IBM® Sovereign Core 1.1によるデジタル主権の次なる進化

IBM® Sovereign Core 1.1は、コンプライアンス、AI対応、顧客管理を強化するイノベーションにより、デジタル主権に対するIBMのビジョンを実現します
IBMがTHINK 2026で発表したSovereign Coreは、クライアントが最も求めているもの、すなわちデータとオペレーションのローカル管理、継続的なコンプライアンス証明、そしてデータが存在する場所でAIを運用できる能力に対応しました。オープンなモジュール式アーキテクチャーに基づいて構築されたSovereign Coreは、ベンダーの中立性、移植性、マルチテナンシーを提供し、外部依存を減らすと同時に、組織が境界内でAIを拡張できるよう支援します。
本日、Sovereign Coreの独自の機能を強化して包括的なデジタル主権ソリューションを提供するさらなる機能強化を備えたバージョン 1.1の利用可能性を発表します。
Sovereign Coreは、監査人や規制当局向けに継続的なコンプライアンス評価、リアルタイムの追跡、自動化された証拠生成など、業界をリードするコンプライアンス機能を提供します。1.1のリリースでは、組み込みのコンプライアンス・フレームワークの数をほぼ2倍に増やし、235まで拡大しました。
この拡大された対象範囲により、組織はコンプライアンス・イニシアチブを加速し、監査作業を軽減し、継続的な証拠の生成と監視を通じて、リスクをより自信を持ってより詳細に把握できるようになります。顧客は、ポイント・イン・タイムのアセスメントに頼るのではなく、継続的で検証可能な証拠によってコンプライアンスを証明できます。Sovereign Coreは、これらの機能をプラットフォームに直接統合することで、コンプライアンスを手動プロセスから自動化された常時稼働機能へと変革します。
AI主権はSovereign Coreの基盤機能であり、主権境界内で動作する管理対象モデル、エージェント、推論サービスを通じて実現されます。自動化されたオペレーション、コンテナ化されたサービス、マルチテナント機能を組み合わせることで、AIワークロードを構築、デプロイ、運用するためのスケーラブルな基盤を提供します。これにより、組織がソブリン制御を維持しながらAIアプリケーションを迅速に開発および拡張できるようにします。AIのデプロイメントをさらに加速するために、バージョン1.1ではPostgreSQLをベース・プラットフォーム・サービスとして導入し、テクニカル・プレビューとして利用できます。
PostgreSQLには、信頼できるエンタープライズ・グレードのデータベースを提供するだけでなく、pgvector拡張機能のサポートが含まれており、検索拡張生成（RAG）アプリケーションのベクトル類似性検索が可能です。これにより、AIモデルが応答を生成する前に関連する企業の知識を取得できるようになり、AIを活用した検索、アシスタント、質問応答エクスペリエンスの精度、関連性、信頼性が向上します。
組織がAIワークロードを本番環境に移行するにつれて、オペレーション効率がますます重要になります。Sovereign Core 1.1は、顧客がNVIDIAマルチインスタンスGPU（MIG）パーティショニングを通じてAI推論コストを削減するのに役立つガイダンスと機能を導入しています。
MIGテクノロジーにより、単一のGPUを複数の隔離されたインスタンスに安全に分割できるため、ワークロードの分離を維持しながら複数のAIワークロードを同時に実行できます。このアプローチにより、GPUの使用率が向上し、インフラストラクチャー・コストが削減され、ソブリン環境内でのマルチテナントAIサービスのより効率的な提供がサポートされます。
Sovereign Coreは、お客様が制御するオペレーション主権を実現するように設計されており、お客様に環境に対する直接的な権限を与えます。バージョン1.1では、計測機能が強化され、運用の可視性が拡張され、顧客管理者はSovereign Coreコントロール・プレーン全体の使用状況とテナント・レベルで可視性を得ることができます。
これらの機能強化により、管理者はプラットフォームの使用状況とテナント・アクティビティーに関するより深い洞察を得ることができ、組織はガバナンスを改善し、運用監視を強化し、ソブリン環境全体でリソース割り当てを最適化できるようになります。
デジタル主権の要件は現状のままではありません。規制は拡大し続けています。AIガバナンスに対する期待は成熟し続けています。オペレーショナル・レジリエンスとサプライチェーンの独立性は現在、取締役会レベルの優先事項となっており、企業はテクノロジー環境全体でより高い柔軟性、移植性、選択の自由を期待しています。
Sovereign Coreのバージョン1.1で提供される強化機能の価値は、個々の機能自体を超えています。これらを組み合わせることで、オープン性、運用制御、検証可能なコンプライアンスを基盤とした包括的なソブリン・プラットフォームを提供するというIBMの取り組みが強化されます。
継続的なコンプライアンスのエビデンスや規制範囲の拡大から、管理されたAIサービスや顧客が管理するオペレーションまで、Sovereign Core 1.1は、データ、テクノロジー、オペレーション、AIワークフローの制御を維持しながら、デジタル・トランスフォーメーションとAIの導入を拡大できるよう組織を支援します。
主権の状況が進化するにつれて、Sovereign Coreも進化していきます。