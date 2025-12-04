IBM Safer Payments、AI搭載のFeature Generatorを導入
IBM Safer Paymentsは、人間のドメイン専門知識を複製して行動特徴を自動的に作成、評価、最適化するAI搭載のFeature Generatorを導入しています。
バージョン6.9において、IBM Safer PaymentsはAI搭載のFeature Generatorを導入しています。これは人間のドメイン専門知識を再現し、反復的かつ進化的なプロセスを通じて行動特性を自動的に生成・評価・最適化することで、より迅速で正確かつ説明可能性の高い不正検知モデルを実現します。
支払い詐欺防止では、モデルの品質は、エンティティが時間の経過とともにどのように行動するかを把握する行動プロファイルの品質に依存します。既存データの結合、集約、変換などの従来の主要な機能エンジニアリング手法は便利ですが、限界があります。専門家が複雑で進化する攻撃パターンを検知するために依存している行動プロファイリング機能は作成していません。
これらの行動特徴量の作成は、モデル開発において常に最も時間がかかり、専門知識に依存するステップでした。
特徴量生成の自動化は、機械学習ワークフローにおける効率性と拡張性を向上させ、手作業による労力と人的ミスの可能性を低減すると同時に、従来の手動手法では見落とされがちな新規かつ効果的な特徴量の発見を可能にします。
この新機能はプロセスの自動化にとどまらず、人間のドメイン専門知識を再現する独自のAI/MLアルゴリズムを適用します。アルゴリズムは、不正検知モデルの性能に直接影響を与える意味のある行動特徴量（カウンターやプロファイル）を自動的に生成・評価します。AIをモデルのトレーニングだけでなく、特徴量生成という複雑なステップにも活用することで、モデルの品質、説明可能性、予測精度が大幅に向上します。
従来の特徴量作成は煩雑で時間がかかり、データ専門家のドメイン知識と直感に大きく依存します。手動による特徴量選択は標準化が不十分なため、異なるアナリストや同じアナリストであっても時間の経過とともに異なる特徴量セットを選択する可能性があり、結果としてモデルと結果に一貫性が生じなくなります。
AIを活用した自動化により、Safer Paymentsは特徴量生成において標準化され、再現性があり、偏りのないアプローチを実現します。このプロセスは変動性を低減し、信頼性の高い結果を保証。不正対策チームがより迅速に高性能モデルを構築できるよう支援し、モデル開発を手作業による技術から、インテリジェントで自動化された科学へと変革します。
この新しい機能は、IBM Safer Paymentsの「Model Factory」に組み込まれており、ユーザーが新たな脅威に対抗するためにカスタム機械学習モデルとルールを迅速にトレーニング、テスト、デプロイできるツール群です。
直感的なインターフェースを使用するこの新機能により、ユーザーは次のことが可能になります。
様々なデータ分析手法を用いて、学習データセットを分析し、候補特徴量群を生成します。反復的な進化プロセスにおいて、アルゴリズムは各候補をシミュレート、評価、スコアリングし、その予測上の重要性とモデル性能への全体的な影響を判断します。各反復において、選択、交差、突然変異を用いて、最も性能の高い特徴量は保持され、性能の低い候補は新たな変異体に置き換えられます。プロセスが完了すると、評価された特徴量には詳細なスコアリングと統計情報が提示され、それらが関連性、検出リフト、および偽陽性削減への貢献度を示します。
IBM Safer Paymentsは、AIを活用した自動化機能をモデル構築プロセスに直接組み込むことで、不正対策チームが新たな攻撃パターンに即座に対応できるようにします。これにより、検知精度が向上し、誤検知が減少するとともに、運用負担が軽減されます。
この機能はモデル開発をスピードアップするだけでなく、データ取り込み、主要な機能生成、モデル トレーニングを Model Factory 内で 1 つのシームレスなワークフローに接続し、不正モデル作成のエンドツーエンドのオートメーションを完成させます。不正対策アナリストは、外部のデータサイエンスリソースやベンダーの介入に頼ることなく、洗練された説明可能なモデルを構築、テスト、展開できるようになりました。
その結果、アジャイルで透明性が高く、自立的な不正防止エコシステムが実現し、金融機関が新たな脅威に迅速に対応し、規制の信頼性を確保し、モデルの品質を大規模に継続的に向上できるようになります。
AI搭載のFeature Generationは、IBM Safer Payments v6.9に含まれており、現在導入可能です。