って効率的に管理できるようになります。

Sandeep Rajput

Product Manager - Sterling Data Exchange