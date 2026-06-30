IBM® Sovereign Core 1.1によるデジタル主権の次なる進化

AI主権はSovereign Coreの基盤機能であり、主権境界内で動作する管理対象モデル、エージェント、推論サービスを通じて実現されます。自動化されたオペレーション、コンテナ化されたサービス、マルチテナント機能を組み合わせることで、AIワークロードを構築、デプロイ、運用するためのスケーラブルな基盤を提供します。これにより、組織がソブリン制御を維持しながらAIアプリケーションを迅速に開発および拡張できるようにします。AIのデプロイメントをさらに加速するために、バージョン1.1ではPostgreSQLをベース・プラットフォーム・サービスとして導入し、テクニカル・プレビューとして利用できます。

PostgreSQLには、信頼できるエンタープライズ・グレードのデータベースを提供するだけでなく、pgvector拡張機能のサポートが含まれており、検索拡張生成（RAG）アプリケーションのベクトル類似性検索が可能です。これにより、AIモデルが応答を生成する前に関連する企業の知識を取得できるようになり、AIを活用した検索、アシスタント、質問応答エクスペリエンスの精度、関連性、信頼性が向上します。