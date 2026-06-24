IBM® Software Hub 5.4によるテナント効率と合理化された解決により、大規模な組織や企業のオペレーションを簡素化

IBM® Software Hub 5.4は、Software Hub Backup and Restore（BR）Operatorを導入し、バックアップと復元のプロセスを簡素化・合理化し、運用の複雑さと手作業を軽減します。複数のステップの必要性を排除し、直接の管理者アクセスへの依存を最小限に抑えることで、オペレーターは環境全体の効率と一貫性を向上させることができます。さらに、Tech Previewでは復元の柔軟性が強化され、チームは隔離された名前空間でバックアップを検証して本番環境を保護し、より信頼性の高いリカバリー作業を実行し、運用オーバーヘッドを削減できるようになりました。

このバージョンでは、性能が向上し、インストール時間が短縮され、以前のリリースと比較して最大35％速くプラットフォームコンポーネントをインストールできます。これらの最適化は、アップグレードと復元オペレーションにもメリットをもたらし、ダウンタイムの削減に役立ちます。

アクセス管理の改善により、プラットフォーム全体でのユーザーアクセスの変更をより明確に把握できるようになりました。更新により、アクセスの追加と削除がより一貫して把握され、サービス全体でより簡単に追跡できるようになり、セキュリティーおよびコンプライアンス・チームが自信を持ってレビューを実行できるようになります。セキュリティーの強化により、証明書ベースの認証がサポートされ、Eメール統合の安全性が向上するなど、プラットフォームはさらに強化されています。