IBM Sovereign Coreは、検証可能な制御を備えたAI対応のソブリン環境を構築します

IBM Sovereign Coreは、AIやその他のワークロードを、より優れた制御性、柔軟性、証拠を用いて運用する必要がある組織向けに設計されています。
AIの台頭はデジタル主権問題への対応圧力を強める一方で、組織がAIに求めるものを再構築しています。
長年にわたり、主権に関する議論はデータの保存場所を中心に展開されてきました。データの保存場所は依然として極めて重要ですが、主権の概念はより広範な課題へと拡大しています。具体的には、誰がプラットフォームを運用しているのか、誰がアクセスを管理しているのか、どのような技術的依存関係が存在するのか、といった点です。この状況は、どのモデルを使用するか、どこでモデルを実行するか、推論をどのように管理するか、コンプライアンスを継続的に実証する方法など、AIの考慮事項によってさらに深刻化しています。
こうした課題の解決を支援するため、IBM Sovereign Coreがリリースされました。IBM Sovereign Coreを活用することで、企業、政府機関、サービスプロバイダーは、データ、運用、ガバナンスを顧客が完全に管理できる、AI対応の主権環境を構築・運用することが可能になります。
IBM Sovereign Coreの8つの主要な機能は次のとおりです。
IBM Sovereign Coreは、プラットフォーム・サービス、制御プレーン、およびセキュリティー機能を1つのデプロイメント・モデルに統合します。このプラットフォームは、コンピューティング、ストレージ、ネットワークの各層において、お客様が提供するインフラストラクチャ上で動作するように設計されています。
お客様が運用する制御プレーンは、主権境界内で展開され、プラットフォーム サービスとテナント環境にわたるプロビジョニング、構成、ライフサイクル運用を管理します。ID管理、アクセス制御、暗号化キー管理といったコアサービスも境界内で動作し、ログや監査記録も境界内で処理されるため、組織は環境に対する運用権限を維持できます。
IBM Sovereign Coreのオープンなモジュラー・アーキテクチャーにより、お客様は主権境界内のデータ、運用、およびテクノロジーの制御を維持しながら、主権環境を拡張できます。
IBM Sovereign Coreはオープンソースを基盤として構築されており、お客様は主要テクノロジーに対する可視性、確実性、および制御性を向上させることができます。IBMが発表した「方向性に関する声明」は、ソフトウェア基盤の中核コンポーネントをオープンソース化するというコミットメントを概説しており、IBMのオープン性、透明性、そして顧客の選択肢に対するコミットメントを改めて強調しています。
主権は単なる政策声明以上のものでなければなりません。規制対象となる組織にとっては、それは観察可能であり、執行可能であり、証明可能である必要があります。
IBM Sovereign Coreは、ワークロードやシステム運用全体にわたる継続的な統合モニタリングと、証拠の自動生成を通じて、コンプライアンス目標の達成を支援します。コンプライアンス管理は実行時に適用され、証拠はソブリン境界内で生成・保持されます。
160以上の事前搭載された規制フレームワークとポリシーテンプレートにより、チームはコンプライアンス要件に照らして環境を迅速に評価することができます。監査対応済みの証拠はオンデマンドで利用可能であり、チームはコントロール環境やテナント環境全体のコンプライアンス状況を可視化できます。
この継続的なコンプライアンス証拠により、手動による検証や静的な監査プロセスへの依存が軽減され、環境の拡張に伴い、組織が一貫したコンプライアンスの整合性を維持できるよう支援します。
AIの登場により、主権は実行時の必須要件となりました。
現代のAIシステムは、機密データ、モデル、推論パイプライン、エージェント、および運用トレースに依存しています。組織は、データの保管場所だけでなく、AIが実行される場所、モデルへのアクセス方法、意思決定の記録方法、環境に対する権限についても管理する必要があります。
IBM Sovereign Coreを使用すると、組織はAIモデル（すぐに使用できる、またはお客様が提供するモデル）、推論サービス、エージェント、アプリケーションのワークロードを主権境界内でデプロイし、運用することができます。AI処理とモデル実行は、外部プロバイダーのアクセスなしにローカルで実行できるように指示できるため、機密データを使用して動作するAIシステムのガバナンス、説明責任、制御を維持できます。
CPU、GPU、仮想マシン、AI推論環境は、標準化されたテンプレートと自動化された構成プロファイルを使用してプロビジョニングできます。インフラストラクチャーとワークロードは主権地域内でマネージド・サービスとしてデプロイされ、チームは主権とコンプライアンス要件に沿った一貫した構成を維持することができます。
組織がAIを実験から本番へと移行させる場合、これはAIワークロードをトレーサビリティ、エビデンス生成、運用管理のために設計された環境に最初からデプロイできることを意味します。
組織は、主権の境界を損なうことなくビジネスをサポートするソフトウェアやAIサービス、データプラットフォーム、運用ツールを導入する必要があります。
IBM Sovereign Coreには、組織が独自のアプリケーションを使用して自社のユーザー向けにキュレーションしたり、AMD、ATOS、Cegeka、Cloudera、Dell、Elastic、HCL、Intel、Mistral、MongoDB、Palo Alto Networksなどのソフトウェアおよびインフラストラクチャパートナーのエコシステムから事前に精査されたIBM、サードパーティ、オープンソースのソフトウェアやサービスを取り込んだりできる拡張可能なカタログが含まれています。
このカタログは、組織がデータ、オペレーション、テクノロジーの制御を維持しながら、従来のワークロードとAI搭載ワークロードを加速するのに役立ちます。
IBM Sovereign Coreは、機密性の高いワークロードを、より優れた制御性、柔軟性、証拠を用いて運用する必要がある組織向けに設計されています。
これらのユースケース全体で、最も重要なシステム、データ、オペレーション、証拠に対する実証可能な権限を維持しながら、組織がAIを使用してイノベーションを実現できるように支援するという目標は同じです。
IBM Sovereign Coreは、顧客主導の制御機能、自動化されたコンプライアンスの証拠、ガバナンスが施されたAI、および拡張可能なエコシステムを提供する、主権型ソフトウェア基盤です。
これらの機能を総合的に活用することで、組織は制御性、コンプライアンス、運用上の自律性を確保しつつ、AI対応環境を大規模に導入・運用することが可能になります。