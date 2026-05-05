IBM Sovereign Coreは、検証可能な制御を備えたAI対応のソブリン環境を構築します

AIの台頭はデジタル主権問題への対応圧力を強める一方で、組織がAIに求めるものを再構築しています。

長年にわたり、主権に関する議論はデータの保存場所を中心に展開されてきました。データの保存場所は依然として極めて重要ですが、主権の概念はより広範な課題へと拡大しています。具体的には、誰がプラットフォームを運用しているのか、誰がアクセスを管理しているのか、どのような技術的依存関係が存在するのか、といった点です。この状況は、どのモデルを使用するか、どこでモデルを実行するか、推論をどのように管理するか、コンプライアンスを継続的に実証する方法など、AIの考慮事項によってさらに深刻化しています。

こうした課題の解決を支援するため、IBM Sovereign Coreがリリースされました。IBM Sovereign Coreを活用することで、企業、政府機関、サービスプロバイダーは、データ、運用、ガバナンスを顧客が完全に管理できる、AI対応の主権環境を構築・運用することが可能になります。