IBM® Software Hub 5.4によるテナント効率と合理化された解決により、大規模な組織や企業のオペレーションを簡素化

IBM® Software Hub Premium 5.4は、拡張性、運用の明確さ、大規模な組織や企業向け対応に重点を置いたプラットフォームに基づいて構築されています。
このリリースでは、複数のチームや環境でSoftware Hubを運用しているお客様からのフィードバックを反映し、プラットフォーム管理、AI支援オペレーション、リソース・ガバナンス全体に重点を置いた機能強化が導入されています。v5.4の更新は、共有プラットフォームの採用をサポートし、日常の管理を簡素化し、使用量の増加に応じてセキュリティーと信頼性を強化するように設計されています。
IBM® Software Hub Premium 5.4は、データ、ユーザー、構成を明確に分離しながら、単一のプラットフォーム上で複数のチームまたは事業単位を運営できるようにするマルチテナンシーを導入しています。その結果、エンタープライズ環境で期待されるセキュリティーとガバナンスを維持しながら、watsonx.aiやDatastageなどの共有サービスやインフラストラクチャーをより迅速に利用し、より迅速に利用できるようになります。
アカウント・レベルの管理、可視性、コスト配分のためのサポートが組み込まれているため、マルチテナンシーによってプラットフォーム所有者はより適切な監視が可能になり、チームは迅速に行動するために必要な独立性を得ることができます。これにより、運用を複雑にすることなく、責任を持って共有プラットフォームを拡張することが容易になります。
AIアシスタントのバージョン5.4では、エージェント機能が強化され、主要な機能にわたるユーザー制御、柔軟性、全体的な操作性が向上しています。新しいトラブルシューティング・エージェントは、事前定義されたオプション、可視化された調査計画、管理された実行により、問題処理をより構造化し、透明性を高めます。
さらに、MCP Gatewayは、Software Hub AI Assistantが複数の内部およびサード・パーティーのMCPサーバーからツールにアクセスできるようにする一元化されたエントリー・ポイントとして導入され、より広範な統合と拡張性が可能になります。
AIアシスタントのセットアップにより、完全なオンプレミス・デプロイメントでAIアシスタントを強化するLLMと組み込みモデルのセルフホスティングが可能になり、セキュリティーとコンプライアンスを強化できるようになりました。
リモート・データ・プレーンの機能強化により、分散環境全体でのSparkワークロードの管理が改善されます。定義されたリソース制限により、組織はハイブリッドおよびマルチクラウドのデプロイメント・モデルをサポートし続けながら、過剰使用を回避し、競合を削減し、予測可能な性能を維持できます。
IBM® Software Hub 5.4は、Software Hub Backup and Restore（BR）Operatorを導入し、バックアップと復元のプロセスを簡素化・合理化し、運用の複雑さと手作業を軽減します。複数のステップの必要性を排除し、直接の管理者アクセスへの依存を最小限に抑えることで、オペレーターは環境全体の効率と一貫性を向上させることができます。さらに、Tech Previewでは復元の柔軟性が強化され、チームは隔離された名前空間でバックアップを検証して本番環境を保護し、より信頼性の高いリカバリー作業を実行し、運用オーバーヘッドを削減できるようになりました。
このバージョンでは、性能が向上し、インストール時間が短縮され、以前のリリースと比較して最大35％速くプラットフォームコンポーネントをインストールできます。これらの最適化は、アップグレードと復元オペレーションにもメリットをもたらし、ダウンタイムの削減に役立ちます。
アクセス管理の改善により、プラットフォーム全体でのユーザーアクセスの変更をより明確に把握できるようになりました。更新により、アクセスの追加と削除がより一貫して把握され、サービス全体でより簡単に追跡できるようになり、セキュリティーおよびコンプライアンス・チームが自信を持ってレビューを実行できるようになります。セキュリティーの強化により、証明書ベースの認証がサポートされ、Eメール統合の安全性が向上するなど、プラットフォームはさらに強化されています。
IBM® Software Hub 5.4は、性能の向上、オペレーションの簡素化、ガバナンスの強化により、大規模な組織や企業全体向けの導入をサポートするプラットフォームの能力を強化します。これらのアップデートにより、AIとデータのワークロードが拡大し続ける中、組織は共有プラットフォームをより効率的に運用し、運用上のオーバーヘッドを削減し、より信頼性が高く安全なエクスペリエンスを提供することができます。