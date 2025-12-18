IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0：次世代のB2Bファイル交換のための最新エクスペリエンス

最新のファイル転送オペレーションは、すべてのデジタル・ビジネスの中心となっています。セキュリティーへの要求の高まり、パートナー・エコシステムの複雑化、データ量の増大に伴い、組織は管理を簡素化し、可視性を強化し、自信を持って拡張できるB2B統合プラットフォームを必要としています。

最新リリースでは、IBMのCarbon Design Languageを使用して完全に再設計された、次世代Sterling File Gateway管理UIが導入されています。新しいインターフェイスは、使いやすさと効率性を重視した、すっきりとしたモダンな外観になっています。

主な改善点は以下の通りです。

ナビゲーションとワークフローの簡素化 ： 一般的なタスクの画面とクリック数を減らしました。

： 一般的なタスクの画面とクリック数を減らしました。 統合管理 ：コアとなるSterling File Gatewayタスクの際にB2B Integratorダッシュボードに切り替える必要がなくなりました。

：コアとなるSterling File Gatewayタスクの際にB2B Integratorダッシュボードに切り替える必要がなくなりました。 より迅速にタスクを完了： より直感的なレイアウトと状況に応じたガイダンス。

その結果、管理者がナビゲーションではなくオペレーションに集中できる、一貫した生産性の高いエクスペリエンスが実現します。