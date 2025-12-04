IBM Safer Payments、AI搭載のFeature Generatorを導入

特徴量生成の自動化は、機械学習ワークフローにおける効率性と拡張性を向上させ、手作業による労力と人的ミスの可能性を低減すると同時に、従来の手動手法では見落とされがちな新規かつ効果的な特徴量の発見を可能にします。

この新機能はプロセスの自動化にとどまらず、人間のドメイン専門知識を再現する独自のAI/MLアルゴリズムを適用します。アルゴリズムは、不正検知モデルの性能に直接影響を与える意味のある行動特徴量（カウンターやプロファイル）を自動的に生成・評価します。AIをモデルのトレーニングだけでなく、特徴量生成という複雑なステップにも活用することで、モデルの品質、説明可能性、予測精度が大幅に向上します。

従来の特徴量作成は煩雑で時間がかかり、データ専門家のドメイン知識と直感に大きく依存します。手動による特徴量選択は標準化が不十分なため、異なるアナリストや同じアナリストであっても時間の経過とともに異なる特徴量セットを選択する可能性があり、結果としてモデルと結果に一貫性が生じなくなります。

AIを活用した自動化により、Safer Paymentsは特徴量生成において標準化され、再現性があり、偏りのないアプローチを実現します。このプロセスは変動性を低減し、信頼性の高い結果を保証。不正対策チームがより迅速に高性能モデルを構築できるよう支援し、モデル開発を手作業による技術から、インテリジェントで自動化された科学へと変革します。